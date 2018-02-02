Türk Tabipler Birliği soruşturması: 13 kişi daha gözaltına alındı - Türkiye'de Bugün

Türk Tabipleri Birliği (TTB) yöneticileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 13 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

"Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı bildirileri sonrası TBB Başkanı Raşit Tükel'in de aralarında olduğu 11 kişi yönetici 30 Ocak’ta gözaltına alınmıştı.