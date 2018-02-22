TSK: Zeytin Dalı Harekâtı'nda 1829 terörist etkisiz hale getirildi - Türkiye'de bugün

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında, Kara ve Hava operasyonları sonucunda 49 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1829 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.