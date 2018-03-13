Afrin'deki ÖSO güçleri

Erdoğan: Eğer sivilleri hedef alsaydık, Afrin çoktan düşmüştü

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Özet

  1. Erdoğan: Eğer sivilleri hedef alsaydık, Afrin çoktan düşmüştü
  2. Kılıçdaroğlu: Seçim ittifakı düzenlemesiyle milli irade gasp ediliyor
  3. Siyasi partilerin ittifak yaparak seçime girmelerine imkân veren yasa teklifi TBMM'de kabul edildi. Teklifin görüşülmesi sırasında yaşanan gerginlik, bazı milletvekilleri arasında kavgaya dönüştü
  4. TSK Afrin kent merkezinin kuşatıldığını duyurdu
  5. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç kentinden YPG’nin çekilmesi konusunda ABD ile anlaştıklarını belirtti
  6. ABD'li rahip Andrew Craig Brunson için "FETÖ üyeliği ve yöneticiliğinden" müebbet hapis cezası istendi
  7. Çorum'da yaşanan trafik kazasında 11 kişi yaşamını yitirdi