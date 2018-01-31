Başbakan Yıldırım: Türkiye'nin işgal mantığıyla hareket etmediğini Fırat Kalkanı Harekatı gösterdi - Türkiye'de Bugün

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir telefon görüşmesi yaparak Soçi'de gerçekleşen Ulusal Diyalog Kongresi ve Zeytin Dalı Harekatı'nı konuştu.

AA'nın haberine göre iki lider, "Ulusal Diyalog Kongresi'nde yaşanan sorunlara rağmen, neticenin önemli bir kazanım olduğuna" dikkat çekti.