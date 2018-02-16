İzmir'de eğitim uçağı düştü, 2 asker hayatını kaybetti- Türkiye'de Bugün

İzmir'de eğitim uçağı düştü, 2 asker hayatını kaybetti
Canlı anlatım
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İzmir’de eğitim uçağı düştü, 2 asker hayatını kaybetti
Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) yapılan açıklamada,İzmir 2’nci Ana Jet Üs
Komutanlığı’ndan kalkan SF-260D model eğitim
uçağındaki iki pilotla saat 10:49 civarında radar irtibatının kesildiği
duyuruldu.
TSK, havaalanının 3 km
kuzeyinde uçağın enkazına ve iki askerin naaşlarına ulaşıldığını, olayla ilgili
inceleme başlatıldığını açıkladı.
Türkiye’deki gelişmeleri anbean aktardığımız canlı anlatım
sayfamıza hoşgeldiniz.
Zeytin Dalı Harekâtı
ve çerçevesinde yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin birinci gündem maddesi olmaya
devam ediyor. ABD Dışişleri Başkanı Rex
Tillerson’ın dün başlayan ziyareti, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile
görüşmeyle sürecek.
Tillerson dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Türk bir
yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada, Türkiye’nin, Kürt
güçlerin Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini ve bunun ardından da Menbiç'e ABD
ile birlikte asker konuşlandırmayı önerdiğini söyledi.
Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın "terör örgütü kurma,
yönetme, örgüt propagandası, suç ve suçluyu övme" suçlamalarından yargılandığı
dava Ankara’da görülmeye devam ediyor.
Fethullah Gülen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ahmet
ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak'ın yargılandığı dava karar aşamasına geldi. Sanıklardan
bugün son ifadeleri alındı.
MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin açılan dava kapsamında Can Dündar,
Erdem Gül ve Enis Berberoğlu'nun yargılanmasına İstanbul’da devam edilecek.
Canlı anlatım
time_stated_uk
İzmir’de eğitim uçağı düştü, 2 asker hayatını kaybetti
Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) yapılan açıklamada,İzmir 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkan SF-260D model eğitim uçağındaki iki pilotla saat 10:49 civarında radar irtibatının kesildiği duyuruldu.
TSK, havaalanının 3 km kuzeyinde uçağın enkazına ve iki askerin naaşlarına ulaşıldığını, olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
Türkiye’deki gelişmeleri anbean aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.
Zeytin Dalı Harekâtı ve çerçevesinde yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin birinci gündem maddesi olmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Başkanı Rex Tillerson’ın dün başlayan ziyareti, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeyle sürecek.
Tillerson dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Türk bir yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada, Türkiye’nin, Kürt güçlerin Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini ve bunun ardından da Menbiç'e ABD ile birlikte asker konuşlandırmayı önerdiğini söyledi.
Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın "terör örgütü kurma, yönetme, örgüt propagandası, suç ve suçluyu övme" suçlamalarından yargılandığı dava Ankara’da görülmeye devam ediyor.
Fethullah Gülen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak'ın yargılandığı dava karar aşamasına geldi. Sanıklardan bugün son ifadeleri alındı.
MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin açılan dava kapsamında Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu'nun yargılanmasına İstanbul’da devam edilecek.