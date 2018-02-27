Yıldırım: Çocuk istismarı konusunda yasal düzenleme yakında Meclis'e gelecek
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Özet
- Akit TV sunucusu: Sivil öldürecek olsak Cihangir'den, TBMM'den başlarız
- Adalet Bakanı Gül: Salih Müslim için takas yok
- Furkan Vakfı’na 3 milyon liralık kayıt dışı yardım suçlaması
Canlı anlatım
Yazan Onur Erem
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Baluken’in 5 yıla kadar hapisle yargılandığı davanın delili kayboldu
HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in 'Cezaevine yasak eşya sokmaya teşebbüs' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşmasında Baluken aleyhindeki delil bulunamadı.
DHA’nın haberine göre Baluken'in ziyaret amacıyla Diyarbakır D tipi Cezaevi'ne girdiği sırada, üzerinde bulunduğu iddia edilen hafıza kartı okuyucusuyla ilgili herhangi bir adli emanet kaydına rastlanılmadığı bildirildi.
Diyarbakır 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada yargılanan Baluken’in dokunulmazlığı kaldırılmıştı.
İddianamenin kabul edilmesinin ardından İdris Baluken bu duruşmada tutuksuz yargılanıyor. Fakat Baluken başka bir davadan ötürü Sincan 1 no'lu F tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.
Davanın ilk celsesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadesi alınan Baluken, cebinde bulunan kart okuyucunun bir iletişim materyali olmadığını, sadece içerisine bir hafıza kartı konulması durumunda işe yarayabileceğini ve o dönem sık sık cezaevi ziyaretleri yaptıklarını belirterek, hafıza kartı okuyucusunu cebinde unuttuğunu kaydetmişti.
Bugünkü celsede ara kararını açıklayan mahkeme, suçlamaya konu ceza maddesinde yer alan cezai müeyyidenin üst sınırı gözetilerek sanığın duruşmalardan bağışık tutulmasına karar verdi.
Suçlamaya konu hafıza kartı okuyucunun mahkemeye gönderilmesi için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeniden müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme, olumlu cevap verilmesi halinde kart okuyucunun bilirkişiye gönderilmesine hükmetti. Duruşma ertelendi.
MHP lideri Bahçeli: CHP’nin oyları, baraj teklifiyle sıfırlandı
MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün partisinin meclis grup toplantısında konuştu.
“Milletin iradesine göz dikenlere karşı” Cumhur İttifakı’nda buluştuklarını söyleyen Bahçeli, “Hastalıklı safralara karşı aydınlık yarınları müjdeliyoruz” dedi ve ekledi:
“Biz buyuz, biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Seçim ittifakı yapan partilerden biri barajı geçerse hepsi geçmiş sayılacak, ittifak yapmayanlar yüzde 10 barajına takılacakmış. Bu adaletsizlikmiş, eşitsizlikmiş. Onun için seçim barajı kaldırılmalıymış. Size ittifak yapmayın diyen mi var? Size uzlaşmadan kaçın diye akıl veren mi var? Biz seçim barajı ile ilgili düzenleme yapılmalı dediğimizde iftiralarla saldıranlar, utanmadan baraj sorunu yaşadığımızı söyleyenler şimdi düştükleri hazin duruma ne diyeceklerdir? Barajın sıfıra inmesiyle ilgili kanun teklifi veren CHP, içine düştüğü bu çelişkili hali nasıl izah edecektir? CHP bu teklifiyle acaba oylarının sıfırlandığını mı fark etmiştir?”
Suriye’de Esad’ın PY D ile pazarlık yaptığını söyleyen Bahçeli, bu şekilde Suriye’deki hakimiyet alanını genişletmeye çalıştığını belirtti:
“PKK/PYD Türkiye'nin kudreti karşısında daha fazla dayanamayacağını görmüş, kendisine sığınacağı bir liman bulma telaşına kapılmıştır.
“Ayrıca Esad rejimi ile PKK/PYD arasındaki pazarlığın yalnızca Afrin ile sınırlı olmadığını gösteren gelişmeler konunun başka bir zorba akıl tarafından yönlendirildiği ihtimalini güçlendirmektedir. Bu çerçevede Rusya Dışişleri Bakanı'nın yaşananlar karşısında Türkiye ve Esad rejiminin diyalog kurması gerektiğini söylemesi düşündürücüdür. Kim ki PKK/PYD'li teröristlerle aynı safta bulunursa, akılsızlık yapıp Mehmetçiğin karşısına çıkarsa akıbeti teröristlerden farklı olmayacaktır.”
Bekir Bozdağ: Müslim'in serbest bırakılması terör örgütlerine destektir
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Salih Müslim'in serbest bırakılmasının "Avrupa sözleşmesine aykırı olduğunu" söyledi.
Ankara'da bir basın açıklaması yapan Bozdağ, "Salih Müslim’in serbest bırakılması terör örgütlerine destek niteliği taşıyor. Bizim için şaşırtıcı değil. İşte Avrupa Birliği budur. Avrupa sözleşmesine aykırı bir karar" dedi ve ekledi:
"Bir insanın yaptıklarının terör faaliyeti sayılması için daha kaç insanın hayatını kaybetmesi, yaralanması gerekir. Terör örgütlerinin öldürdükleri Türk ve Müslüman olursa onları öldürenler terör örgütü örgütü sayılmıyor mu?"
Kılıçdaroğlu: Hakimlere verilen kitapçıkta tahliye kararı verirken HSK’yla istişare ettikten sonra irade oluşturmaları istendi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin meclis grup toplantısında konuştu.
Türk Telekom özelleştirmesinin ardından 60 bin çalışanın 30 bine düşürüldüğünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, sonrasında firmanın devlete borcunu ödeyemez hale geldiğini söyledi ve “çiftçi borcunu ödeyemeyince icraya veriyorsunuz, şirketlerin borçlarını neden siliyorsunuz” diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, şimdi de şeker fabrikalarının satılmasının gündeme geldiğini, buna sonuna kadar karşı çıktıklarını söyledi ve ekledi:
“Bunu nişasta bazlı şekerin önünü açmak için yapıyorlar. Amerikan şirketi Cargill’in sağlığa zararlı GDO’lu mısır şurubu için yapıyorlar. Bunun AB ülkelerinde kullanılma oranı yüzde 1,5 Türkiye’de şimdiden yüzde 10’u geçti.”
Kılıçdaroğlu sonrasında da hakim ve savcılara Adalet Bakanlığı tarafından dağıtılan bir eğitim kitapçığından bahsetti:
“Bu kitapçıkta ‘tahliye konusunda HSK ile mutlaka istişarede bulunulduktan sonra irade oluşturulacaktır’ diyor.
"Adalet Bakanlığı söylüyor bunu. Bu ülkede hak yok, hukuk yok.
“Anayasaya göre yargı bağımsız. Hiç kimse yargıya emir ve talimat veremez.
“Aynı kitapçıkta FETÖ soruşturmalarının 17-25 Aralık sonrasını kapsamasını, öncesine dokunulmamasını söylüyorlar.”
Erdoğan'a soru: Bu adamın görüşlerini paylaşıyor musun?
Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kadir Mısırlıoğlu’nu ziyarete gitmesini şu sözlerle eleştirdi:
“Kurtuluş Savaşı’nı keşke Yunan kazansaydı diyen adama sarayın kapılarını açtılar, Erdoğan hastanede ziyaret etti. Erdoğan’a soruyorum sen bu adamın görüşlerini paylaşıyor musun? Açıkça cevap ver.”
Akit TV sunucusu: Sivil öldürecek olsak Cihangir'den, TBMM'den başlarız
Akit TV'de bu sabah yayınlanan "Gün Başlıyor" programının sunucusu Ahmet Keser, sivil öldürecek olsalar buna Cihangir'den ve TBMM'den başlayacaklarını söyledi.
Keser şöyle konuştu:
11 Şubat günü de Akit TV'de aynı programı sunan Yusuf Ozan, 11 askerin Afrin'de yaşamını yitirmesini manşet yapan Cumhuriyet gazetesi çalışanları gibi insanları katletmenin mübah olduğunu söylemişti:
Cumhuriyet gazetesi programın ardından Ozan hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Cumhuriyet çalışanları da bu programın ardından tehdit aldıklarını açıklamıştı:
ABD ve Türkiye’den Afrin konusunda çelişkili açıklamalar
ABD ve Türkiye’den Afrin konusunda çelişkili açıklamalar
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Savunma Bakanlığı’nın Ankara-Washington hattında Afrin görüşmelerinin sürdüğüne yönelik ifadelerini yalanladı:
“Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin Afrin bölgesinde gerilimi azaltma seçenekleri üzerinde diplomatik görüşmeler yürütüldüğü iddiası doğru değildir.”
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Binbaşı Adrian Rankine Galloway dünkü basın toplantısında, Washington ve Ankara'nın Suriye'nin Afrin bölgesindeki gerilimi azaltma seçenekleri üzerinde çalıştığını söylemişti.
Hopa ve Borçka’yı bağlayan Cankurtaran Tüneli 1 Mart’ta açılıyor
Artvin’in Hopa ve Borçka ilçeleri arasında yapımı tamamlanan ve 5 bin 228 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun ikinci çift tüplü tüneli olacak olan Cankurtaran Tüneli, 1 Mart’ta düzenlenecek törenle ulaşıma açılacak.
1960’lı yılların sonunda yapımı gündeme gelen ve 8 yıl önce temeli atılan tünel projesi böylece sonuçlanmış olacak.
Karadeniz'i Erzurum üzerinden İran'a bağlayan, zorlu kış şartlarında geçit vermeyen Hopa-Artvin karayolu güzergahındaki 690 rakımlı Cankurtaran Geçidi'ne alternatif olacak Cankurtaran Tüneli, bölgedeki ulaşımı da hızlandıracak.
Tünel Hopa-Borçka arasındaki karayolu ulaşımını 12 kilometre daha kısaltacak.
İnşaat aşamasında yaşanan sorunlardan dolayı 3 müteahhit firma değiştiren tünelde 2014 yılında ışık göründü.
Bağlantı yolları ile mekanik aksamlarının tamamlanmasıyla birlikte tünel, 1 Mart’ta Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın da katılımıyla yapılacak törenle ulaşıma açılacak. Açılış kapsamında organize edilen tören tünelin Hopa girişi noktasında yapılacak.
Furkan Vakfı’na kayıt dışı yardım toplama suçlaması
Adana'da aralarında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu tutuklu 5 sanığın bastırdıkları sahte makbuzlarla 3 milyon lirayı aşan kayıt dışı para ve yardım topladıkları ileri sürüldü.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın yönelik başlatılan soruşturmada,Adana merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında Furkan Vakfı'nın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmıştı.
DHA’nın haberine göre “Vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü kurma” suçlamasıyla yapılan operasyonda vakfa ait yurt ve binalarda yaptıkları aramalarda deliller elde edildi.
Yapılan aramalarda, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce verilen yardım toplama makbuzlarının dışında vakıf üyelerinin bastırdığı sahte makbuzlar ele geçirildi. Elde edilen sahte makbuzlarla nakit, kurban, dergi, sucuk, takvim, CD ve adak başlıkları altında kayıt dışı yardım topladıkları belirlendi.
Vakfın, göstermelik olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları makbuzla resmi olarak 2016'da sadece 20 lira yardım topladıklarını kayda alıp beyan ettikleri ancak kendi bastırdıkları sahte makbuzların yapılan incelemesinde 3 milyon lirayı aşkın para ve yardım topladıkları öne sürüldü.
Binali Yıldırım: Türkiye demek insanlık demek
Başbakan ve AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, partisinin meclisteki grup toplantısında konuştu.
"Suriye’deki mazlumlara nasıl yardım eli uzatıyorsak Arakan’daki kardeşlerimizi de unutmuyoruz" diyen Yıldırım, hükümetin PYD'yi "terör örgütü" olarak kabul etmediği iddialarının gerçeğin yansıtmadığını söyledi.
Çocuk istismarı konusunda yasal düzenleme teklifinin yakında meclise geleceğini açıklayan Yıldırım'ın sözleri "idam istiyoruz" sloganlarıyla kesildi.
Sloganların ardından Binali Yıldırım bu konuda sadece yasal düzenlemenin yetmeyeceğini, topluma da büyük görevler düşeceklerini belirtti.
Adalet Bakanı Gül: Salih Müslim için takas yok
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Çekya’da gözaltında bulunan PYD’nin eski lideri Salih Müslim’in Türkiye’ye iadesi için takas yapacakları söylentilerini yayınladı.
AKP grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, Salih Müslim için geçici tutuklama beklediklerini de açıkladı.
Türkiye’de iki Çekya vatandaşı YPG’den hükümlü bulunduğu belirtiliyor.