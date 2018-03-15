Erdoğan'dan AP'ye: Heveslenmeyin, işimiz bitmeden Afrin'den çıkmayacağız

BBC

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 19 Mart'ta yapacağı ABD ziyaretinin ertelendiği bildirildi.

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çarşamba günü Moskova'da yapılan toplantıda, "19'unda Washington'da bir görüşmemiz olacaktı ama şimdi Rex Tillerson görevden ayrıldığı için bu ertelenebilir. Ne yapacağımızı görüşüyoruz." demişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, haberi “19 Mart'ta Washington'daki toplantı ertelendi” açıklamasıyla duyurdu.

Yeni Dışişleri Bakanı Salı günü atanmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Mart Salı günü Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden almış ve bu göreve CIA Başkanı Mike Pompeo'yu getirmişti.

Dışişleri Bakanlığına atanan Mike Pompeo, Trump ile benzer dünya görüşlerini paylaşan muhafazakar bir isim olarak biliniyor.

Pompeo, 15 Temmuz darbe girişiminin ertesi günü Twitter'da Türkiye'yi "totaliter İslamcı diktatörlük" olarak tanımlamıştı.

"Erdoğan hükümetinin anca İran yönetimi kadar demokratik olduğu" ifadelerini de kullanan Pompeo daha sonra bu Tweet'ini silmiş ve Twitter hesabını da kapatmıştı.