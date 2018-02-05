Zeytin Dalı Harekatı: Sosyal medyadan 449, protestolarda 124 gözaltı

Enflasyon oranı açıklandı: Yıllık 10,35, aylık 1,02
Canlı anlatım
Yazan Onur Erem
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Zeytin Dalı Harekatı: Sosyal medyadan 449, protestolarda 124 kişiye gözaltı
İçişleri Bakanlığı, Zeytin Dalı Operasyonu’nun
başlangıcından itibaren sosyal medya paylaşımları nedeniyle 449 kişinin
gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlık, ayrıca “protesto eylemlerine katılan
124 şahıs gözaltına alınmıştır” ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı, Zeytin Dalı Operasyonu’na
yönelik gözaltıların yanı sıra “terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri
öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin,
nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan,
devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret
söylemleri içeren” 934 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını,
kimlikleri tespit edilen 260 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını duyurdu.
Bakanlığın haftalık operasyon raporunda yer
alan verilere göre son bir haftada ülke içinde bin 22 operasyon yapıldı.
Yasa dışı örgütlere 915 gözaltı
Operasyonlarda 335 kişi PKK, 35 kişi “aşırı
sol”, 27 kişi IŞİD, 518 kişi de “FETÖ” ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle
gözaltına alındı.
Bunların yanı sıra 3 bin 614 kişi de
uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından gözaltına alındı.
Yapılan operasyonlarda piyasa değeri 28,8
milyon TL olan uyuşturucu (yarım ton esrar, yarım ton eroin, 12,5 kokain, 16
kilo metamfetamin) ve 2,7 milyon TL olan kaçak sigara ve akaryakıt ele
geçirildi.
Bakanlık düzensiz göçle ilişkili gözaltılar
hakkında ise şu ifadeleri kullandı:
“493’ü denizlerde olmak üzere toplam 2.932
düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine
girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 84 organizatör yakalanarak
gözaltına alınmıştır.”
Dev petrol platformu bir kere daha Boğaz’ı geçmeyi deniyor
GSP Saturn petrol platformu bugün saat 10
civarında tekrardan Boğaz’ı geçiş denemesine başladı.
5 bin 235 groston hacminde, 52 metre
uzunluğunda, 12 metre yüksekliğindeki platform geçen hafta Boğaz’dan geçmeye
çalışmış, ancak başarısız olmuştu.
Geminin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçmek
için su çekerek yüksekliğini azaltması gerekiyor.
Geçen hafta bu deneme başarısız olmuş,
yaklaşık 5 saatlik çabanın ardından platform Marmara Denizi’ne geri dönmüştü.
Enflasyon oranı açıklandı: 10,35
Türkiye genelinde tüketici fiyatları Ocak
ayında yüzde 1.02 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı
verilere göre yıllık tüketici enflasyonu yüzde 10.35 oldu.
Yıllık enflasyon geçen yılın aynı döneminde 9,22
geçen ay ise yüzde 11,92 seviyesindeydi.
TÜİK yurt içi üretici fiyat endeksinin de Ocak
ayında yüzde 0.99 yükseldiğini açıkladı. Böylece yıllık üretici enflasyonu yüzde
12,14 oldu.
Geçen yılın aynı döneminde üretici enflasyonu yüzde
13.69'du.
Canlı anlatım
Yazan Onur Erem
time_stated_uk
Zeytin Dalı Harekatı: Sosyal medyadan 449, protestolarda 124 kişiye gözaltı
İçişleri Bakanlığı, Zeytin Dalı Operasyonu’nun başlangıcından itibaren sosyal medya paylaşımları nedeniyle 449 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakanlık, ayrıca “protesto eylemlerine katılan 124 şahıs gözaltına alınmıştır” ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı, Zeytin Dalı Operasyonu’na yönelik gözaltıların yanı sıra “terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren” 934 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını, kimlikleri tespit edilen 260 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını duyurdu.
Bakanlığın haftalık operasyon raporunda yer alan verilere göre son bir haftada ülke içinde bin 22 operasyon yapıldı.
Yasa dışı örgütlere 915 gözaltı
Operasyonlarda 335 kişi PKK, 35 kişi “aşırı sol”, 27 kişi IŞİD, 518 kişi de “FETÖ” ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
Bunların yanı sıra 3 bin 614 kişi de uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından gözaltına alındı.
Yapılan operasyonlarda piyasa değeri 28,8 milyon TL olan uyuşturucu (yarım ton esrar, yarım ton eroin, 12,5 kokain, 16 kilo metamfetamin) ve 2,7 milyon TL olan kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildi.
Bakanlık düzensiz göçle ilişkili gözaltılar hakkında ise şu ifadeleri kullandı:
“493’ü denizlerde olmak üzere toplam 2.932 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 84 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.”
Dev petrol platformu bir kere daha Boğaz’ı geçmeyi deniyor
GSP Saturn petrol platformu bugün saat 10 civarında tekrardan Boğaz’ı geçiş denemesine başladı.
5 bin 235 groston hacminde, 52 metre uzunluğunda, 12 metre yüksekliğindeki platform geçen hafta Boğaz’dan geçmeye çalışmış, ancak başarısız olmuştu.
Geminin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçmek için su çekerek yüksekliğini azaltması gerekiyor.
Geçen hafta bu deneme başarısız olmuş, yaklaşık 5 saatlik çabanın ardından platform Marmara Denizi’ne geri dönmüştü.
Enflasyon oranı açıklandı: 10,35
Türkiye genelinde tüketici fiyatları Ocak ayında yüzde 1.02 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre yıllık tüketici enflasyonu yüzde 10.35 oldu.
Yıllık enflasyon geçen yılın aynı döneminde 9,22 geçen ay ise yüzde 11,92 seviyesindeydi.
TÜİK yurt içi üretici fiyat endeksinin de Ocak ayında yüzde 0.99 yükseldiğini açıkladı. Böylece yıllık üretici enflasyonu yüzde 12,14 oldu.
Geçen yılın aynı döneminde üretici enflasyonu yüzde 13.69'du.