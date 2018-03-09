Yargıtay, Can Dündar ve Erdem Gül kararlarını bozdu

Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktardık.

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Özet

  1. Yargıtay, Can Dündar ve Erdem Gül kararlarını bozdu
  2. Cumhuriyet gazetesi davasında savcı sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Her an Afrin merkeze girebiliriz" dedi
  4. Başbakan Yıldırım, PKK'ya operasyon konusunda Irak hükümetiyle temas halinde olunduğunu söyledi
  5. Hakkari'de 31 yerleşim alanı 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Canlı anlatım

Yazan Berza Şimşek

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Canlı anlatımımızın bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle...

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Can Dündar'dan Yargıtay kararına tepki

Can Dündar
AFP

Can Dündar Yargıtay kararına Twitter üzerinden "Cezayı az bulmuşlar; yerel mahkemenin ciddiye almadığı casusluktan 20 yıl istiyorlar. 'Casusluk', devlet adına başka bir ülkeye gizlice silah nakledenlerin yaptığına denir: bunu yazanlar gazetecidir" sözleriyle tepki verdi.

Yargıtay yerel mahkemenin kararını bozarak, Can Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar vermişti.

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Cumhuriyet davasında ara karar bekleniyor

Cumhuriyet davası
Murat Başol

Cumhuriyet davasında bugün savunma tanıkları dinlendi, sanık avukatları savunmalarını yaptı. Savcılık tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamını istedi.

Mahkeme heyetinin 21.30'dan sonra bir ara karar vermesi bekleniyor.

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Polis ile öğretmenin nikahında TOMA gelin arabası oldu

Böngöl'ün Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hüseyin Ertop ile Karlıova Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Gülden Sıla Çelik'in nikahında gelin arabası olarak, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) kullanıldı.

TOMA, gelin arabası gibi süslenerek sirenlerle çarşı merkezinde tur attı. Karlıova Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler ise düğün konvoyuna zırhlı araçlarla eşlik etti.

Damat Hüseyin Ertop, "Aslında her ne kadar TOMA toplumsal olaylara müdahale ettiği için pek iyi izlenim bırakmasa da, müdahale sonrası birçok ölümlü olayın önüne geçiyor. Biz de eşimle birlikte aldığımız kararla, toplumun gözünde TOMA'ya iyi bir imaj vermek için ve mesleğimi çok sevdiğim için nikâhımıza TOMA'yla gitmeyi tercih ettik" dedi.

TOMA
DHA
TOMA
DHA

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Polis baskınında Roma dönemine ait lahit bulundu

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkeme kararıyla yapılan bir iş yeri aramasında, Roma dönemine ait lahit bulundu.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Vali Süleyman Kamçı ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular olay yerinde incelemelerde bulundu.

Burada açıklama yapan Vali Kamçı, “Lahdin Roma Dönemi'ne ait olduğu söyleniyor. Bundan yaklaşık 1700 yıl öncesine ait bir lahit. Sanki bir yer altı şehri gibi, mezarlık gibi, bilemiyorum ne olduğunu henüz" ifadelerini kullandı.Emniyet birimlerinin bölgeyi kontrol altında tutacaklarını belirten Vali Kamçı, lahdin yarın saat 12.00'de açılacağını söyledi.

Kayseri Lahit
DHA
Kayseri Lahit
DHA

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Taksim'de silah sesleri

Taksim Meydanı'nda çok sayıda silah sesi duyuldu. Kazancı yokuşunda polis geniş güvenlik önlemi aldı. DHA'nın aktardığı ilk bilgilere göre, silah sesleri iki grup arasında çıkan kavga kaynaklı.

Polis, çatışmayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Çatışmada yaralandığı belirtilen 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Silah sesleri halkta paniğe yol açtı. Bazı kişiler kaçarken, bazı kişilerin Cumhuriyet Anıtı çevresinde gizlendiği görüldü.

Taksim
DHA
Taksim
DHA

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Yargıtay Can Dündar için 'casusluk hükmü', Erdem Gül için 'beraat' istedi

Can Dündar Erdem Gül
AFP

Yargıtay, MİT TIR'ları davasında "gizli belge ve bilgileri açıklamak" suçundan yargılanan eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a 5 yıl 10 ay, Ankara Temsilcisi Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası veren yerel mahkeme kararını bozdu.

Yargıtay, Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar verdi.

Kararda, Erdem Gül'ün beraat etmesi gerektiği belirtildi.

Yargıtay'ın Dündar ve Erdem hakkındaki davanın temyiz incelemesi sonrası kararı şöyle:

Gazeteci olan sanıkların, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları gereği, niteliği bakımından gizli kalması gerekli bilgileri temin ederek basın yoluyla açıklamak suretiyle hükümeti gerek iç kamuoyunda, gerekse uluslararası alanda 'teröre destek veren ülke' konumuna düşürmek istedikleri açık ise de eylemlerinin maddi cebir içermemesi ve amaç suç bakımından elverişli eylem kapsamında bulunmaması nedeniyle müsnet suçu oluşturmayacağı yönündeki mahkeme kararında isabetsizlik bulunmamaktadır."

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Cumhuriyet davası: "İddianamedeki vakfın iflasa sürüklendiği iddiası doğru değil"

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MHP: CHP'den seçim güvenliği raporunu talep ettiğimiz iddiası yalan

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in bugün yaptığı "MHP’nin yetkili bir ismi raporu talep etti" açıklamasını yalandı.

Etik Haber sitesinde yayınlanan açıklamada Yalçın şu ifadeleri kullandı:

CHP; bir yandan Seçim İttifakı Yasa Teklifi’yle ilgili süreci baltalamak için oyalama taktiğine başvururken, öbür yandan da PKK’nın siyasi kanadı HDP’yi kollamak ve sandıkta uğrayacağı hezimeti önlemek için çareler aramaktadır. Düne kadar MHP’ye, onun saygın liderine ve divan üyelerine ağzına geleni sayan CHP’li yöneticiler bizden yutkunmamızı ve yapıcı tutum sergilememizi beklemeleri şaşkınlık verici bir aymazlık ve kifayetsizliktir. "

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Öymen: İddialar akıl alacak gibi değil, Beko: Utanç verici bir dava

cumhuriyet davası
AFP

Duruşmada savunmanın tanıklarından gazeteci Altan Öymen "Yöneltilen iddialar akıl alacak gibi değil" ifadelerini kullandı.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko da, davayı 'utanç verici' olarak nitelendirdi.

‘FETÖ’ suçlamalarını kesinlikle kabul edemem, anlamam. ‘FETÖ’yü öven bir gazete DİSK’in kapısından bile giremez. Cumhuriyet bu ilkeleri savunduğu müddetçe biz de Cumhuriyet’i savunmaya devam edeceğiz.‘FETÖ’ye yakınlık gösteren bir Cumhuriyet’i tanımıyorum. "

Kani Beko

Yöneltilen iddialar akıl alacak gibi değil. Cumhuriyet öncelikle Atatürk’e bağlıdır. Atatürkçülüğün yanlış kullanımına da karşıdır. Ben örgütün birçok eylemini Cumhuriyet’ten öğrendim. Hikmet Çetinkaya’nın yazılarından, Ahmet Şık’ın “İmamın Ordusu” kitabından. "

Altan Öymen

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Cumhuriyet davası: Savcı sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi

Silivri Cezaevi'nde görülen Cumhuriyet gazetesi davasında savcı mütaalasını verdi.

Savcı; Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve muhabir Ahmet Şık'ın tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Murat Sabuncu ve Akın Atalay 495, Ahmet Şık ise 434 gündür tutuklu.

Soruşturmanın genişletilmesi talebimiz yoktur. Dosyanın kapsamı, toplanan deliller açısından esas hakkında mütalaa için tarafımıza dosyanın tebliği, tutuklu sanıkların tutukluluk durumlarının devamına karar verilmesi mütalaa olunur."

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Ercan Harmancı öğretmenlikten ihraç edildi, memurluğa devam edecek

Ercan Harmancı
DHA

Konya’daki bir imam hatip lisesinde felsefe öğretmenliği yapan ve beden eğitimi dersinde eşofman giyen öğrencilerle ilgili Tweet'i tepki toplayan Ercan Harmancı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hakkında açılan soruşturma sonucu öğretmenlikten ihraç edildi.

DHA'nın haberine göre Harmancı, ilçe milli eğitim veya halk eğitimin çeşitli birimlerinde memurluk görevine devam edebilecek.

Ercan Harmancı beden eğitimi dersine katılan kız öğrencilerle ilgili “Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor... Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir...” demişti.

Ercan Harmancı Twitter hesabından hakkında soruşturma başlatılan Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız’a da 'nureddinyıldızyalnızdeğildir' etiketiyle destek çıktı.

Yıldız, son olarak “Allah vur dediyse vardır bir hikmet” demiş ve kadınlara kocalarından dayak yedikleri için şükretmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

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Hakkari'de 31 yerleşim alanı 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari
Getty Images

Hakkari Valiliği, kent merkezi ile ilçelerdeki 31 yerleşim alanının 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Hakkari Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 31 bölgenin, 10 Mart 2018 günü saat 00.00.01'den 24 Mart 2018 günü saat 23.59.59'a kadar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir" dendi.

Açıklamada, PKK ve diğer örgütlerin saldırılarının, "kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği" belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an Afrin merkeze girebiliriz

Erdoğan
Cumhurbaşkanlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin merkeze her an girebileceğini açıkladı.

Erdoğan "Afrin merkezinin kuşatılmasının önündeki son engelleri de kaldırıyoruz. Herhalde Cinderes'ten 6 kilometrelik bir alan kalmıştır" dedi.

Dinde reform tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dinde reform tartışmalarına da şu sözlerle yanıt verdi:

Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi? Ama çıkıp da kadınlarla ilgili, yaşlılarla ilgili konuşmaların İslam'a getirdiği lekeyi görmezden gelemez. Türkiye'de din eğitim ve öğretiminin sağlıklı bir temel üzerinde yaygınlaştırılmasına ihtiyaç var.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Dünya Kadınlar Günü Programı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Din adamı diye ortaya çıkıp kadınla ilgili dinde yeri olmayan içtihatta bulunuyorlar. (...) Çünkü İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar aciz bunlar. Siz İslam'ı 14-15 asır öncesi hükümleriyle kalkıp da bugün uygulayamazsınız" demişti.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: MHP seçim güvenliği raporunu talep etti

Özgür Özel
CHP

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hazırladıkları seçim güvenliği raporunu iletmek istedikleri ancak randevu taleplerine olumsuz yanıt veren MHP'nin bugün bir kişi aracılığıyla raporu kendilerinden talep ettiğini açıkladı.

MHP’nin, CHP’nin seçim güvenliği konusunda görüşmek için randevu talebini reddettiği bildirilmişti. AKP ise randevu talebini kabul etmişti.

Özgür Özel yaptığı yazılı açıklamada, “MHP'nin bir görevli aracılığıyla değil yetkili bir ismi tarafından, partiler arası iletişim nezaketine uygun bir şekilde raporu talep etmesi halinde" bu talebin değerlendirileceğini kaydetti.

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CHP’nin 8 siyasi partiyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından hazırladığı raporda yer alan talepler şöyle:

  • Aynı binada oturan seçmenlerin aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerinde oy kullanabilmelerini öngören madde, teklif metninden çıkarılmalıdır. Bu düzenleme, askıya çıkarılan seçmen listelerinin kontrolünü zorlaştıracak, sahte seçmen yazımı, hayatını kaybeden seçmenlerin yerine oy kullandırma gibi mevcut düzenlemede seçmenlerin otokontrolüyle giderilebilecek bazı usulsüzlüklerin tespit edilmesini de zorlaştıracaktır.
  • Vali veya il seçim kurulu başkanının talebi doğrultusunda sandıkların taşınmasına olanak tanıyan madde çıkarılmalıdır. Bu düzenleme, seçmen iradesinin baskı altına alınması sonucunu doğurabilecektir.
  • Yatağa bağımlı hasta ve engellilere getirilen seyyar sandık uygulaması yeniden düzenlenmelidir. Seyyar sandık listelerinin nasıl oluşacağı, seçim günü seyyar sandıklarda güvenliğin nasıl sağlanacağına ilişkin soru işaretleri barındırmaktadır.
  • Sandık kurulu başkanı ve üyeliklerinin belirlenmesi noktasında siyasi partilerin müdahil olabildiği mevcut düzenlemeyi kaldırarak, siyasi iktidarın ağırlığını artıracak biçimde, kamu görevlileri arasından seçim yapılmasını getirmektedir. Bu durum, seçimlerin asli unsuru olan siyasi partilerin denetim mekanizmalarını azaltacağından, düzenleme eski haline döndürülmelidir.
  • Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde oy pusulalarının farklı zarflara konulması uygulaması getirilmelidir.
  • Filigranlı pusula ve zarf, sandık kurulu mührü ile uygulanırsa, seçim güvenliği açısından daha tatmin edici bir düzenleme olacaktır.
  • Sandık çevresi tanımlaması, propaganda yasağı ve kolluk kuvvetinin görev ve yetki alanı bakımından muğlaklık içermekte, mevcut düzenlemede yer alan metrik belirlemeler, yasak sınırlarını net bir biçimde ortaya koymaktadır.
  • Mevcut düzenlemede sandık kurulu başkanı ve üyelerine tanınan kolluk çağırma yetkisi, tüm seçmenlere tanınan bir yetki olarak genişletilmektedir. Getirilen madde, seçmenin yapacağı haklı itirazların dahi, “ihbar” sopası gösterilerek engellenme riskini taşımakla beraber, seçmeni, müşahiti ve gözlemcileri itiraz etme noktasında otokontrol uygulamasına itebilecektir.
  • Sandık mührü bulunmayan zarfların ve sandık mührü bulunmayan pusulaların geçerli sayılabilmesini ilişkin hüküm kabul edilemez. Sandık mührü, pusula ve zarfların o sandığa ait olduğunu gösteren işaret olması açısından önemli bir güvence getirmekte ve pusula ve zarfların başka sandık alanlarından getirilmesi riskini bertaraf etmektedir.
  • İttifak yapan partilerin kendi logolarıyla ancak tek liste olarak seçime gidebilmeleri ya da ittifak yapan partilerden herhangi birine basılmayan mührün geçerli sayılmaması biçiminde uygulama düzenlenmeli, “ortak oy” kavramı kaldırılmalıdır.
  • Tek liste halinde seçimlere katılmayan ittifak partilerinin, milletvekili hesaplamalarının ittifakın toplam oyu üzerinden yapılması hakkaniyet ölçülerine uygun olmamakta, milletvekili hesaplamalarının siyasi parti listeleri bazında değerlendirilmesi gerekmektedir.

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Başbakan Yıldırım: PKK’ya operasyon konusunda Irak hükümetiyle temastayız

Başbakan Binali Yıldırım gazetecilere yaptığı açıklamada, Irak’ta PKK’ya operasyon yapma konusunda Bağdat hükümetiyle temas halinde olunduğunu söyledi.

Şeker fabrikalarının kapatılmasıyla ilgili soruya ise fabrikaların en az 5 yıl daha açık kalacağı ve nişasta bazlı şeker üretiminin denetleneceği şeklinde yanıt verdi.

Binali Yıldırım
AFP

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İETT: Yolcu taşımama eylemine katılan işletmeciler hakkında yasal işlem başlatıldı

Zarar ettiğini söyleyen halk otobüsü sahipleri bugün İstanbul'da sefere çıkmayarak eylem yaptı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan İETT, yolcu taşımama eylemine katılan işletmeciler hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

İETT’nin açıklamasında sabah itibarıyla İstanbul’un Anadolu yakasında 104 araç, Avrupa yakasında ise 148 araç olmak üzere toplam 252 aracın sefere çıkmadığı belirtildi.

Dün yapılan açıklamada ise, "Söz konusu taşımacılar idare tarafından düzenlenen 2 ayrı ihale sonucu 10 ve 15 yıllığına taşımacılık hizmeti vermeye hak kazanmışlardır. Taşımacılar, taşımacılık faaliyetini sözleşme ve mevzuat hükümlerine göre yerine getirmekle yükümlüdürler” denilmişti.

Halk otobüsü
DHA

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'Kapıcı Cafer' karakterine hayat veren Ercan Yazgan hayatını kaybetti

Ercan Yazgan
Hürriyet

Bizimkiler dizisinde 'Kapıcı Cafer' karakterine hayat veren Ercan Yazgan, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ercan Yazgan, 3 Mart 2018 tarihinde özel bir hastanede felç nedeniyle tedavi altına alınmıştı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hastanede beyin fonksiyonlarında ve diğer organlarda meydana gelmiş olan klinik semptonlar tedavi ediliyordu ve tedavi esnasında solunum yetmezliği ortaya çıktı. Solunum yetmezliği ortaya çıkınca yoğun bakım kliniğine alındı.

Yoğun bakım servisinde hipotansiyon, böbrek ve karaciğer yetmezliği ve bunların sonucunda oluşan çoklu organ yetmezliği nedeniyle yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ercan Yazgan kimdir?

Ercan Yazgan, 4 Nisan 1946 tarihinde Sinop’ta doğdu. Yazgan, 1986 yılında Perihan Abla dizisindeki 'Şoför İsmet' karakteriyle tanındı.1989-2002 yılları arasında 13 yıl kesintisiz olarak yayınlanan "Bizimkiler" adlı dizide ise 'Kapıcı Cafer' tiplemesiyle izleyici karşısına çıktı. Yazgan kariyeri boyunca birçok dizi ve sinema projesinde yer aldı.

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TSK, Afrin ilçe merkezi sınırları içine girdi

Anadolu Ajansı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Şavarighat El Caviz ve Melkiye köylerini alarak, Afrin ilçe merkezi sınırları içine girdiğini bildirdi.

TSK dün Cinderes'in de alındığını açıklamıştı.

Cinderes
Getty Images

İlgili haberler:

BM: Türkiye'nin Afrin'deki operasyonu çok sayıda sivili tehdit ediyor

Zeytin Dalı Harekatı: Arada kalan siviller

Zeytin Dalı Harekâtı: 'Afrin'de sivil ölüm' açıklamaları artıyor, Türkiye 'propaganda' diyor

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Cumhuriyet gazetesi duruşması gergin başladı

Cumhuriyet
DHA

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla üçü tutuklu yargılanan Cumhuriyet gazetesinin yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davanın altıncı duruşması Silivri Cezaevi Yerleşkesi'nde görülmeye başlandı.

Duruşmayı izlemeye gidenler uzun araç kuyruklarıyla karşılaştı. Cumhuriyet gazetesinin aktardığına göre, yapılan GBT sorgusu nedeniyle bu kuyruğun oluştuğu anlaşıldı.

Duruşma öncesi aralarında CHP milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Utku Çakırözer ile DİSK Genel Başkanı Kani Beko'nun da bulunduğu bir grup basın açıklaması yapmak istedi. Güvenlik güçleri gruba “OHAL süresince valilik kararıyla basın açıklaması yasaktır" şeklinde bildirimde bulunarak izin vermedi.

Daha sonra sadece milletvekillerinin açıklama yapmasına izin verildi.

Cumhuriyet gazetesi ve diğer gazetecilerin aktardığına göre, milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Utku Çakırözer'in konuşmasından sonra DİSK Genel Başkanı Kani Beko söz almak istedi. Beko'yu gözaltına almak isteyen polis, Tanrıkulu ve Çakırözer'in araya girmesiyle Beko'yu bıraktı.

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Bir önceki duruşmanın detayları için:

9 Mart'a ertelenen Cumhuriyet gazetesi davasında tahliye yok

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CHP lideri Kılıçdaroğlu: Bu rejimin adı tek adam, hanedan rejimidir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara'daki Olağanüstü Tüzük Kurultayı'nda konuşuyor:

Gazetecilerin, yazarların, avukatların, milletvekillerinin hapiste olduğu bir Türkiye'de yaşıyoruz. Barış istediği için akademisyenlerin hapse mahkum edildiği bir Türkiye'de yaşıyoruz. Üniversiteleri susturulan bir ülkede yaşıyoruz. Parlamentonun yetkilerinin gasp edildiği bir Türkiye'de yaşıyoruz. 15 yıldır yoksulluğu bitiremediler. Bu rejimin adı tek adam rejimi, hanedan rejimidir. Bu düzenin adı haramilerin düzeni. Haramilerin saltanatını yıkmadıkça çocuklarımızın yüzüne bakmayacağız. "

Kılıçdaroğlu
Getty Images

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Türkiye’deki gelişmeleri aktardi[imiz canlı anlatım sayfamıza hoş geldiniz.

Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık'ın tutuklu yargılandığı Cumhuriyet gazetesi davasının bugün altıncı duruşması görülüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı sürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara’da Olağanüstü Kurultay gerçekleştiriyor.

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