Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fransa bize ders veremez - Türkiye'de Bugün

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye nüfusunun 2017'de 80 milyon 810 bin 525 kişi olduğunu açıkladı.

2017 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları raporunu yayınlayan TÜİK, nüfus artış hızının binde 13,5'ten binde 12,4'e düştüğünü duyurdu.

TÜİK'e göre il ve ilçe merkezlerinde yaşayanlar nüfusun yüzde 92,5'ini oluştururken belde ve köy nüfusu yüzde 7,5 oldu.

İstanbul'da ikamet edenlerin sayısı da yüzde 1,5 artışla 15 milyon 29 bin kişiye ulaştı. Sonuçlara göre Türkiye nüfusunun yüzde 18,6'sı İstanbul'da yaşıyor.