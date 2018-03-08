İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadın yürüyüşü yapılıyor. Yürüyüşe binlerce kadın katılıyor.
Atilla Taş'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası
"FETÖ"nün medya yapılanmasına ilişkin görülen 29 sanıklı davada karar açıklandı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi açıkladığı kararda Attila Taş’ın, suç vasfının değişmesiyle örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek suçundan 5 yol hapis cezası verildi. Cezada indirime giden mahkeme 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. Davada, Gökçe Fırat Çulhaoğlu ve eski Zaman gazetesi muhabiri Hanım Büşra Erdal'a da 6 yıl 3 ay hapis cezası verilirken, CumaUlus silahli terör örgütü üyeliğinden 7 yıl 6 ay ceza aldı.
İstanbul'da kadın cinayetlerini durduracağız eylemi
FIFA, Bero transferi için Slovak takımı Trencin'e kulübüne yapılmayan ödeme nedeniyle Trabzonspor'a bir yıllık transfer yasağı kararı verildiğini duyurdu.
Trabzonspor, FIFA'nın Bero için verdiği kararı CAS'a taşıyacak.
Trabzonspor, Matus Bero'yu iki yıl önce kadrosuna katmıştı.
Erdoğan: İslam'ın güncellenmesi gerektiğini bilmeyecek kadar acizler
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Dünya Kadınlar Günü Programı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Din adamı diye ortaya çıkıp kadınla ilgili dinde yeri olmayan içtihatta bulunuyorlar" dedi.
Erdoğan "Son günlerde bakıyorsunuz. Din adamı olarak ortaya çıkıp da ne yazık ki kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup, dinimizde yeri olmayan bazı kendine göre içtihatta bulunan kişiler çıkıyor ortaya. Anlamak mümkün değil. Yani bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada zamanda yaşıyorlar." diye konuştu.
"Çünkü İslamın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslamın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz islamı 14 – 15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız. Böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.
'Birçok hocaefendi şimdi beni tefe koyacak'
"Şimdi bir çok hocaefendi beni tefe koyup çalacak. Rabbim bizi tefe koymasın." diyen Cumhurbaşkanı "İstisnaları genelleştirmenin, tarihin belirli bir döneminde toplumların özel şartlarına yönelik uygulamalarını ve geleneksel davranışları taşımaya çalışmanın meseleyi sulandırmaya yarayacağını" belirtti.
Erdoğan, "Reklamın iyisi kötüsü olmaz, mantığıyla popüler olmak için söylenen sözleri biz asla kabul edemeyiz. Hele hele bu tartışmayı dinimizin kavramlarıyla yürütmek sadece kadınlara değil, inanın inancımıza da dinimize de haksızlıktır." dedi.
Diğer alanlarda olduğu gibi dini hususların tartışılmasında da seviyeler olduğunu belirten Erdoğan " Kuran’a sünnete kıyasa vakıf olmayan insanlara istisnai bir takım uygulamaları anlatmaya kalktığımızda züccaciye dükkanına giren fil misali bir sürü başka şeyi kırıp dökmek kaçınılmaz hale geliyor." dedi.
ÇGD 2017'nin başarılı gazetecileri ödüllerini açıkladı
Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin (ÇGD) 2017'nin başarılı gazetecileri ödülleri açıklandı.
ÇGD'nin Dayanışma Ödülü Türk Tabipler Birliği'ne verilirken, haber ödülü Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak'ın "İstanbul parsel parsel nasıl verildi" haberine gitti.
Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü Cumhuriyet gazetesinden Çiğdem Toker'e verildi.
ÇGD'nin ödüle layık gördüğü diğer gazeteciler ve haberleri ise şöyle:
MUSTAFA EKMEKÇİ HABER ÖDÜLÜ: Evrensel Gazetesi’nden Eylem Nazlıer’in 26 Mayıs 2017 tarihli “ANAOKULU ETKİNLİĞİ’NDE KORKUNÇ MANZARA” haberi.
RAFET GENÇ HABER ÖDÜLÜ: Birgün Gazetesi’nden Uğur Şahin’in 30 Ağustos 2017 tarihli “AKADEMİDE PARTİLİ REKTÖRLÜK” başlıklı haberi.
BEHZAT MİSER KENT HABER ÖDÜLÜ: Habertürk Gazetesi’nden Esra Boğazlıyan’ın 7, 9 ve 10 Aralık 2017 tarihlerinde yayımlanan “AYÇİÇEK TARLASINA 12 KAT”, “12 DEĞİL 8 TERANESİ-TARLAYA BİNA EKECEKLER” ve “BİR ZAMANLAR VERİLİ TARIM ALANIYDI” başlıklı Silivri’deki verimli tarım arazilerinin KİPTAŞ tarafından alınması ile ilgili haberleri.
RÖPORTAJ ÖDÜLÜ: Hürriyet Gazetesi’nden Gülseven Özkan’ın 17 Eylül 2017 tarihli “DÜŞLER TARLASI” başlıklı haberi.
İNCELEME-ARAŞTIRMA HABER ÖDÜLÜ: Cumhuriyet Gazetesi’nden Pelin Ünker’in 6-11 Kasım 2017 tarihli “PARADİSE PAPERS (Cennet Belgeleri)- OFF SHORE’UN GİZLİ DÜNYASI” başlıklı yazı dizisi şeklindeki haberleri.
İZZET KEZER FOTOĞRAF ÖDÜLÜ: AFP’den Yasin Akgül’ün, 330 gün tutuklu kalan Kadri Gürsel’in eşiyle buluşma anı fotoğrafı.
KARİKATÜR ÖDÜLÜ: Aslı Alpar’ın KAFA Dergisi, KaosGL.org internet sitesinde ve diğer yayınlarda çıkan eserleri.
TELEVİZYON HABER ÖDÜLÜ: FOX TV’den Beril Oğuz’un “SAHTE ET-BALIK KURUMU SATIŞ ŞUBELERİ” haberi.
RADYO PROGRAM ÖDÜLÜ: Nergis Demirkaya’nın Radyo Özgür’deki “ÖZGÜR’DE GÜNE MERHABA” programı
İNTERNET HABER ÖDÜLÜ: journo.com.tr’den Fırat Yeşilçınar’ın 9 Ekim 2017 tarihli “DEVLET ER SEFTER TAŞ’IN IŞİD TARAFINDAN YAKILDIĞINI KABUL ETTİ” başlıklı haberi.
YEREL BASIN HABER ÖDÜLÜ: İskenderun SES gazetesinden Akın Bodur’un 6 Şubat 2017 tarihli “SU KAYNAĞINA OSB KARARI” ve 7 Şubat 2017 tarihli “BEZDEN ÇADIRDA SOBAYLA ISINMA” başlıklı haberleri.
Emrah Serbes: Kazadan önce değil, sonra alkol aldım
İzmir Torbalı'da alkollü olarak kullandığı ve aşırı hız yaptığı otomobiliyle çarptığı araçta 3 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında 22 buçuk yıla kadar hapis cezası istenen senarist-yazar Emrah Serbes ilk kez hakim karşısına çıktı.
İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savunmasında ağlayan Serbes, "Olay sırasında alkol almadım. Kazadan sonra İstanbul’a hastaneye giderken yolda alkol aldım. Kaza öncesi araçta soğuk kahve içtim. Araçta bulunan viski şişesini Bodrum Gümüşlük'te içmek için aldım" dedi.
İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül 2017'de Emrah Serbes'in kullandığı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında 59 yaşındaki Ayhan Özçelik'in kullandığı otomobile arkadan çarpmıştı.
Ayhan Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetmişti.
Kazadan sonra otomobili kendisinin kullandığını söyleyerek tutuklanan Kenan Doğru, yaklaşık bir hafta sonra Emrah Serbes'in gerçeği itiraf etmesiyle serbest bırakılmıştı.
Emrah Serbes de 28 Eylül 2017'de teslim olduğu adliyede tutuklanmıştı.
Xabi Alonso'nun hacklenen Instagram hesabından Fenerbahçe ve Afrin paylaşımı
Geçtiğimiz sezonun sonunda futbolu bırakan Xabi Alonso'nun 4 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabı hacklendi.
Fenerbahçe görselli paylaşım yapan bir hacker grubu, eski İspanyol futbolcunun hesabına, "Real Madrid'le sözleşmemi feshedip Fenerbahçe'ye gelmeye karar verdim. Çünkü Afrin'deki Türk askerlerini desteklemek istiyorum'' yazdı.
Daha sonra adını ifşa eden grup, hesapta iki paylaşım daha yaptı.
Paylaşımlar, dakikalar içinde binlerce etkileşim aldı.
Xabi Alonso; Real Madrid'in yanı sıra Liverpool ve Bayern Münih'de de forma giymişti.
HDP Eş Başkanı Buldan: Erkeklerin savaş kararını biz kadınlar durduracağız
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Diyarbakır'da da İstasyon Meydanı’nda bir miting düzenleniyor.
Gazeteci Hatice Kamer, mitingin sıkı güvenlik önlemleri altında başladığını aktardı.
Mitingde bir konuşma yapan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan sözlerine, "Kadın mücadelesi her baskıya rağmen devam etmeli" diyerek başladı.
"Bu ülkede yaşamını yitiren Kürt ve Türk annelerinin aykalarının altını öpüyoruz" diyen Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanı, siz Kadınlar Günü'nü kutlamayın, adını ağzınıza alıp onlar üzerinden siyaset yapmayın. Anneler ve kadınlar üzerinden siyaset yapan iktidar Afrin’e saldırırken kadınların, çocukların üzerinde vebali olduğunu bilmeli.
"Buradan giden askerlerin annelerinin vebali de sizin üzerinizde. Bu ülkede artık hiç bir anne evladının toprak altına girmesini istemiyor.
"Savaş kararını alan erkeklere karşı biz barış için el ele vermeliyiz onların savaş kararını biz durduracağız."
'İçinde kadın olmayan her devrim başarısızdır'
Dicle Amed Kadın Platformu (DAKAP) tarafından gerçekleştirilen mitingin açılış konuşmasını ise tertip komisyonu başkanı avukat Gülşen Özbek yaptı.
Gülşen Özbek, "İçinde kadın olmayan her devrim başarısız, her arayış
eksiktir. Biz kadınlar onurlu barışın sahiplenicisi olacağız” dedi.
'Kadın cinayetlerini önlemek için yasalar etkin uygulanmalı'
Türkiye genelinde kadın hakları, kadına yönelik şiddet ve tacize karşı mücadele veren Kadın Meclisleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Beşiktaş Meydanı’nda yaptıkları basın açıklamasında kadın cinayetlerindeki artışa dikkat çekti.
BBC Türkçe'den Aylin Yazan, yaklaşık 50 kadının katıldığı basın açıklamasında bu yıl 8 Mart’ta dünyanın her yerinde kadınların direnişte olduğunun hatırlatıldığını aktardı.
Kadınların dünya çapında verdikleri mücadele ile "Feminizm"in bu yılın kelimesi seçildiği belirtildi.
2017 yılında 409, sadece şubat ayında 47 kadın cinayeti işlendiğine dikkat çeken Kadın Meclisleri, bunun önüne geçebilmek için yasaların etkin uygulanması gerektiğini ifade etti.
Kadın meclisleri ve birçok diğer kadın plaformu akşam 19:30’da Taksim Meydanı'nda yürüyüş yapacak.
10 yaşındaki öğrencinin ölümünde 'Mavi Balina' iddiası
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi E.A., evinin çatı katında kendisini tavana iple asarak intihar etti.
10 yaşındaki E.A.'nın Cumartesi günü "Mavi Balina" adlı oyundan etkilenerek intihar ettiği öne sürüldü.
E.A.'nın cenazesi, Bursa'da yapılan otopsinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Baba Özay A., oğlunun psikolojik bir sorunu olmadığını, köy yaşamı içerisinde normal hayatını sürdürdüğünü söyledi.
Özay A., çok üzgün olduklarını belirterek, "Bu olay nasıl başımıza geldi bilmiyorum. Bir oyundan bahsediliyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Afrin harekatı Mayıs ayına kadar biter. Irak'ta da PKK'ya sınır ötesi operasyon olacak, Irak yönetimi ile birlikte yapacağız. Afrin harekatı bitmese de iki operasyonu aynı anda yürütecek kapasitemiz var” dedi.
Çavuşoğlu ayrıca Eski PYD lideri Salih Müslim'in İsveç'in başkenti Stockholm'de olduğu bilgisini aldıklarını ve tutuklama talebini ilettiklerini belirtti.
Kadınları dövme açıklaması nedeniyle Nurettin Yıldız'a soruşturma
Kadınların dövülmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Doku Başkanı Nurettin Yıldız hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Cumhuriyet Başsavcılığımızca kadınların dövülmesine yönelik açıklamalar yapan Nurettin Yıldız hakkında TCK'nın 216 /1 maddesi kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan dolayı resen soruşturma başlatmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyrulur.
"FETÖ" soruşturması: 121 kişi hakkında gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "FETÖ" soruşturması kapsamında aralarında Fethullah Gülen'in yeğeni Fatmanur Gülen ve Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik'ni de olduğu 121 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Tetik'e, Sakarya'da farklı bir soruşturmada elektronik kelepçeli adli kontrol şartı uygulandığından gözaltı işlemi yapılmadığı bildirildi.
TRT'nin haberine göre İstanbul merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında Fatmanur Gülen ile sözde "Beylikdüzü imamı" Fidan Yılmaz'ın da bulunduğu 33 kişi yakalandı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
MHP, CHP'nin seçim güvenliği randevusu talebini reddetti
MHP, seçim güvenliği görüşmesi için randevu isteyen CHP'yi reddetti. MHP Grup Başkanvekili Erkan akçay Akçay yaptığı açıklamada, "CHP'nin oyunlarına ve oyalamalarına itibar etmiyoruz" dedi.
AKP ise CHP heyetine randevu verdi ve CHP heyeti AKP grubunu ziyaret etti.
CHP heyeti grup başkanvekili Özgür Özel, Fatma Karabıyık, Mehmet Bekaroğlu ve Uğur Bayraktutan'dan oluşuyor.
CHP'nin hazırladığı raporda raporda sandıkların birleştirilmesine yönelik eleştirilerin yer aldığı ve bu maddenin kaldırılmasına için bir öneri bulunduğu belirtildi.
Aynı apartmanda bulunan seçmenlerin farklı sandıklara yönlendirilmesi ve mühürsüz oy pusulalarına karşı eleştirilere de raporda yer veriliyor.
Kılıçdaroğlu: Kadınlar dişe diş, göze göz mücadele etmeli
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Bugün yine kadınlar hak mücadelesi vermek zorunda. Bugün çalışma hayatının içinde erkekle birlikte mücadele eden, çaba harcayan kadınlar var. Eğer bir kriz yaşanırsa ilk işlerine son verilenler yine kadınlar olur. Kadınların ekonomide çok güçlü olması lazım. Kadınların dişe diş göze göz mücadele etmesi lazım." dedi.
Kuşadası'nda kadın muhtarlara seslenen CHP lidreri siyasi partilere, en az yüzde 33'lük bir cinsiyet kotası getirilmesi çağrısı yaptı.
Kılıçdaroğlu "Sizler takipçisi olursanız bunu parlamentodan geçirebiliriz. El mi yaman, bel mi yaman hep beraber görelim. Burada kadın büyükşehir belediye başkanımız var. Aydın bir şekliyle konuşuluyorsa, kadın belediye başkanı olması nedeniyledir." diye konuştu.
Canlı anlatım
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Taksim'deki 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yürüyüşünden canlı yayın..
İstiklal Caddesi'nde 8 Mart yürüyüşü
İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadın yürüyüşü yapılıyor. Yürüyüşe binlerce kadın katılıyor.
Atilla Taş'a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası
"FETÖ"nün medya yapılanmasına ilişkin görülen 29 sanıklı davada karar açıklandı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi açıkladığı kararda Attila Taş’ın, suç vasfının değişmesiyle örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek suçundan 5 yol hapis cezası verildi. Cezada indirime giden mahkeme 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. Davada, Gökçe Fırat Çulhaoğlu ve eski Zaman gazetesi muhabiri Hanım Büşra Erdal'a da 6 yıl 3 ay hapis cezası verilirken, CumaUlus silahli terör örgütü üyeliğinden 7 yıl 6 ay ceza aldı.
İstanbul'da kadın cinayetlerini durduracağız eylemi
FIFA'dan Trabzonspor'a bir yıl transfer yasağı
FIFA, Bero transferi için Slovak takımı Trencin'e kulübüne yapılmayan ödeme nedeniyle Trabzonspor'a bir yıllık transfer yasağı kararı verildiğini duyurdu.
Trabzonspor, FIFA'nın Bero için verdiği kararı CAS'a taşıyacak.
Trabzonspor, Matus Bero'yu iki yıl önce kadrosuna katmıştı.
Erdoğan: İslam'ın güncellenmesi gerektiğini bilmeyecek kadar acizler
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Dünya Kadınlar Günü Programı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Din adamı diye ortaya çıkıp kadınla ilgili dinde yeri olmayan içtihatta bulunuyorlar" dedi.
Erdoğan "Son günlerde bakıyorsunuz. Din adamı olarak ortaya çıkıp da ne yazık ki kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup, dinimizde yeri olmayan bazı kendine göre içtihatta bulunan kişiler çıkıyor ortaya. Anlamak mümkün değil. Yani bunlar ya bu asırda yaşamıyorlar, çok farklı bir dünyada zamanda yaşıyorlar." diye konuştu.
"Çünkü İslamın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İslamın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz islamı 14 – 15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız. Böyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.
'Birçok hocaefendi şimdi beni tefe koyacak'
"Şimdi bir çok hocaefendi beni tefe koyup çalacak. Rabbim bizi tefe koymasın." diyen Cumhurbaşkanı "İstisnaları genelleştirmenin, tarihin belirli bir döneminde toplumların özel şartlarına yönelik uygulamalarını ve geleneksel davranışları taşımaya çalışmanın meseleyi sulandırmaya yarayacağını" belirtti.
Erdoğan, "Reklamın iyisi kötüsü olmaz, mantığıyla popüler olmak için söylenen sözleri biz asla kabul edemeyiz. Hele hele bu tartışmayı dinimizin kavramlarıyla yürütmek sadece kadınlara değil, inanın inancımıza da dinimize de haksızlıktır." dedi.
Diğer alanlarda olduğu gibi dini hususların tartışılmasında da seviyeler olduğunu belirten Erdoğan " Kuran’a sünnete kıyasa vakıf olmayan insanlara istisnai bir takım uygulamaları anlatmaya kalktığımızda züccaciye dükkanına giren fil misali bir sürü başka şeyi kırıp dökmek kaçınılmaz hale geliyor." dedi.
ÇGD 2017'nin başarılı gazetecileri ödüllerini açıkladı
Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin (ÇGD) 2017'nin başarılı gazetecileri ödülleri açıklandı.
ÇGD'nin Dayanışma Ödülü Türk Tabipler Birliği'ne verilirken, haber ödülü Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak'ın "İstanbul parsel parsel nasıl verildi" haberine gitti.
Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü Cumhuriyet gazetesinden Çiğdem Toker'e verildi.
ÇGD'nin ödüle layık gördüğü diğer gazeteciler ve haberleri ise şöyle:
Emrah Serbes: Kazadan önce değil, sonra alkol aldım
İzmir Torbalı'da alkollü olarak kullandığı ve aşırı hız yaptığı otomobiliyle çarptığı araçta 3 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında 22 buçuk yıla kadar hapis cezası istenen senarist-yazar Emrah Serbes ilk kez hakim karşısına çıktı.
İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savunmasında ağlayan Serbes, "Olay sırasında alkol almadım. Kazadan sonra İstanbul’a hastaneye giderken yolda alkol aldım. Kaza öncesi araçta soğuk kahve içtim. Araçta bulunan viski şişesini Bodrum Gümüşlük'te içmek için aldım" dedi.
İzmir-Aydın Otoyolu'nda 22 Eylül 2017'de Emrah Serbes'in kullandığı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında 59 yaşındaki Ayhan Özçelik'in kullandığı otomobile arkadan çarpmıştı.
Ayhan Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybetmişti.
Kazadan sonra otomobili kendisinin kullandığını söyleyerek tutuklanan Kenan Doğru, yaklaşık bir hafta sonra Emrah Serbes'in gerçeği itiraf etmesiyle serbest bırakılmıştı.
Emrah Serbes de 28 Eylül 2017'de teslim olduğu adliyede tutuklanmıştı.
Xabi Alonso'nun hacklenen Instagram hesabından Fenerbahçe ve Afrin paylaşımı
Geçtiğimiz sezonun sonunda futbolu bırakan Xabi Alonso'nun 4 milyondan fazla takipçisi olan Instagram hesabı hacklendi.
Fenerbahçe görselli paylaşım yapan bir hacker grubu, eski İspanyol futbolcunun hesabına, "Real Madrid'le sözleşmemi feshedip Fenerbahçe'ye gelmeye karar verdim. Çünkü Afrin'deki Türk askerlerini desteklemek istiyorum'' yazdı.
Daha sonra adını ifşa eden grup, hesapta iki paylaşım daha yaptı.
Paylaşımlar, dakikalar içinde binlerce etkileşim aldı.
Xabi Alonso; Real Madrid'in yanı sıra Liverpool ve Bayern Münih'de de forma giymişti.
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HDP Eş Başkanı Buldan: Erkeklerin savaş kararını biz kadınlar durduracağız
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Diyarbakır'da da İstasyon Meydanı’nda bir miting düzenleniyor.
Gazeteci Hatice Kamer, mitingin sıkı güvenlik önlemleri altında başladığını aktardı.
Mitingde bir konuşma yapan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan sözlerine, "Kadın mücadelesi her baskıya rağmen devam etmeli" diyerek başladı.
"Bu ülkede yaşamını yitiren Kürt ve Türk annelerinin aykalarının altını öpüyoruz" diyen Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanı, siz Kadınlar Günü'nü kutlamayın, adını ağzınıza alıp onlar üzerinden siyaset yapmayın. Anneler ve kadınlar üzerinden siyaset yapan iktidar Afrin’e saldırırken kadınların, çocukların üzerinde vebali olduğunu bilmeli.
"Buradan giden askerlerin annelerinin vebali de sizin üzerinizde. Bu ülkede artık hiç bir anne evladının toprak altına girmesini istemiyor.
"Savaş kararını alan erkeklere karşı biz barış için el ele vermeliyiz onların savaş kararını biz durduracağız."
'İçinde kadın olmayan her devrim başarısızdır'
Dicle Amed Kadın Platformu (DAKAP) tarafından gerçekleştirilen mitingin açılış konuşmasını ise tertip komisyonu başkanı avukat Gülşen Özbek yaptı.
Gülşen Özbek, "İçinde kadın olmayan her devrim başarısız, her arayış eksiktir. Biz kadınlar onurlu barışın sahiplenicisi olacağız” dedi.
'Kadın cinayetlerini önlemek için yasalar etkin uygulanmalı'
Türkiye genelinde kadın hakları, kadına yönelik şiddet ve tacize karşı mücadele veren Kadın Meclisleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Beşiktaş Meydanı’nda yaptıkları basın açıklamasında kadın cinayetlerindeki artışa dikkat çekti.
BBC Türkçe'den Aylin Yazan, yaklaşık 50 kadının katıldığı basın açıklamasında bu yıl 8 Mart’ta dünyanın her yerinde kadınların direnişte olduğunun hatırlatıldığını aktardı.
Kadınların dünya çapında verdikleri mücadele ile "Feminizm"in bu yılın kelimesi seçildiği belirtildi.
2017 yılında 409, sadece şubat ayında 47 kadın cinayeti işlendiğine dikkat çeken Kadın Meclisleri, bunun önüne geçebilmek için yasaların etkin uygulanması gerektiğini ifade etti.
Kadın meclisleri ve birçok diğer kadın plaformu akşam 19:30’da Taksim Meydanı'nda yürüyüş yapacak.
10 yaşındaki öğrencinin ölümünde 'Mavi Balina' iddiası
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi E.A., evinin çatı katında kendisini tavana iple asarak intihar etti.
10 yaşındaki E.A.'nın Cumartesi günü "Mavi Balina" adlı oyundan etkilenerek intihar ettiği öne sürüldü.
E.A.'nın cenazesi, Bursa'da yapılan otopsinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Baba Özay A., oğlunun psikolojik bir sorunu olmadığını, köy yaşamı içerisinde normal hayatını sürdürdüğünü söyledi.
Özay A., çok üzgün olduklarını belirterek, "Bu olay nasıl başımıza geldi bilmiyorum. Bir oyundan bahsediliyor" dedi.
İntihar oyunu Mavi Balina'dan kurtulanlar anlatıyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrin açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Afrin harekatı Mayıs ayına kadar biter. Irak'ta da PKK'ya sınır ötesi operasyon olacak, Irak yönetimi ile birlikte yapacağız. Afrin harekatı bitmese de iki operasyonu aynı anda yürütecek kapasitemiz var” dedi.
Çavuşoğlu ayrıca Eski PYD lideri Salih Müslim'in İsveç'in başkenti Stockholm'de olduğu bilgisini aldıklarını ve tutuklama talebini ilettiklerini belirtti.
Kadınları dövme açıklaması nedeniyle Nurettin Yıldız'a soruşturma
Kadınların dövülmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Sosyal Doku Başkanı Nurettin Yıldız hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Cumhuriyet Başsavcılığımızca kadınların dövülmesine yönelik açıklamalar yapan Nurettin Yıldız hakkında TCK'nın 216 /1 maddesi kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan dolayı resen soruşturma başlatmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyrulur.
"FETÖ" soruşturması: 121 kişi hakkında gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "FETÖ" soruşturması kapsamında aralarında Fethullah Gülen'in yeğeni Fatmanur Gülen ve Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik'ni de olduğu 121 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Tetik'e, Sakarya'da farklı bir soruşturmada elektronik kelepçeli adli kontrol şartı uygulandığından gözaltı işlemi yapılmadığı bildirildi.
TRT'nin haberine göre İstanbul merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında Fatmanur Gülen ile sözde "Beylikdüzü imamı" Fidan Yılmaz'ın da bulunduğu 33 kişi yakalandı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
MHP, CHP'nin seçim güvenliği randevusu talebini reddetti
MHP, seçim güvenliği görüşmesi için randevu isteyen CHP'yi reddetti. MHP Grup Başkanvekili Erkan akçay Akçay yaptığı açıklamada, "CHP'nin oyunlarına ve oyalamalarına itibar etmiyoruz" dedi.
AKP ise CHP heyetine randevu verdi ve CHP heyeti AKP grubunu ziyaret etti.
CHP heyeti grup başkanvekili Özgür Özel, Fatma Karabıyık, Mehmet Bekaroğlu ve Uğur Bayraktutan'dan oluşuyor.
CHP'nin hazırladığı raporda raporda sandıkların birleştirilmesine yönelik eleştirilerin yer aldığı ve bu maddenin kaldırılmasına için bir öneri bulunduğu belirtildi.
Aynı apartmanda bulunan seçmenlerin farklı sandıklara yönlendirilmesi ve mühürsüz oy pusulalarına karşı eleştirilere de raporda yer veriliyor.
Kılıçdaroğlu: Kadınlar dişe diş, göze göz mücadele etmeli
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Bugün yine kadınlar hak mücadelesi vermek zorunda. Bugün çalışma hayatının içinde erkekle birlikte mücadele eden, çaba harcayan kadınlar var. Eğer bir kriz yaşanırsa ilk işlerine son verilenler yine kadınlar olur. Kadınların ekonomide çok güçlü olması lazım. Kadınların dişe diş göze göz mücadele etmesi lazım." dedi.
Kuşadası'nda kadın muhtarlara seslenen CHP lidreri siyasi partilere, en az yüzde 33'lük bir cinsiyet kotası getirilmesi çağrısı yaptı.
Kılıçdaroğlu "Sizler takipçisi olursanız bunu parlamentodan geçirebiliriz. El mi yaman, bel mi yaman hep beraber görelim. Burada kadın büyükşehir belediye başkanımız var. Aydın bir şekliyle konuşuluyorsa, kadın belediye başkanı olması nedeniyledir." diye konuştu.