Başbakan Yıldırım: Türkiye'nin işgal mantığıyla hareket etmediğini Fırat Kalkanı Harekatı gösterdi - Türkiye'de Bugün

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Özet

  1. Başbakan Binali Yıldırım: Türkiye'nin katiyen bir işgal mantığı içinde hareket etmediğini bütün dünya biliyor
  2. TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda 712 terörist etkisiz hale getirildi, 22 hedef imha edildi
  3. AA: Reyhanlı'ya roketli saldırıda 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
  4. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: KHK'larla 110 bin 778 kişi ihraç edildi
  5. "Büyükada Davası"nın 3'üncü duruşması görülüyor

Canlı anlatım

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Başbakan Yıldırım: İşgal mantığıyla hareket etmediğimizi tüm dünya biliyor

Binali Yıldırım ve Hariri
TC Başbakanlık

Başbakan Binali Ylıldırım, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile düzenlediği ortak basın toplantısında Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'na değindi:

Türkiye'nin katiyen bir işgal mantığı içinde hareket etmediğini bütün dünya biliyor, bilmelidir. Fırat Kalkanı'na (Harekatı) bakarsak bunu görürüz."

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AA: Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Gündem Soçi Zirvesi ve Afrin Harekatı

Erdoğan ve Putin
afp

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir telefon görüşmesi yaparak Soçi'de gerçekleşen Ulusal Diyalog Kongresi ve Zeytin Dalı Harekatı'nı konuştu.

AA'nın haberine göre iki lider, "Ulusal Diyalog Kongresi'nde yaşanan sorunlara rağmen, neticenin önemli bir kazanım olduğuna" dikkat çekti.

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1990'da silahlı saldırıda öldürülen #MuammerAksoy anılıyor

Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Kurucu Genel Başkanı, Anayasa Hukuku Profesörü Muammer Aksoy, ölümünün 28'inci yılında anılıyor.

Aksoy, 31 Ocak 1990'da Ankara'daki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

#MuammerAksoy etiketi Twitter'da TT listesinin başını çekiyor.

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'Büyükada Davası'nın 3'üncü duruşması görülüyor

Af Örgütü
Af Örgütü
Af Örgütü'nün uluslararası heyeti de duruşmayı takip ediyor.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser ve Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç dahil 11 insan hakları savunucusunun yargılandığı 'Büyükada Davası'nın 3'üncü duruşması görülüyor.

17 Ekim'de Büyükada'da bir insan hakları çalıştayına katılan hak savunucuları 25 Ekim'deki ilk duruşmada tahliye edilmişti.

22 Kasım'da görülen ikinci duruşmadaysa, Taner Kılıç'ın tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

Af Örgütü, savcının mütalaasında #TanerKılıç'ın tutukluluğunun devamını istediğini aktardı.

Kılıç'ın avukatı ise mahkemenin adli kontrol uygulayabileceğini de belirterek, müvekillinin tahliyesini talep etti.

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Tüm KHK'larla ihraç edilenlerin net sayısı 107 bin 174

Bekir Bozdağ
Getty Images

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler'in (KHK) tümüyle ihraç edilen kişi sayısının "net 107 bin 174" olduğunu açıkladı.

"FETÖ'nün mağdur ettiği vatandaşlarımızdan mağduriyeti devam eden kimse yoktur" diye konuşan Bekir Bozdağ'ın açıklaması şöyle:

Bütün Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen kişi sayısı 110 bin 778, işe iade edilen kişi sayısı da 3 bin 604."

Cezaevlerinde ByLock'a yönlendirilerek, ByLock'cu gözüken tutuklu kişi yoktur. Örgütün haberleşme aygıtı ByLock kullananlardan cezaevlerinde tutuklu olan, kontrol altında olan, yargılaması devam edenler var."

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TSK: 712 terörist etkisiz hale getirildi, 22 hedef imha edildi

Afrin'de TSK
Getty Images

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK),Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yeni bir açıklama yaptı:

Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712 olmuştur."

Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 22 hedef imha edilmiştir."

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AA: Reyhanlı'ya roketli saldırıda 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Reyhanlı
DHA

Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı 12'inci gününde.

Anadolu Ajansı (AA), Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sınırın Suriye tarafından roket atıldığını, yaralanan iki kişiden 17 yaşındaki Fatma Avlar'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

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