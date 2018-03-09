Yargıtay, Can Dündar ve Erdem Gül kararlarını bozdu

DHA

Konya’daki bir imam hatip lisesinde felsefe öğretmenliği yapan ve beden eğitimi dersinde eşofman giyen öğrencilerle ilgili Tweet'i tepki toplayan Ercan Harmancı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hakkında açılan soruşturma sonucu öğretmenlikten ihraç edildi.

DHA'nın haberine göre Harmancı, ilçe milli eğitim veya halk eğitimin çeşitli birimlerinde memurluk görevine devam edebilecek.

Ercan Harmancı beden eğitimi dersine katılan kız öğrencilerle ilgili “Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor... Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir...” demişti.

Ercan Harmancı Twitter hesabından hakkında soruşturma başlatılan Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız’a da 'nureddinyıldızyalnızdeğildir' etiketiyle destek çıktı.

Yıldız, son olarak “Allah vur dediyse vardır bir hikmet” demiş ve kadınlara kocalarından dayak yedikleri için şükretmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.