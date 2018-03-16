Gazeteci Akın Atalay'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
16 Mart Cuma günü Türkiye'de yaşanan gelişmeleri canlı sayfamızda aktardık.
Özet
- Cumhuriyet gazetesi davasında Akın Atalay'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da halka seslendiği sırada ABD'ye "Münbiç'i boşaltın" çağrısında bulundu
- AYM, tutuklu gazeteci Şahin Alpay hakkında 2. kez hak ihlali kararı verdi
- Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Twitter'dan Avrupa Parlamentosu'nun (AP) "Suriye'de durum" başlıklı kararını eleştiren bir açıklamada bulundu
- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, taksicilerin neden Uber'in tercih edildiğine yönelik kendilerini analiz etmesi gerektiğini söylerken tarafların masaya oturmasını tercih ettiklerini belirtti
- Haftanın son işlem gününde Amerikan Doları ve Euro, Türk Lirası'na karşı yükselişini sürdürüyor
Canlı anlatım
Yazan Özge Özdemir
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Canlı sayfamızın sonuna geldik.
Bugün yaşanan gelişmeleri aktardığımız canlı sayfamızın sonuna geldik.
Tekrar görüşmek üzere, mutlu hafta sonları!
Bugün vizyona giren filmler
Hafta sonu sinemaya gitmek isteyenler için bugün vizyona giren filmleri derledik.
Mahkeme, Amerikalı rahip Brunson hakkında 35 yıl hapis cezasının istendiği iddianameyi kabul etti
Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson hakkında toplam 35 yıl hapis cezasının istendiği iddianame, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Brunson hakkında 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' ve 'Devletin gizli kalması gereken bilgiler hakkında siyasal veya askeri casusluk yapmak' suçlamalarında bulunuldu.
Brunson'un 'örgüt üyeliği'nden 15, diğer suçlardan ise 20 yıla kadar olmak üzere, toplam 35 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi.
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Brunson'ın serbest bırakılmasını talep etmişti.
Cumhuriyet gazetesi davasında Akın Atalay'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
İstanbul 27’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesi davası kapsamında tutuklu bulunan gazeteci Akın Atalay'ın tutukluğunun devamına karar verdi.
Geçen hafta Cuma günü görülen 6. duruşmada İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi oy çokluğu ile Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın tahliyelerine, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.
Bir sonraki duruşma 24-27 Nisan 2018'de Silivri Adliyesi'nde olacak.
Ekmeleddin İhsanoğlu kalp krizi geçirdi
MHP İstanbul Milletvekili ve CHP ile MHP’nin son Cumhurbaşkanlığı seçimindeki ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlı Azerbaycan’da kalp krizi geçirdi.
Hastaneye kaldırılan İhsanoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
6. Küresel Bakü Forumu'nun "Bölgesel güvenlik, bölgesel barış: Ortadoğu" temalı panelinde konuşma yaparken rahatsızlanan İhsanoğlu, Merkezi Klinik Hastanesi’nin yoğun bakımında tutuluyor.
Anadolu Ajansına konuşan Merkezi Klinik Hastanesi Kardiyoloji Şubesi Şefi Doç. Dr. Firdovsi İbrahimov , "Arka damar genişletildi ve bir stent konuldu. Şu anda koroner yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Bilinci iyi, tansiyonu iyi, nabzı, stent konulduktan sonra rahatladı. Kendisini iyi hissediyor. En az 36 saat yoğun bakımda kalacak" dedi.
Çanakkale Köprüsü inşaatı havadan görüntülendi
İnşaatı geçen yıl başlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmalar DHA tarafından havadan görüntülendi.
Görüntülerde, Gelibolu Sütlüce mevkisinde köprü ayaklarının inşasında kullanılacak kuru havuz yer aldı.
Tamamlandığında 2023 metre ile dünyanın en uzun ayak açıklığına sahip olması beklenen köprünün 2023'te açılması hedefleniyor.
18 Mart Pazar günü Çanakkale'ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köprünün fore kazıklarının temel atma töreni yapacağını söylemişti.
Köprünün tamamlandığında böyle gözükmesi planlanıyor:
Aysel Tuğluk'a 10 yıl hapis cezası verildi
Anadolu Ajansı'nın haberine göre HDP'nin eski eş genel başkan yardımcısı Aysel Tuğluk, "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Eski Van Milletvekili Tuğluk, 28 Aralık 2016 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Tuğluk, 2 Ocak 2018 tarihinde 'Toplantı ve Gösteri Kanununa Muhalefet' nedeniyle 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Erdoğan'dan ABD'ye çağrı: Münbiç'i boşaltın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Kongresi öncesinde halka seslendi.
Savcı Cumhuriyet gazetesi davasında 13 sanık hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi
Cumhuriyet gazetesi davasında savcı mütalaasını açıkladı.
Savcı, aralarında Akın Atalay, Ahmet Şık, Murat Sabuncu'nun da bulunduğu 13 sanığın "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım suçundan" 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti.
Cumhuriyet davasının 7. duruşması bugün Silivri’de görülüyor.
İngiltere, Ankara Anlaşması ile ilgili süresiz oturma izni kurallarını değiştiriyor
İngiltere, Ankara Anlaşması ile ülkeye gelen iş insanlarından 16 Mart itibariyle süresiz oturma izni başvurusu almayacağını açıkladı.
Halihazırda başvuruda bulunanların başvurularının değerlendirileceğini, ancak yeni süresiz oturma izniyle ilgili başvurular hakkında yeni kuralların getirileceğini belirtti.
Ayrıntıları haberimizden okuyabilirsiniz.
Erdoğan: Avrupa Parlamentosu, siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da halka hitap ediyor.
Çiftlik Bank soruşturmasında 19 gözaltı kararı
Sakarya'nın Geyve ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 6 ilde 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Karar, ilgili illerin başsavcılıklarına gönderildi.Soruşturmayı yürüten Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam saatlerinde soruşturma kapsamında Sakarya'da 1, İstanbul 8, İzmir 1, Bursa 6, Çanakkale 1, Malatya 1 ve Balıkesir'de 1 olmak üzere toplam 19 kişi hakkında yakalama kararı verdi.
Bugün Bursa'da 2 kişi polis tarafından gözaltına alınarak Sakarya'nın Geyve ilçesine getirildi.
Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bilgisayar, telefonlar ve çeşitli evraka el konuldu.
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: AP'nin 'Zeytin Dalı' kararı Türkiye için yok hükmündedir
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Twitter'dan Avrupa Parlamentosu'nun (AP) "Suriye'de durum" başlıklı kararını eleştiren bir açıklamada bulundu.
Euro, Türk Lirası'na karşı yeniden rekor kırdı
Türk Lirası'na karşı dün rekor tazeleyen Euro, bugün de yükselmeye devam ediyor.
Kur, 4,8314'e kadar çıkarak bugün yeniden rekor kırdı.
Böylelikle Euro gün içinde yaklaşık yüzde 0,7 değer kazandı.
AYM, Şahin Alpay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı verdi
Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu gazeteci Şahin Alpay hakkında 2. kez ihlal kararı verdi.
AYM, tutuklu bulunan akademisyen ve yazar Mehmet Altan ile eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay'ın tahliyelerine karar vermişti.
Ancak yerel mahkemeler bu tahliye talebini reddetmişti.
Alpay, ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle “kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiği” iddiasıyla yeniden AYM'ye başvurdu.
Alpay'ın başvurusunu karara bağlayan AYM ikinci kez hak ihlali kararı verdi.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkındaki kararını 20 Mart’ta açıklaması bekleniyor.
Bakan Tüfenkci: Taksiciler vatandaş neden Uber'i seçiyor iyi analiz etmeli
Hatay ziyaretinin ardından Ankara muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Uber ve taksiciler arasında yaşanan gerginlik ile ilgili bir açıklamada bulundu.
Tüfenkci, taksicilerin neden Uber'in tercih edildiğine yönelik kendilerini analiz etmesi gerektiğini söylerken tarafların masaya oturmasını tercih ettiklerini belirtti.
Dolar Türk Lirası'na karşı yükselişini sürdürüyor
Haftanın son işlem gününde Amerikan Doları ve Euro, Türk Lirası'na karşı yükselişini sürdürüyor.
Dolar/TL dün 3,9054 ile 4 Aralık 2017'den beri en yüksek seviyesini etmişti.
Bugün de kurun 3,9171'e kadar yükseldiği görüldü.
Euro/TL de 4,8248'e kadar çıktı.
Böylelikle döviz sepeti 4,37'i aşarak tarihi rekorunu 4,3708'e taşıdı.
Dolar/TL ve gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz böylelikle 3,5 ayın zirvesinde seyrediyor.