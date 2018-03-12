Türkiye bu yıl içinde kredi derecelendirme kuruluşu kurmaya hazırlanıyor

DHA

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye'nin kredi derecelendirme kuruluşu kurmayı planladığını ve bu sene içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Akben, stanbul Ticaret Üniversitesinde düzenlenen "Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Rating Uygulamaları: Çin Örneği Semineri"nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akben, önemli olanın Türkiye’deki sistemi ve şirketleri tanıyan bir yapının kurulması olduğunu ifade ederek, şu bilgiler verdi:

"Şu anda bunu bankalar kuracak gibi görünüyor. Özel bir şirket de bunu kurabilir ama şu anki yapıda biraz zor görünüyor bu... Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) öncülüğünde nasıl ki Kredi Kayıt Bürosu’nda (KKB) bankalar ortak ya... Buna benzer bir yapı da… Belli bankaların belli bir pay almasıyla… Düşündüğümüz, kimsenin yüzde 10’dan fazla pay almaması…"