TSK: Zeytin Dalı Harekâtı'nda 1829 terörist etkisiz hale getirildi - Türkiye'de bugün
TSK, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şimdiye kadar 1829 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türkiye'de 22 Şubat günü gerçekleşenleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- TSK, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında şimdiye kadar 1829 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.
Canlı anlatım
Yazan Özge Özdemir
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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır yönetecek
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bu Pazar oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
TSK: Zeytin Dalı Harekâtı'nda 1829 terörist etkisiz hale getirildi
TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili açıklamada bulundu.
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