Adını gizli tutan Cumhurbaşkanlığı kaynağı Erdoğan’ı düzeltti: Afrin bu akşam düşmeyecek

AFP

Avrupa Birliği, 2016’da Türkiye ile imzalanan sığınmacı anlaşmasında taahhüt edilen yardımların ikinci 3 milyar euroluk kısmını onayladı.

Avrupa Komisyonu'nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos, bu gelişmeyi Twitter adresinden duyurdu.

Avramopulos, paranın bir milyar eurosunun AB bütçesinden, geri kalan iki milyar eurosunun ise üye devletler tarafından ödenmesi gerektiğini söyledi.

Bu para, Türkiye'de sığınmacılar için yapılan projelerde kullanılacak.