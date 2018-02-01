Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fransa bize ders veremez - Türkiye'de Bugün
Özet
- Üsküdar'da otobüs durağa girdi. 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa'nın Afrin harekâtına yönelik eleştirilerine 'Fransa bize ders veremez' sözleriyle yanıt verdi.
Canlı anlatım
Yazan Berza Şimşek
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TÜİK: Türkiye nüfusu 80 milyonu aştı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye nüfusunun 2017'de 80 milyon 810 bin 525 kişi olduğunu açıkladı.
2017 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları raporunu yayınlayan TÜİK, nüfus artış hızının binde 13,5'ten binde 12,4'e düştüğünü duyurdu.
TÜİK'e göre il ve ilçe merkezlerinde yaşayanlar nüfusun yüzde 92,5'ini oluştururken belde ve köy nüfusu yüzde 7,5 oldu.
İstanbul'da ikamet edenlerin sayısı da yüzde 1,5 artışla 15 milyon 29 bin kişiye ulaştı. Sonuçlara göre Türkiye nüfusunun yüzde 18,6'sı İstanbul'da yaşıyor.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fransa bize ders veremez
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada Fransa’ya yüklendi.
Elysee Sarayı’nın Zeytin Dalı Harekâtı'yla ilgili eleştirilerine cevap veren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz Fransa değiliz, gidip Afrika ülkelerini işgal edelim. Fransa bu konuda bize ders veremez" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, harekâtın Suriye'nin kuzeyinde bir işgale dönüşmemesi gerektiğini söylemişti.
'Reyhanlı sanığının iadesi istendi'
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Reyhanlı saldırısının sanığı Mihraç Ural'ın sahte belgelerle Soçi Kongresi'ne katıldığını, Rusya'dan bu şahsın Türkiye'ye iade edilmesinin istendiğini de kaydetti.
Üsküdar'da otobüs durağa girdi: 3 ölü, 5 yaralı
İstanbul güne bir kaza haberiyle başladı.
Üsküdar'da bir özel halk otobüsünün durağa girmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Olay, sabah saat 10.00 sıralarında 13 numaralı Ataşehir-Kadıköy hattında çalışmakta olan özel halk otobüsü Dr. Eyüp Aksoy Caddesi'nde ilerlerken meydana geldi.
Doğan Haber Ajansı’nın görgü tanıklarının ifadesine dayanarak aktardığına göre, özel halk otobüsü durağa yanaşan İETT otobüsünün önüne geçmek istedi. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce İETT otobüsüne çarptı. Otobüs daha sonra kaldırıma çıkarak durakta bekleyenleri ezdi.
İstanbul Özel Halk Otobüsü Şirketleri'nden yapılan yazılı açıklamada otobüsün dün hizmete başlayan yeni nesil bir araç olduğuna dikkat çekildi.