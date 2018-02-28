Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Afrin açıklaması her türlü temelden yoksun
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Özet
- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'nin 'BMGK kararının Türkiye tarafından iyi okunması' gerektiği yönündeki ifadeleri her türlü temelden yoksundur
- "Sivilleri öldürecek olsak Cihangir'den başlarız" ifadeleri tepki çeken Akit TV sunucusu Ahmet Keser istifa etti
- AKP Sözcüsü Mahir Ünal: Akit TV sunucusunun sözleri sabotaj
- Recep Akdağ: Çocuğa yönelik cinsel istismara ağırlaştırılmış müebbet düşünüyoruz
- TSK: Zeytin Dalı Harekatı'nda 2184 terörist etkisiz hale getirildi
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AKP Sözcüsü Mahir Ünal: Akit TV sunucusunun ifadeleri sabotaj
Akit TV sunucusu Ahmet Keser, "Sivilleri öldürecek olsak Cihangir'den başlarız" ifadelerine gelen tepkiler sonrası istifa etti.
Keser'in "Sivil öldürecek olsak Cihangir’den başlarız, Nişantaşı, Etiler... Değil mi? Yani bir sürü hain var. Türkiye Büyük Millet Meclisi var” ifadeleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
AKP Sözcüsü Mahir Ünal da Keser hakkında soruşturma açıldığını söyleyerek şu açıklamalarda bulundu:
"ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Afrin açıklaması her türlü temelden yoksun"
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un ABD'nin BM Güvenlik Konseyi kararının Afrin'i de kapsadığı yönündeki ifadelere verdiği yanıt, günün öne çıkan başlıklarından.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 2401 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğü Afrin'i de kapsadığını ifade etmişti.
"Kararda atıf yapılan, insani durumun endişe yarattığı yerler arasında Afrin zikredilmemektedir" diyen Aksoy'un yazılı açıklaması şöyle:
Doğu Guta: Rusya'nın 'insani ateşkesi' işe yaramadı
BMGK Suriye'de 30 günlük "insani yardım ateşkesi" talep etti