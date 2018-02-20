Çavuşoğlu: Esad rejiminin Afrin'e girdiği bilgisi gelmedi - Türkiye'de Bugün

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de hükümet yanlısı güçlerin Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin'e girdiği yönünde bir haberin kendilerine ulaşmadığını belirtti.

24 TV'ye konuşan Çavuşoğlu, "Esad rejiminin Afrin'e girdiği yönünde bilgi gelmedi. Esad, Afrin ile ilgili ikilem içinde " ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "YPG ile kim mücadele ederse bizim için sorun yok. Rejim YPG'ye destek için gelirse bizi kimse durduramaz. YPG'yi kim korursa bizim için YPG eşittir o grup veya ülkedir." diye devam etti.

Dün sabah saatlerinde Suriye'de devlete ait basın organları, hükümet yanlısı güçlerin Afrin'e gireceği yönünde haberler yapmış, Halk Savunma Birlikleri (YPG) ise bu konuda varılmış bir anlaşma olmadığını açıklamıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, 1. ayını tamamladı.

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