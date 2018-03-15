Erdoğan'dan AP'ye: Heveslenmeyin, işimiz bitmeden Afrin'den çıkmayacağız

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Özet

  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Parlamentosu’nda yapılacak Afrin oylaması ile ilgili “Boşuna heveslenmeyin işimiz bitmeden oradan çıkmayacağız.” dedi.
  2. Cumhuriyet Gazetesi davası - Ahmet Şık: Hapisteyken de özgürdük
  3. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 19 Mart'ta yapacağı ABD ziyareti ertelendi
  4. İstanbul Topçular'da tramvay kazası: 14 yaralı
  5. İşsizlik 2017 yılında 2,3 puan azalarak yüzde 10,4 oldu

Canlı anlatım

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İran'da düşen özel jette hayatını kaybeden 11 kişi toprağa veriliyor

İstanbul cenaze
DHA

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönüş yolunda iken İran'da düşen özel uçakta hayatını kaybedenler toprağa veriliyor.

Kazada hayatını kaybedenlerden Mina Başaran, Burcu Gündoğar Urfalı ve Sinem Akay'ın cenaze törenleri İstanbul Ataköy 5. Kısım Camii’nde birlikte gerçekleşti.

Bu cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile siyaset ve spor dünyasının ünlü isimleri de katıldı.

İstanbul cenaze
DHA

Aynı kazada yaşamlarını yitiren Ayşe And ve Aslı İzmirli ise İstanbul Zincirlikuyu Camii'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı.

Çarşamba günü uçakla İran’dan İstanbul’a getirilen cenazelerden Jasmin Baruh Siloni Ulus Musevi Mezarlığında, Liana Hananel de Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığında düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Eski bir TSK pilotu olan Melike Kuvvet'in cenazesi de bugün Konya'da defnedildi.

Kazada yaşamını yitiren Zeynep Çoşkun Bursa'da yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Mine Başaran ve 7 arkadaşı ile birlikte Başaran Holding’e ait özel uçak ile BAE’ndeki bekarlığa veda hafta sonundan dönüyorlardı.

İran uçağında ölenlerin cenazeleri
DHA

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IMF Türkiye’ye yönelik büyüme tahminlerini yüzde 4,3’e yükseltti

IMF logo
PA

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye’ye yönelik 2018 ve 2019 büyüme tahminlerini yüzde 4,3’e yükseltti.

Kurumun yayımladığı “Küresel Beklentiler ve Politika Zorlukları” başlıklı raporda, küresel büyümenin yatırımlar ve ticaretle birlikte ivme kazandığına işaret edildi.

Raporda birçok ülkenin beklenenden iyi performans göstermesinin 2018 ve 2019 yıllarına yönelik küresel büyüme beklentilerinin yukarı çekilmesine neden olduğu hatırlatıldı.

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Artvin Valiliği 'otoyol çöplüğü' ile ilgili inceleme başlattı

Arhavi ilçelerinde toplanan çöpler
DHA

Artvin'in Hopa ve Arhavi ilçelerinde toplanan çöplerin, Karadeniz Sahil Yolu kenarında biriktirilmesi ile ilgili Artvin Valiliği inceleme başlattı.

Sahil yolunda ortaya çıkan çöp görüntüleri ile ilgili yazılı açıklama yapan Hopa ve Arhavi Belediyeleri ise sorunun eskiye dayandığını savundu.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki çöp dökülen alanları yakın takibe alarak, çözüm için proje üretileceğini duyurdu.Arhavi Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada her türlü çevre hassasiyetini gözeterek çöp toplama ve depolama görevinin büyük bir titizlikle yerine getirildiği belirtildi.

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AB Bakanı Çelik: AP, cahilane bir karara imza attı

Ömer Çelik
DHA

AB Bakanı Çelik, Avrupa Parlamentosu’nda Afrin operasyonu hakkında gerçekleşen oylama ile ilgili "vizyonsuz ve cahilane bir karar" değerlendirmesinde bulundu.

Parlamentoda, Zeytin Dalı Harekatı'nı durdurma çağrısı yapan bir tasarı oya sunuldu ve kabul edildi.

Gelişmeyi Ankara’da değerlendiren AB Bakanı Çelik, kararın şaşırtıcı olduğunu belirterek şunları söyledi:

Burada terör örgütü Türkiye'ye saldırırken bir Avrupa ülkesine, AB'ye adaylık müzakereleri yürüten bir NATO ülkesine bu saldırıları yaparken çatışmaya çatışma eklemek gibi bir yaklaşımla bu cümlelerin ele alınması, AP'nin bu konuda ne kadar vizyonsuz, cahilane bir karara imza attığını gösteriyor.”

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı ile oraya başlattığı mücadeleden bahsederken, (Suriye'deki hassas dengeleri daha zora sokacak, çatışmaya yeni çatışma ekleyecek bir girişimdir) diyor. AP'nin son birkaç yılda altına imza attığı en vizyonsuz kararlardan bir tanesi bu."

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Bekir Bozdağ: Telefonla fetva dönemi sona erdi, din ulusal güvenlik konusu

Bozdağ
Getty Images

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İslam'ın güncellenmesi" ve din adamlarının fetva vermesine yönelik açıklamalarının ardından Bekir Bozdağ telefonda fetva verme hizmetinin sonlanacağını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş ve Diyanet’in ilk kadın Başkan Yardımcısı Huriye Martı ile bir araya gelen Bozdağ, Diyanet'in 19 Alo Fetva hattından soru almaya devam edeceğini, fakat sorulara yazılı yanıt vereceğini söyledi.

Bozda dinin bir ulusal güvenlik konusu olduğunu belirtti ve tarikatlarla ilgili şunları söyledi:

Cemaat, tarikat, bu bizim bir gerçeğimiz. Tekke ve zaviye kanunu yasakladı ama hepsi yaşıyor. Toplumumuzun bir gerçeği mi bu? Evet. Bunu görerek yeni politikalar geliştirmemizde fayda vardır. İçtihat yapacağız. İslam âlemi gelişme ve değişimlere cevap vermeli, veremezse kıyamete kadar nasıl varlığını sürdürecek. Kuran ve sünnete bakan gözlerimizi güncelleyeceğiz."

Dinde reform olmaz, yapılamaz. Cumhurbaşkanı’nın hayati bunu diyenlerle mücadele ile geçmiştir. Dinde reform kim diyorsa din düşmanıdır. Cumhurbaşkanımızın dediği kendimizi güncellemek. Tarikat ve cemaatler kendi düşüncelerini toplumda yaygınlaştırmak isterler. Bunları ikiye ayırmak lazım. İyi niyetli olanlar, Kuran ve sünnetle hareket edenler. Bunları değerli buluruz. Yeter ki yanlış bilgi yaymasınlar. Ancak bu çizgiden sapanlar, yanlış bilgi veren, kim olursa olsun Diyanet İşleri Başkanlığı olarak eğitim birimleri olarak karşı çıkmamız gerekiyor."

Karşı çıkmadığımız zaman FETÖ gibi DEAŞ gibi terör örgütü oluşabiliyor, kalbi kayan gençler olabiliyor. El birliği ile bunu önlememiz gerekiyor. Baskı yapsalar da buna boyun eğecek değiliz.”

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Afrin’de bir asker yaşamını yitirdi

asker
Getty Images

Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nda bir asker yaşamını yitirdi.

TSK bugün gerçekleşen arama - tarama faaliyetleri sırasında bir el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Euro ve sterlinden TL'ye karşı tarihi rekor

Euro
Getty Images

Euro/TL paritesi bugün gün içinde 4,8248 ile tarihi rekorunu kırdı.

Güne 4,79'dan başlayan euro bu seviyeyi test ettikten sonra tekrardan 4,81 seviyelerine geriledi.

Sterlin de Türk lirasına karşı tüm zamanların rekorunu kıran bir başka para birimi oldu.

Güne 5,41'ten başlayan İngiliz sterlini 5,44 Türk lirasına yükseldi.

ABD doları da gün içinde 3,9'u aştıktan sonra 3,897 seviyesine geriledi.

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Samsun'da liseli bir gencin intiharında 'Mavi Balina' oyunu şüphesi

Samsun intihar eden genç
DHA

Samsun'un Bafra ilçesinde bir lise öğrencisinin intiharı ile ilgili 'Mavi Balina' oyunu şüphesi üzerinde duruluyor.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre 16 yaşındaki Mustafa Turan H. isimli genç, Salı günü evde yalnız başınayken banyoda çenesine dayadığı tabancanın tetiğini çekerek yaşamına son verdi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis ekipleri, Mustafa Turan H.'nin 'Mavi Balina' adlı oyun nedeniyle intihar etmiş olabileceği şüphesi ile bilgisayar ve cep telefonu incelemeye aldı.

16 yaşındaki lise öğrencisi bugün toprağa verildi.

100'den fazla intihar ile ilişkilendiriliyor

Rusya'da geliştirilen ve sosyal medya üzerinden yayılan Mavi Balina oyunu nedeniyle dünya genelinde 100'den fazla çocuğun intihar ettiğinin bildirilmesi birçok ülkenin bir dizi önlem almasına neden oldu.

Bu oyuna bir şekilde katılan kişilerden, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor. 50 günlük bir süreyi kapsayan bu komutlar arasında derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, belirli bir süre boyunca kimse ile görüşülmemesi, yüksek sesli olarak müzik dinlenilmesi gibi aşamalar yer alıyor. 50. günün sonunda da kişiye son aşama olan "yüksekten atlayarak ya da kendini asarak" intihar etme komutu veriliyor.

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AP'de Afrin oylaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heveslenmeyin, işimiz bitmeden çıkmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan
AFP

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Parlamentosu’nda yapılacak Afrin oylaması ile ilgili “Boşuna heveslenmeyin işimiz bitmeden oradan çıkmayacağız.” dedi.

AP’de oya sunulacak tasarıda Afrin operasyonunun “Suriye'deki çatışmaya yeni bir boyut eklediği ve çözüm çabaları üzerinde olumsuz etki yarattığı” savunuluyor.

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen bir buluşmada konuşan Erdoğan söz konusu oylama ile ilgili sözlerine şöyle devam etti:

Avrupa Parlamentosu'nda Afrin ile alakalı olarak bizim oradaki harekatı durdurmamız isteniyormuş vesaire. Genişlemeden sorumlu bayan var. O da böyle arzuda bulunmuş. Boşuna heveslenmeyin işimiz bitmeden oradan çıkmayacağız bunu bilesiniz. Türkiye bir şamar oğlanı değildir. Kendi iradesini kullanabilen bir ülkedir. Orada işimiz bitecek. 3 buçuk milyon Suriyeli ülkemde misafir ediliyor. Ey Avrupa Parlamentosu sen hangi yükü aldın da şimdi böyle söylüyorsun? Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye söyleyecek hiçbir sözü yoktur. Bu sözlerin hepsi de bir kulağımızdan girer öbür kulağımızdan çıkar

Karar taslağı Perşembe günü Strazburg'da yapılacak AP Genel Kurul oturumları sırasında oylanacak.

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Merkez Bankası yıl sonu dolar kuru beklentisi 4.10 lira olarak açıklandı

Enflasyon grafik fotoğraf
DHA

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9.49’a geriledi, dolar kuru beklentisi 4.10 lira ile değişmedi.

Mart ayı Beklenti Anketi'nin sonuçlarına göre, yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9.52 iken, bu anket döneminde yüzde 9.49'a, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket dönemindeki yüzde 9.26'dan, bu anket döneminde yüzde 9.24'e geriledi.

Anket sonuçlarına göre, 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi 48.2 milyar dolara yükseldi.

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Cumhuriyet Gazetesi davası - Ahmet Şık: Hapisteyken de özgürdük

Cumhuriyet Gazetesi davası Ahmet Şık
DHA

Cumhuriyet Gazetesi davasında tutuklularının serbest bırakılması için her hafta gerçekleştirilen Adalet Nöbeti'nin 50’nci buluşmasına geçen hafta tahliye olan davanın sanıkları Murat Sabuncu ile Ahmet Şık da katıldı.

Dava kapsamında yaklaşık 500 gündür tutuklu bulunan avukat Akın Atalay'ın tahliyesini talep eden grup Çağlayan Adliyesi’nin dışında bir basın açıklaması yaptı.

Burada bir konuşan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, şunları söyledi:

Geçen hafta bu saatlerde, daha evvelki haftalarda olduğu gibi hep burayı hayal ediyorduk. Sizin dayanışmanız biliyoruz ki sadece bizler için değildi, düşünce ve ifade özgürlüğü başta olmak üzere tutuklu olan herkes için bu dayanışmayı gösterdiniz. Avukatlar bizim için birer nefes kaynağı oldu ve Türkiye için de nefes kaynağısınız. Kimseyi ayırmadan herkes için hukuk istediniz. İyi ki varsınız, çok teşekkür ediyorum. İnşaallah yarın Akın Atalay'ı da oradan alacağız"

Aynı dava kapsamında yaklaşık 500 gün tutuklu kalan Ahmet Şık ise şunları söyledi:

Murat Sabuncu konuşuyor
DHA

Hapisteyken de özgürdük ki şimdi sadece serbest bırakıldık. Sesimiz adalet arayışında olan, hukukun üstünlüğüne olan inancını yitirmeyen, umutla bekleyen bütün insanlara mücadele gücü versin diye buradayız"

Davada bir sonraki duruşma 16 Mart Cuma günü yine Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılacak.

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İstanbul Topçular'da tramvay kazası: 14 yaralı

İstanbul Bayrampaşa'da tramvay kazası
DHA

İstanbul Bayrampaşa'da yer alan Topçular istasyonunda meydana gelen tramvay kazası sonucu biri makinist 14 kişi yaralandı.

Kaza, istasyonda duran bir tramvaya arkadan gelen başka bir tramvay çarpması ile gerçekleşti.

Saat 11.30 sıralarında meydana gelen kaza ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Mescid-i Selam- Topkapı Tramvay (T4 HATTI) hattında Topçular İstasyonu'nda duran trene arkadan gelen başka bir trenin çarpması sonucu kaza meydana gelmiştir. Kazaya itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etmiştir. İlk belirlemelere göre kazada makinist ve 13 yolcu hafif yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi yoktur. Seferler, Topkapı-Şehitlik ve Bosnaçukurçeşme-Mescid-i Selam İstasyonları arasında yapılmaktadır. Demirkapı-Bosnaçukurçeşme istasyonları arasında İETT otobüsleri konularak yolcu taşıması yapılmaktadır. Kazayla ilgili adli ve teknik soruşturma başlatılmıştır"

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Kaza ile ilgili Metro İstanbul'dan yapılan ilk açıklamada yaralı sayısı 3 olarak açıklanmıştı.

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Euro'dan yeni rekor: 4.8131

TL işareti
Getty Images

Dolar ve euro, ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alması ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede jeopolitik risklerin artmasıyla Türk Lirası'na karşı değer kazandı.

Euro piyasaların açılmasıyla tarihi rekor düzeyini 4.8131 liraya taşıdı.

Güne 3.88 lira sınırına çekilerek başlayan dolar, işsizlik verilerinin açıklanması sonrası yeniden yükselerek 3.8875 liraya çıktı.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST-100) ise güne yüzde 0.33 artışla 117 bin 978 puandan başladı.

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İşsizlik Aralık döneminde 2,3 puan azalarak yüzde 10,4 oldu

İşsizlik fotoğrafı
Getty Images

Türkiye İstatistik Kurumu’nun(TÜİK) açıkladığı rakamlara göre, söz konusu dönemde işsiz sayısı 581 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Açıklanan verilere göre, 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 4,8 puanlık azalışla yüzde 19,2 oldu.

İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda 2,3 puanlık azalışla yüzde 10,6 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.2 puanlık artışla yüzde 71.7, kadınlarda ise 1.3 puanlık artışla yüzde 33.5 olarak gerçekleşti.

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Çavuşoğlu 19 Mart'ta yapacağı ABD ziyaretini erteledi

Mevlüt Çavuşoğlu
BBC

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 19 Mart'ta yapacağı ABD ziyaretinin ertelendiği bildirildi.

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çarşamba günü Moskova'da yapılan toplantıda, "19'unda Washington'da bir görüşmemiz olacaktı ama şimdi Rex Tillerson görevden ayrıldığı için bu ertelenebilir. Ne yapacağımızı görüşüyoruz." demişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, haberi “19 Mart'ta Washington'daki toplantı ertelendi” açıklamasıyla duyurdu.

Yeni Dışişleri Bakanı Salı günü atanmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Mart Salı günü Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden almış ve bu göreve CIA Başkanı Mike Pompeo'yu getirmişti.

Dışişleri Bakanlığına atanan Mike Pompeo, Trump ile benzer dünya görüşlerini paylaşan muhafazakar bir isim olarak biliniyor.

Pompeo, 15 Temmuz darbe girişiminin ertesi günü Twitter'da Türkiye'yi "totaliter İslamcı diktatörlük" olarak tanımlamıştı.

"Erdoğan hükümetinin anca İran yönetimi kadar demokratik olduğu" ifadelerini de kullanan Pompeo daha sonra bu Tweet'ini silmiş ve Twitter hesabını da kapatmıştı.

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