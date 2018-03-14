Adını gizli tutan Cumhurbaşkanlığı kaynağı Erdoğan’ı düzeltti: Afrin bu akşam düşmeyecek
Gün boyu gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
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Özet
- Binali Yıldırım’dan Tillerson yorumu: ABD - Türkiye ilişkileri kişilere bağlı değil
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temenni ederim ki akşama kadar Afrin düşer
- İran’da düşen uçakta yaşamını yitirenlerin cenazeleri İstanbul’a getirildi
- Çavuşoğlu: ABD'nin yeni dışişleri bakanın bize saygı duyması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor
Canlı anlatım
Yazan Onur Erem
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Gün boyu gelişmeleri aktardık.
Böylece canlı anlatım sayfamızın sonuna geldik.
Yarın sabah tekrardan görüşmek umuduyla, hoşça kalın.
CHP Sözcüsü Tezcan: Sivillere yargı zırhını AYM’ye götürdük, seçim düzenlemesini de götüreceğiz
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, darbe girişimi ve benzeri eylemleri bastıran sivillere getirilen yargı muafiyetini bugün Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdıklarını söyledi.
Bugün düzenlediği basın toplantısında konuşan Tezcan "Bu iktidar, tek adam koalisyonu kanun eliyle sivil silahlı çete oluşturma adımı atmıştır. Buna karşı AYM'de iptal davası açtık. AYM'nin hukuk ekseninde karar vermesini bekliyoruz" dedi.
Tezcan, bu hafta parlamentodan geçen ittifak yasasının seçim güvenliğini ihlal eden maddelerini de AYM’ye götüreceklerini belirtti:
“İttifaklara kategorik olarak karşı değiliz. İttifak bölümü ile ilgili de arkadaşlarımız çalışıyorlar bu bir siyasi karar konusu. O siyasi kararı vereceğiz önümüzdeki günlerde.”
CHP’nin kedisi 'Şero' bir haftalık tedavi sonrası evinde
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) maskotu haline gelen 'Şero' adlı kedi, karaciğer rahatsızlığı nedeniyle bir hafta süren tedavisinin ardından parti genel merkezine teslim edildi.
DHA’nın haberine göre, CHP Genel Merkezi'nde yaşayan 'Şero', geçen hafta hastalanınca Çankaya Belediyesi veterinerlerine teslim edildi.
14 yaşındaki 'Şero’nun karaciğerlerinden rahatsızlandığını tespit edildi ve gerekli tedavi uygulandı.
Yaklaşık bir hafta süren tedavinin ardından iyileşen 'Şero', yine parti genel merkezi yetkililerine teslim edildi.
Trabzon Havalimanı ambulans uçağın acil inişi sonrası yeniden hava trafiğine açıldı
Katar’ın başkenti Doha'dan kalkan ve İngiltere’ye hasta götürmekte olan bir ambulans uçak Trabzon Havalimanı’na acil iniş yaptı.
Uçağın, yakıt ikmali yaptığı Trabzon Havalimanı'ndan kalkıştan bir süre sonra havada teknik arıza nedeniyle acil iniş istediği belirtiliyor.
Alman Bayraklı D-CONU tescilli Learjet 55 tipi ambulans uçağın teknik incelemesinde, çift motorlu uçağın sağ motorunda arıza olduğu belirlendi.
Uçağın motor arızasının giderilip giderilemeyeceği konusunda uzman teknik ekipler çalışma yürütüyor. Konuyla ilgili DHA’ya açıklama yapan Trabzon Havalimanı İdare Amiri, uçaktaki 4 mürettebat ve hastanın tahliye edildiğini söyledi. Hatipoğlu, sigorta şirketinin uçağın uçup uçamayacağı konusunda karar vermeye çalıştığını söyleyerek, “Uçak uçamayacaksa yeni uçak gönderilecek. Hasta kadın İngiltere’ye gönderilecek” dedi.
Ambulans uçağın acil inişi sırasında hava trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı yeniden ulaşıma açıldı.
Adını gizli tutan Cumhurbaşkanlığı kaynağı Erdoğan’ı düzeltti: Afrin bu akşam düşmeyecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün muhtarlara yaptığı konuşmada “Temenni ederim ki akşama kadar Afrin düşer” demesinin ardından adını gizli tutan bir Cumhurbaşkanlığı kaynağı Erdoğan’ı düzeltti.
Fransız haber ajansı AFP’nin haberine göre basına mesaj atan ve adının açıklanmasını istemeyen kaynak, “Cumhurbaşkanının konuşmasındaki ‘Temenni ederim ki akşama kadar Afrin düşer’ sözleri ‘Kuşatma bu akşam tamamlanır’ şeklinde anlaşılmalıdır” dedi.
Avrupa Birliği 3 milyar euroluk sığınmacı yardımını onayladı
Avrupa Birliği, 2016’da Türkiye ile imzalanan sığınmacı anlaşmasında taahhüt edilen yardımların ikinci 3 milyar euroluk kısmını onayladı.
Avrupa Komisyonu'nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos, bu gelişmeyi Twitter adresinden duyurdu.
Avramopulos, paranın bir milyar eurosunun AB bütçesinden, geri kalan iki milyar eurosunun ise üye devletler tarafından ödenmesi gerektiğini söyledi.
Bu para, Türkiye'de sığınmacılar için yapılan projelerde kullanılacak.
Ankara Tabip Odası’nın 14 Mart Tıp Bayramı açıklamasında üç gözaltı
Fundanur Öztürk
BBC Türkçe, Ankara
Ankara Tabip Odası’nın (ATO) 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle bugün Ankara Numune Hastanesi önünde sağlıkçılar ve milletvekillerinin katılımıyla düzenlenmek istediği basın açıklaması polis tarafından engellendi.
Açıklamaya katılan sağlıkçılardan Onur Naci Karahancı, İbrahim Kara ve Adem Bolat gözaltına alındı.
BBC Türkçe’ye konuşan ATO Başkanı Vedat Bulut, “Arkadaşlarımız ters kelepçeyle gözaltına alındı” dedi ve ekledi:
“Basın açıklamamıza milletvekilleri Tur Yıldız Biçer, Murat Emir, Aylin Nazlıaka da katılmıştı. Hem milletvekillerine hem de bize karşı olan davranışları kabaydı. Gözaltına alınan arkadaşlarımızın Devlet Demiryolları Hastanesi’nde muayeneleri sürüyor, birazdan bırakılacaklar. Ardından açıklamamızı Ankara Tabip Odası'nda yapacağız ve taleplerimizi dile getireceğiz.”
Çavuşoğlu: ABD'nin yeni dışişleri bakanının bize saygı duyması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Moskova’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.
Lavrov, düzenlenen ortak basın toplantısında Rusya’nın S-400 füze sisteminin Türkiye’ye teslimatını hızlandıracaklarını söyledi.
Sistemin 2020’de teslim edilmeye başlanması planlanıyordu.
Lavrov sürecin hızlandırılacağını söylese de bir teslimat tarihi açıklamadı.
Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye’nin S-400’leri ne kadar erken alırsa o kadar iyi olacağını söyledi.
ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo hakkında da konuşan Çavuşoğlu, “Yeni bakanın bize saygı duyması gerektiğini öğrenmesi gerekiyor” dedi.
Çiftlik Bank’a çifte operasyon: Tekirdağ’da arama, İstanbul’da gözaltı
Tekirdağ’ın Saray ilçesinde bulunan Çiftlik Bank’a ait çiftlikte bugün arama yapıldı.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince yapılan arama iki saat sürdü.
İstanbul’da ise Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyelerinden Cemal Çolak, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak Sakarya'ya getirildi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı geçen hafta Çiftlik Bank’ın nitelikli dolandırıcılık yaptığını açıklamıştı. Bunun üzerine parasını geri almak isteyen kullanıcılar şirketin merkezine gitmiş fakat şirketin ofisini boşalttığı ortaya çıkmıştı.
Sermaye Piyasası Kurulu da geçen yıl yaptığıaçıklamada Çiftlik Bank’ın “Türkiye’de yasaklanmış olan piramit satış sistemi özelliklerini bünyesinde barındırdığını” belirtmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'in doğu tarafı bugün kapatılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlara yönelik konuşmasına şöyle devam etti:
"Bölücü örgütün saflarında sadece PKK'lılar değil, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelmiş cani ruhlu haçlı artığı tipler var.
"Teröristlerin bölgeye girmek ve çıkmak için kullandıkları doğu tarafı bugün kapatılacak inşallah.
"Afrin’in rejim güçlerine devredilmesi projesi kuşatmanın tamamlandığı şu günlerde bile köpürtülmeye çalışılıyor. Biz bu oyunu bozduk.
"Afrin’i de, Münbiç’i de, Irak sınırına kadar Fırat’ın doğusunu da teröristlerden temizleyeceğiz."
İran’da düşen uçakta yaşamını yitirenlerin cenazeleri İstanbul’a getirildi
Pazar günü İran’da düşen özel uçakta yaşamını yitiren 10 kişinin cenazeleri bugün Atatürk Havalimanı’na getirildi.
Askeri uçakla getirilen cenazeler, yakınlarına teslim edildi.
Cesedi bulunamayan pilot Beril Gebeş'in cenazesi daha sonra getirilecek.
Düşen uçakta, işadamı Hüseyin Başaran'ın şirketinin yönetim kurulu üyesi de olan kızı Mina Başaran ve 7 yedi kız arkadaşı ile iki kadın pilot ve bir hostes bulunuyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temenni ederim ki akşama kadar Afrin düşer
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Afrin’e biraz daha yaklaştık, temenni ederim ki akşama kadar Afrin tamamen düşmüş olur” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda muhtarları 46. kere ağırlayan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada “Biz Batı gibi sivilleri vurmuyoruz” dedi ve ekledi:
“Cezayir’de beş milyon insanı katledenler, Ruanda’da, Libya’da on binleri, yüz binleri öldürenler bizden hesap sormasın. Irak’ta yüzbinleri öldürenler önce bunların hesabını versinler. Hesap veremeyenler de hesap sormaya yeltenmesinler.”
Artvin’de Karadeniz Sahil Yolu çöplüğe döndü
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde katı atıkların düzensiz bertaraf edilmesi çevre sorunu haline geldi. Artvin'in Hopa ve Arhavi ilçelerinde toplanan çöpler, Karadeniz sahil yolu kenarında biriktiriliyor.
DHA’nın haberine göre örülen duvarla Karadeniz sahil yolundan gelip geçenlerin göremediği çöp birikintilerinden etrafa kötü koku yayılıyor. Bu uygulamanın Artvin'in sahil ilçelerinde katı atık depolama alanlarının olmaması nedeniyle yapıldığı belirtiliyor.
Arhavi ilçesinde mahalle ve köylerden toplanan çöpler, ilçe girişine 5 kilometre mesafede Karadeniz sahil yolu kenarındaki eski taş ocağının bulunduğu alana depolanıyor. Hopa ilçesinde de benzer durum yaşanıyor. Köy ve mahallelerden toplanan çöpler ilçeye 2 kilometre mesafede yol kenarına dökülüyor.
Her iki alanda örülen duvar nedeniyle Karadeniz sahil yolundan gelip geçenler çöpleri göremese de kokuları fark ediliyor.
Binali Yıldırım’dan Tillerson yorumu: ABD - Türkiye ilişkileri kişilere bağlı değil
Başbakan Binali Yıldırım, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın görevden alınmasının ardından “Türkiye - Amerika ilişkileri kişilere bağlı bir şey değildir” dedi.
Bugün Azerbaycan’a gitmeden önce Ankara Esenboğa Havalimanı’nda bir basın toplantısı yapan Yıldırım, ABD Başkanı Trump’ın verdiği kararı değerlendirmesinin “gereksiz” olduğunu söyledi:
“Göreve getirdi, gerek gördü görevden de aldı.
“Türkiye'nin kim gelirse gelsin duruşu bellidir, gayet nettir. Gelen vatandaşın veya bakanın Türkiye hakkında ne düşündüğünün de bizim açımızdan çok fazla önemi yoktur.”
Yıldırım, Azerbaycan’da bölgesel sorunların yanı sıra Çin’in Bir Kuşak Bir Yol projesiyle İpek Yolu’nun canlandırılmasını da görüşeceklerini söyledi.