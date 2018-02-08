Üçlü liderler zirvesi İstanbul'da toplanacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya lideri Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katılacağı ikinci üçlü zirvenin İstanbul'da yapılacağı açıklandı. Putin ile Erdoğan'ın Suriye ve İdlib konularında görüştüğü aktarıldı.

Hürriyet'in Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayardırdığı haberine göre görüşmede, başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

Erdoğan’ın Zeytin Dalı harekâtıyla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, Türkiye, Rusya ve İran’ın ilkini Soçi’de gerçekleştirdikleri liderler zirvesinin ikincisinin İstanbul’da yapılmasının kararlaştırıldığ belirtildi.

İki liderin, İdlib’te Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki yeni gözlem noktalarının oluşturmasına ivme kazandırma hususunda mutabık kaldıkları görüşmede, Astana süreciyle ilgili fikir teatisinde bulundular.