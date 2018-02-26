Özel Harekât timleri Afrin'e girdi

Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, haftasonu Prag'da gözaltına alınan PYD eski eşbaşkanı Salih Müslim'in iade talebinin resmi olarak Çek Cumhuriyeti'ne iletildiğini söyledi.
NTV'ye konuşan Bozdağ'ın açıklaması şöyle:
"Salih Müslim'in son Avrupa seyahati sırasında Çekya'da bir otelde kaldığına dair bilgiler bize intikal edince Türk İnterpol'ü Çekya'dan talep etti. Yakalanması ve geçici tutuklanması ve akabinde iadesi talebiyle muhataplarına iletti. Onlar da gerekeni yaptılar.
'Beklentimiz iade edilmesi'
"Şu anda aramızdaki sözleşme gereği yapılması gereken usule ilişkin bazı işler var. Geçici tutuklama talebini ve iade talebini içeren dosyayı Adalet Bakanlığı'nın iletmesi gerekiyor. Dün itibariyle dosya iletildi. Bugün de Salih Müslim yargı önüne çıkarılacak ve karar verilecektir. Türkiye'ye iade edilmesi, beklentimiz o yöndedir."
Bekir Bozdağ: Sefer görev emri olanlara ihtiyaç yok
Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, NTV kanalında gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, Afrin'e sefer görev emri olanların gitmesine ihtiyaç olmadığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftasonu Gaziantep'te AKP'nin ilk kongresinde "Sefer görev emri çıktığı anda başta şahsım olmak üzere hep birlikte yola çıkarız" demişti.
Bekir Bozdağ, sefer görev emriyle ilgili NTV'ye "Milletimizin bir talebi var. Cumhurbaşkanımızın her konuşmasında "Reis bizi Afrin'e götür" tezahüratları oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu taleplere yönelik bir cevabıdır. Sefer görev emri olanların bölgeye gitmesine ihtiyaç bulunmamaktadır. TSK bu harekâtı da Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi başarıyla tamamlama güç ve kabiliyetine sahiptir. Onların bizim duamıza ihtiyacı var" dedi.
JÖH, PÖH ve korucular Afrin'de
'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timleri, dün Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nden çıkıp Hatay'ın Gülbaba ve Hassa bölgelerinden Afrin'e girdi.
Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre özel harekât timlerinin yanı sıra korucular da sınırı geçti.
JÖH ve PÖH timlerinin, giriş yaptığı noktalarda, köylere sızma girişimlerinin engellenip, 'meskun mahal' operasyonlarına katılacakları belirtildi.
Diğer yandan DHA, sınır hattına farklı birliklerden tank ve zırhlı araç sevkiyatına da devam edildiğini aktardı.
Canlı anlatım
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'Salih Müslim'in iadesi için dosya iletildi'
Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, haftasonu Prag'da gözaltına alınan PYD eski eşbaşkanı Salih Müslim'in iade talebinin resmi olarak Çek Cumhuriyeti'ne iletildiğini söyledi.
NTV'ye konuşan Bozdağ'ın açıklaması şöyle:
"Salih Müslim'in son Avrupa seyahati sırasında Çekya'da bir otelde kaldığına dair bilgiler bize intikal edince Türk İnterpol'ü Çekya'dan talep etti. Yakalanması ve geçici tutuklanması ve akabinde iadesi talebiyle muhataplarına iletti. Onlar da gerekeni yaptılar.
'Beklentimiz iade edilmesi'
"Şu anda aramızdaki sözleşme gereği yapılması gereken usule ilişkin bazı işler var. Geçici tutuklama talebini ve iade talebini içeren dosyayı Adalet Bakanlığı'nın iletmesi gerekiyor. Dün itibariyle dosya iletildi. Bugün de Salih Müslim yargı önüne çıkarılacak ve karar verilecektir. Türkiye'ye iade edilmesi, beklentimiz o yöndedir."
Bekir Bozdağ: Sefer görev emri olanlara ihtiyaç yok
Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, NTV kanalında gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, Afrin'e sefer görev emri olanların gitmesine ihtiyaç olmadığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftasonu Gaziantep'te AKP'nin ilk kongresinde "Sefer görev emri çıktığı anda başta şahsım olmak üzere hep birlikte yola çıkarız" demişti.
Bekir Bozdağ, sefer görev emriyle ilgili NTV'ye "Milletimizin bir talebi var. Cumhurbaşkanımızın her konuşmasında "Reis bizi Afrin'e götür" tezahüratları oluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu taleplere yönelik bir cevabıdır. Sefer görev emri olanların bölgeye gitmesine ihtiyaç bulunmamaktadır. TSK bu harekâtı da Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi başarıyla tamamlama güç ve kabiliyetine sahiptir. Onların bizim duamıza ihtiyacı var" dedi.
JÖH, PÖH ve korucular Afrin'de
'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timleri, dün Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nden çıkıp Hatay'ın Gülbaba ve Hassa bölgelerinden Afrin'e girdi.
Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre özel harekât timlerinin yanı sıra korucular da sınırı geçti.
JÖH ve PÖH timlerinin, giriş yaptığı noktalarda, köylere sızma girişimlerinin engellenip, 'meskun mahal' operasyonlarına katılacakları belirtildi.
Diğer yandan DHA, sınır hattına farklı birliklerden tank ve zırhlı araç sevkiyatına da devam edildiğini aktardı.