Zeytin Dalı Harekatı: Sosyal medyadan 449, protestolarda 124 gözaltı

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İçişleri Bakanlığı, Zeytin Dalı Operasyonu’nun başlangıcından itibaren sosyal medya paylaşımları nedeniyle 449 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlık, ayrıca “protesto eylemlerine katılan 124 şahıs gözaltına alınmıştır” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, Zeytin Dalı Operasyonu’na yönelik gözaltıların yanı sıra “terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren” 934 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını, kimlikleri tespit edilen 260 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın haftalık operasyon raporunda yer alan verilere göre son bir haftada ülke içinde bin 22 operasyon yapıldı.

Yasa dışı örgütlere 915 gözaltı

Operasyonlarda 335 kişi PKK, 35 kişi “aşırı sol”, 27 kişi IŞİD, 518 kişi de “FETÖ” ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.

Bunların yanı sıra 3 bin 614 kişi de uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından gözaltına alındı.

Yapılan operasyonlarda piyasa değeri 28,8 milyon TL olan uyuşturucu (yarım ton esrar, yarım ton eroin, 12,5 kokain, 16 kilo metamfetamin) ve 2,7 milyon TL olan kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildi.

Bakanlık düzensiz göçle ilişkili gözaltılar hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

“493’ü denizlerde olmak üzere toplam 2.932 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 84 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.”