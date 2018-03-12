Türkiye bu yıl içinde kredi derecelendirme kuruluşu kurmaya hazırlanıyor
Türkiye'de 12 Mart 2018 gününün önemli gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz
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Özet
- Taksiciler Esnaf Odası, UBER'e karşı açtığı dava öncesi İstanbul Adalet Sarayı önünde eylem yaptı
- Ulaştırma Bakanlığı, İran'da düşen uçaktaki 11 kişinin cenazesine ulaşıldığını açıkladı.
Canlı anlatım
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Türkiye'de 12 Mart 2018 günü yaşananları canlı anlatım sayfamızda aktardık.
Doğubayazıt'taki çatışmada bir asker hayatını kaybetti
Ağrı Valiliği, Doğubayazıt’ta yaşanan çatışmada bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.
DHA’nın haberine göre, Valilik yaptığı açıklamada, “Devam eden çatışmada üç bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgeye takviye giden ekiplere engel olmak maksadıyla yola döşenen el yapımı patlayıcıya sivil bir minibüsün basması neticesinde 2 çocuk yaralanmıştır" dedi.
Türkiye bu yıl içinde kredi derecelendirme kuruluşu kurmaya hazırlanıyor
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye'nin kredi derecelendirme kuruluşu kurmayı planladığını ve bu sene içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.
Akben, stanbul Ticaret Üniversitesinde düzenlenen "Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Rating Uygulamaları: Çin Örneği Semineri"nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Akben, önemli olanın Türkiye’deki sistemi ve şirketleri tanıyan bir yapının kurulması olduğunu ifade ederek, şu bilgiler verdi:
"Şu anda bunu bankalar kuracak gibi görünüyor. Özel bir şirket de bunu kurabilir ama şu anki yapıda biraz zor görünüyor bu... Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) öncülüğünde nasıl ki Kredi Kayıt Bürosu’nda (KKB) bankalar ortak ya... Buna benzer bir yapı da… Belli bankaların belli bir pay almasıyla… Düşündüğümüz, kimsenin yüzde 10’dan fazla pay almaması…"
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sadece PKK'nın değil Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) bölgeden çıkarıldığını söyledi.
Akar, "Amacımız, bölgede barışı ve huzuru tesis etmek, bölgeyi başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütlerinden temizlemek. Sadece PKK değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ da bölgeden temizleniyor" dedi.
Mina Başaran'ın Instagram hesabı ailesi tarafından kapatıldı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, dün İran’da düşen Başaran Holding’e ait özel uçağın enkazında 11 kişinin cesetlerine ulaşıldığını bildirdi.
Bakanlık cenazelerin İran'ın belirlediği acil durum yönetim merkezine doğru taşınmakta olduğunu açıkladı.
Açıklama şöyle devam etti:"Bakanlığımızdan 2’si Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu’ndan, 2’si Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz’den olmak üzere 4 uzman, AFAD’dan 3 uzman toplam 7 kişilik ekip kaza mahalline ulaşmıştır."
Cenazelerin Türkiye’nin İran Büyükelçisinin koordinesinde yürütülecek adli tıp ve kimlik belirleme çalışmalarının ardından en kısa sürede Türkiye'ye getirilerek ailelerine teslim edileceği kaydedildi.
Mina Başaran'ın Instagram hesabı da ailesi tarafından kamunun göremeyeceği şekilde kapatıldı.
Cari açık yüzde 163 arttı, dolar 3.81 TL'yi geçti
Cari işlemler açığı, Ocak 2018'de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 163,4 artarak 7,96 milyar dolara ulaştı.
Ocak 2017'de cari işlemler açığı 2,69 milyar dolar düzeyindeydi. Yıllık bazda ise cari işlemler açığı 51,57 milyar dolar oldu.
Ödemeler dengesi verilerinin açıklanmasının ardından dolar/TL paritesi de 3,8150'ye yükseldi.
Euro de 4,70 TL düzeyinin üstünde işlem görüyor.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, UBER davası öncesi eylem yaptı
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası,UBER'e karşı açtığı dava öncesi Çağlayan'daki Adalet Sarayı önünde eylem yaptı.
Eyleme CHP Milletvekili Gürsel Tekindedestek verdi. Esnaf odasının çağrısı üzenine Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan taksicilere, sarı şapkalar dağıtıldı.
DHA'nınhaberine göre, UBER protestosu içeren dövizler taşıyan taksicilere, yoldan geçen taksi sürücüleri de araçlarını durdurup konvoy oluşturarak destek verdi.
Bazı taksiciler ise UBER aracı olduğunu tahminettikleri bazıminibüslere pet şişe atarak tepki gösterdi. Protestocu taksicilere meslektaşları engel olmaya çalıştı.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu adliye önünde açıklama yaptı.
Aksu, Türkiye'de taksi taşımacılığı faaliyetinin, yasal olarak taksi plakası alan, vergi ödeyen, meslek odalarına üye olan, belediyeye kayıt yaptıran ve çalışma izni bulunan taksi esnafı tarafından yürütüldüğünü belirtti.
İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki duruşmada ise Birleşik Taksi Şoförleri Derneği avukatları Karayolları Taşıma Yönetmeliği'nin değiştiğini belirterek, UBER'le ilgili tedbir alınmasını istedi.
Avukatlar, UBER'e erişimin engellenmesi gerektiğini savundu. Mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Türkiye'de 12 Mart 2018 günü yaşananları canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.