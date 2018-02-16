İzmir'de eğitim uçağı düştü, 2 asker hayatını kaybetti- Türkiye'de Bugün

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Zeytin Dalı Harekâtı ve çerçevesinde yaşanan gelişmeler, Türkiye’nin birinci gündem maddesi olmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Başkanı Rex Tillerson’ın dün başlayan ziyareti, bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeyle sürecek.

Tillerson dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Türk bir yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada, Türkiye’nin, Kürt güçlerin Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini ve bunun ardından da Menbiç'e ABD ile birlikte asker konuşlandırmayı önerdiğini söyledi.

Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın "terör örgütü kurma, yönetme, örgüt propagandası, suç ve suçluyu övme" suçlamalarından yargılandığı dava Ankara’da görülmeye devam ediyor.

Fethullah Gülen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Ahmet ve Mehmet Altan ile Nazlı Ilıcak'ın yargılandığı dava karar aşamasına geldi. Sanıklardan bugün son ifadeleri alındı.

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin açılan dava kapsamında Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu'nun yargılanmasına İstanbul’da devam edilecek.