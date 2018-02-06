Erdoğan'dan ABD'ye: Münbiç'ten çıkın
Özet
- Erdoğan'dan ABD'ye: Münbiç'ten çıkın, biz oraya topraklarını asıl sahiplerine devretmek için geleceğiz
- Bahçeli: Gerekirse en ön safta bozkurt gibi Afrin'e giderim; bu millete taşıdığım canı seve seve feda etmeye hazırım
- TSK: İdlib'in El Eis kasabasına giden askeri konvoyun uğradığı saldırıda bri asker şehit oldu, beş asker ve bir sivil yaralandı
- Diyarbakır'ın Lice, Hani, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 58 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Canlı anlatım
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Erdoğan: Münbiç'e topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonunun Münbiç'e kadar süreceğini söyledi ve ABD'ye Münbiç'ten çıkmaları çağrısında bulundu:
"Bunu görüyor mu Amerika? Sayın Obama da doğru konuşmadı şu anda Sayın Trump da aynı yolda gidiyor. Bize “Münbiç’ten çıkacağız” dediler. Peki niye duruyorsunuz? Hadi çıkın. Kimleri getirdiniz oraya? PYD’yi, YPG’yi, PKK’yı. Biz Münbiç’e topraklarını asıl sahiplerine teslim etmek için geleceğiz. Bizim farkımız bu."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin operasyonunun İdlib ile devam edeceğini belirtip şu ifadeleri kullandı:
"Ne demek ne zaman bitireceksiniz ya? Bize ne zaman bitireceksiniz sorusunu soranlara diyorum ki siz Afganistan’daki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? Siz Irak’taki operasyonlarınızı ne zaman bitirdiniz? 18 sene oldu. Hala oradasınız."
"Türkiye’ye böyle bir sıkıntınız sizin yok. Sınırdaş değilsiniz, komşu değilsiniz. Ne işiniz var oralarda? Ama bizim 911 kilometre sınırımız var ve bugüne kadar 700’ü aşkın sınırdan Suriye tarafından terör örgütlerinin taciz atışıyla karşı karşıya ve yüzü aşkın şehidimiz var."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'deki şehitlerin her biri yüreğimizi yakıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) grup toplantısında yaptığı konuşmada Afrin operasyonunda hayatını kaybedenler için "Kaybettiğimiz vatandaşların acısını asla unutmuyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının bir kısmı şöyle: "Suriye’nin Afrin bölgesindeki bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik başlattığımız Zeytin Dalı operasyonu başarıyla sürüyor. Şehitlerin her biri şüphesiz ki yüreğimizi yakıyor. Kaybettiğimiz sivil vatandaşlarımızın acısını da asla unutmuyoruz. Rakam olarak ifade edilen her bir kaybımızın, annesiyle, babasıyla, kardeşiyle, evliyse eşiyle, varsa çocuğuyla, arkadaşlarıyla, sevdikleriyle başlı başına birer dünya olduğunu çok iyi biliyoruz. Devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızla her zaman olduğumuz gibi bu operasyonda da şehit olan kardeşlerimizin ailelerinin yanındayız. Yanında olmayı sürdüreceğiz."
"Türkiye’yi, topladıkları çapulcularla aynı kefeye koyanlar, kimin eşkıya sürüsü kimin gerçekten devlet olduğunu yavaş yavaş görmeye başladılar. Biz sabırlı bir millet ve devletiz. Barış için huzur için kendimizle birlikte tüm dostlarımızın da güvenliği için elimizden geleni yapmaktan çekinmeyiz. Fedakarlıkta üstümüze yoktur. Son iki asrı hep fedakarlıkla geçirdik. Gözümüzün önünde yalanla, diplomatik sahtekarlıklarla 5 milyon metrekarelik vatanımız adeta talan edildi. Geriye kala kala 780 bin metre kare bu ülke kaldı. Anlaşılan o ki birileri bize bunu çok görüyor. Bizi öyle çok zorladılar ki sonunda uyuyan devi uyandırdılar, bunu böyle bilsinler."
Bahçeli: Gerekirse en ön safta bozkurt gibi Afrin'e giderim
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Afrin operasyonuyla ilgili "Gerekirse en ön safta bozkurt gibi Afrin'e giderim; bu millete taşıdığım canı seve seve feda etmeye hazırım" dedi.
Bahçeli,Zeytin Dalı Harekâtı'nın ardından "Savaş bir halk sağlığı sorunudur” balığıyla bildiri yayımladıkları için 7 gün gözaltında tutulduktan sonra adli kontrol şartıyla Pazartesi günü serbest bırakılan Türk Tabibleri Birliği (TBB) üyelerine dair de "Türk Tabibleri Birliği, Türk düşmanıdır, hekimlerin utancı yüz karasıdır" diye konuştu.
Bahçeli, "CHP, PYD'yi temize çıkarma, aklama arayışındadır. Zulme karşı tarafsız kalmak bile namussuzluktur. Ateş açan rezillere en ufak tepki göstermemişlerdir. Teröristler cezalandırılıyor, halk sağlığı sorununa işaret ediliyor. Bu ne kepazeliktir, nasıl bir satılmışlıktır" dedi.
Diyarbakır'da 31 köy ve 23 mezrada sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır'ın Lice, Hani, Kocaköy ve Hazro ilçelerine bağlı 31 köy ve 23 mezrada başlatılan askeri operasyon için ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:
"İlimiz Lice, Hani, Kocaköy ve Hazro ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını,uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir."
"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde [(Lice ilçesine bağlı olan; Arıklı, Serince, Uçarı, Ziyaret,Esenler, Kayacık, Çağdaş, Dibekköy, Yolçatı, Tepe, Budak, Sığınak, Gürbeyli, Damar, Ortaç,Yalaza, Çavundur, Dolunay, Bağlan, Kabakaya, Oyuklu, Güçlü, Gömeç köyleri ve Ayşe,Hacıhüseyin, Kuruca, Sınır, Dablo, Pınar, Beğendik, Hacıcemil, Esenli, Sağlam, Dingil, Çanak,Alikahya, Hacımusabey, Kutlamış mezraları), (Hani ilçesine bağlı olan; Serenköy, Gömeç, Kırım, Yayvan, Soylu köyleri ve Veziri, Ovalı, Aka, Karmen, Mazılı, Çağıl mezraları), (Kocaköy ilçesine bağlı olan; Şaklat, Yazıköy, Boyunlu köyleri ve Varlık, Gökçe mezraları), (Hazroilçesine bağlı olan; Gözebaşı, Sarıerik, Çitlibahçe, Ormankaya köyleri ve Eldeğmez, Güzdamı mezraları)] 06 Şubat 2018 Salı günü saat 05.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır.
Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."
TSK: İdlib'in El Eis kasabasında bir asker şehit oldu
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Pazartesi günü gözlem noktası oluşturmak üzere Suriye'nin İdlib kentine bağlı El Eis kasabasına giden askeri konvoyun saldırıya uğradığını, saldırıda bir askerin hayatını kaybettiğini, beş asker ve bir sivilin yaralandığını duyurdu.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırının roket ve havan topu ateşiyle gerçekleştiği, saldırıya bölgedeki mevcut ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiği belirtildi.
El Eis'te kurulumu devam eden gözlem noktası, Türkiye, Rusya ve İran'ın üçlü mutabakatı sonucu üzerinde uzlaşılan İdlib çatışmasızlık bölgesi kapsamında tesis ediliyordu. El Eis'e gönderilen konvoyda aralarında zırhlı araçların da bulunduğu 60'tan fazla aracın bulunduğu belirtilmişti. Haberin ayrıntıları için TIKLAYIN.