Erdoğan: İslam'ın güncellenmesi gerektiğini bilmeyecek kadar acizler

DHA

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Dünya Kadınlar Günü Programı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Din adamı diye ortaya çıkıp kadınla ilgili dinde yeri olmayan içtihatta bulunuyorlar" dedi.

Erdoğan "Son günlerde bakıyorsunuz. Din adamı olarak ortaya çıkıp da ne yazık ki kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup, dinimizde yeri olmayan bazı kendine göre içtihatta bulunan kişiler çıkıyor ortaya. Anlamak mümkün değil. Yani bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada zamanda yaşıyorlar." diye konuştu.

"Çünkü İslamın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslamın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz islamı 14 – 15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız. Böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.

'Birçok hocaefendi şimdi beni tefe koyacak'

"Şimdi bir çok hocaefendi beni tefe koyup çalacak. Rabbim bizi tefe koymasın." diyen Cumhurbaşkanı "İstisnaları genelleştirmenin, tarihin belirli bir döneminde toplumların özel şartlarına yönelik uygulamalarını ve geleneksel davranışları taşımaya çalışmanın meseleyi sulandırmaya yarayacağını" belirtti.

Erdoğan, "Reklamın iyisi kötüsü olmaz, mantığıyla popüler olmak için söylenen sözleri biz asla kabul edemeyiz. Hele hele bu tartışmayı dinimizin kavramlarıyla yürütmek sadece kadınlara değil, inanın inancımıza da dinimize de haksızlıktır." dedi.

Diğer alanlarda olduğu gibi dini hususların tartışılmasında da seviyeler olduğunu belirten Erdoğan " Kuran’a sünnete kıyasa vakıf olmayan insanlara istisnai bir takım uygulamaları anlatmaya kalktığımızda züccaciye dükkanına giren fil misali bir sürü başka şeyi kırıp dökmek kaçınılmaz hale geliyor." dedi.