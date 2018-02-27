Yıldırım: Çocuk istismarı konusunda yasal düzenleme yakında Meclis'e gelecek

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MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün partisinin meclis grup toplantısında konuştu.

“Milletin iradesine göz dikenlere karşı” Cumhur İttifakı’nda buluştuklarını söyleyen Bahçeli, “Hastalıklı safralara karşı aydınlık yarınları müjdeliyoruz” dedi ve ekledi:

“Biz buyuz, biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Seçim ittifakı yapan partilerden biri barajı geçerse hepsi geçmiş sayılacak, ittifak yapmayanlar yüzde 10 barajına takılacakmış. Bu adaletsizlikmiş, eşitsizlikmiş. Onun için seçim barajı kaldırılmalıymış. Size ittifak yapmayın diyen mi var? Size uzlaşmadan kaçın diye akıl veren mi var? Biz seçim barajı ile ilgili düzenleme yapılmalı dediğimizde iftiralarla saldıranlar, utanmadan baraj sorunu yaşadığımızı söyleyenler şimdi düştükleri hazin duruma ne diyeceklerdir? Barajın sıfıra inmesiyle ilgili kanun teklifi veren CHP, içine düştüğü bu çelişkili hali nasıl izah edecektir? CHP bu teklifiyle acaba oylarının sıfırlandığını mı fark etmiştir?”

Suriye’de Esad’ın PY D ile pazarlık yaptığını söyleyen Bahçeli, bu şekilde Suriye’deki hakimiyet alanını genişletmeye çalıştığını belirtti:

“PKK/PYD Türkiye'nin kudreti karşısında daha fazla dayanamayacağını görmüş, kendisine sığınacağı bir liman bulma telaşına kapılmıştır.

“Ayrıca Esad rejimi ile PKK/PYD arasındaki pazarlığın yalnızca Afrin ile sınırlı olmadığını gösteren gelişmeler konunun başka bir zorba akıl tarafından yönlendirildiği ihtimalini güçlendirmektedir. Bu çerçevede Rusya Dışişleri Bakanı'nın yaşananlar karşısında Türkiye ve Esad rejiminin diyalog kurması gerektiğini söylemesi düşündürücüdür. Kim ki PKK/PYD'li teröristlerle aynı safta bulunursa, akılsızlık yapıp Mehmetçiğin karşısına çıkarsa akıbeti teröristlerden farklı olmayacaktır.”