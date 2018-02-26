Özel Harekât timleri Afrin'e girdi

Salih Müslim bugün yargı önüne çıkarılacak Bekir Bozdağ Hükümet sözcüsü

Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, haftasonu Prag'da gözaltına alınan PYD eski eşbaşkanı Salih Müslim'in iade talebinin resmi olarak Çek Cumhuriyeti'ne iletildiğini söyledi.

NTV'ye konuşan Bozdağ'ın açıklaması şöyle:

"Salih Müslim'in son Avrupa seyahati sırasında Çekya'da bir otelde kaldığına dair bilgiler bize intikal edince Türk İnterpol'ü Çekya'dan talep etti. Yakalanması ve geçici tutuklanması ve akabinde iadesi talebiyle muhataplarına iletti. Onlar da gerekeni yaptılar.

'Beklentimiz iade edilmesi'

"Şu anda aramızdaki sözleşme gereği yapılması gereken usule ilişkin bazı işler var. Geçici tutuklama talebini ve iade talebini içeren dosyayı Adalet Bakanlığı'nın iletmesi gerekiyor. Dün itibariyle dosya iletildi. Bugün de Salih Müslim yargı önüne çıkarılacak ve karar verilecektir. Türkiye'ye iade edilmesi, beklentimiz o yöndedir."