İstanbul

TSK: Zeytin Dalı Harekâtı'nda 1829 terörist etkisiz hale getirildi - Türkiye'de bugün

TSK, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şimdiye kadar 1829 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türkiye'de 22 Şubat günü gerçekleşenleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. TSK, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şimdiye kadar 1829 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
  2. Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.

Canlı anlatım

Yazan Özge Özdemir

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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu Pazar oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Maç
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TSK: Zeytin Dalı Harekâtı'nda 1829 terörist etkisiz hale getirildi

TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili açıklamada bulundu.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında, Kara ve Hava operasyonları sonucunda 49 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1829 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

Afrin
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