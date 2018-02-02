Türk Tabipler Birliği soruşturması: 13 kişi daha gözaltına alındı - Türkiye'de Bugün
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Özet
- Türk Tabipler Birliği soruşturmasında ikinci dalga: 13 gözaltı
- TSK: Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından bu yana 823 terörist etkisiz hale getirildi
- AA: Kilis ve Reyhanlı'ya roket atıldı
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TTB soruşturmasında ikinci gözaltı dalgası
Türk Tabipleri Birliği (TTB) yöneticileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, 13 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.
"Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı bildirileri sonrası TBB Başkanı Raşit Tükel'in de aralarında olduğu 11 kişi yönetici 30 Ocak’ta gözaltına alınmıştı.
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Türk Tabipler Birliği'ne (TTB) yönelik operasyonun ikinci dalgasında 13 kişi daha gözaltına alındı.
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı 14'üncü gününde. Türk Silahlı Kuvvetleri, harekât başladığından bu yana "823 teröristin etkisiz hale getirildiğini" açıkladı.
Ajanslar, Suriye tarafından Kilis ve Reyhanlı'ya roket atıldığını bildirdi.