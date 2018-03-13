Özet
- Erdoğan: Eğer sivilleri hedef alsaydık, Afrin çoktan düşmüştü
- Kılıçdaroğlu: Seçim ittifakı düzenlemesiyle milli irade gasp ediliyor
- Siyasi partilerin ittifak yaparak seçime girmelerine imkân veren yasa teklifi TBMM'de kabul edildi. Teklifin görüşülmesi sırasında yaşanan gerginlik, bazı milletvekilleri arasında kavgaya dönüştü
- TSK Afrin kent merkezinin kuşatıldığını duyurdu
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç kentinden YPG’nin çekilmesi konusunda ABD ile anlaştıklarını belirtti
- ABD'li rahip Andrew Craig Brunson için "FETÖ üyeliği ve yöneticiliğinden" müebbet hapis cezası istendi
- Çorum'da yaşanan trafik kazasında 11 kişi yaşamını yitirdi