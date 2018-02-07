Türkiye'de Bugün - İstanbul'da HDP ve HDK üyelerine operasyon

Özet
- İstanbul'da, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) 31 üye ve yöneticisi gözaltına alındı.
- AB Bakanı Çelik, AB ile vize serbestisi çalışmasıyla ilgili, "Bunu tamamlamış bulunuyoruz. Türkiye'nin çalışması bugün yarın AB Komisyonu'na teslim edilecek" açıklamasını yaptı.
- TSK'dan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili yapılan son açıklamada, "Başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 olmuştur" ifadesi yer aldı.
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Afrin'in içine girilmesini asla doğru bulmuyorum" dedi.