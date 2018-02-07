Türkiye'de Bugün - İstanbul'da HDP ve HDK üyelerine operasyon

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Özet

  1. İstanbul'da, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ve Halkların Demokratik Kongresi'nin (HDK) 31 üye ve yöneticisi gözaltına alındı.
  2. AB Bakanı Çelik, AB ile vize serbestisi çalışmasıyla ilgili, "Bunu tamamlamış bulunuyoruz. Türkiye'nin çalışması bugün yarın AB Komisyonu'na teslim edilecek" açıklamasını yaptı.
  3. TSK'dan Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili yapılan son açıklamada, "Başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 olmuştur" ifadesi yer aldı.
  4. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Afrin'in içine girilmesini asla doğru bulmuyorum" dedi.