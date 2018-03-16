Türkiye günlük hayat

Gazeteci Akın Atalay'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

16 Mart Cuma günü Türkiye'de yaşanan gelişmeleri canlı sayfamızda aktardık.

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Özet

  1. Cumhuriyet gazetesi davasında Akın Atalay'ın tutukluluğunun devamına karar verildi
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da halka seslendiği sırada ABD'ye "Münbiç'i boşaltın" çağrısında bulundu
  3. AYM, tutuklu gazeteci Şahin Alpay hakkında 2. kez hak ihlali kararı verdi
  4. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Twitter'dan Avrupa Parlamentosu'nun (AP) "Suriye'de durum" başlıklı kararını eleştiren bir açıklamada bulundu
  5. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, taksicilerin neden Uber'in tercih edildiğine yönelik kendilerini analiz etmesi gerektiğini söylerken tarafların masaya oturmasını tercih ettiklerini belirtti
  6. Haftanın son işlem gününde Amerikan Doları ve Euro, Türk Lirası'na karşı yükselişini sürdürüyor

Canlı anlatım

Yazan Özge Özdemir

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Canlı sayfamızın sonuna geldik.

Bugün yaşanan gelişmeleri aktardığımız canlı sayfamızın sonuna geldik.

Tekrar görüşmek üzere, mutlu hafta sonları!

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Mahkeme, Amerikalı rahip Brunson hakkında 35 yıl hapis cezasının istendiği iddianameyi kabul etti

Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson hakkında toplam 35 yıl hapis cezasının istendiği iddianame, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Brunson hakkında 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' ve 'Devletin gizli kalması gereken bilgiler hakkında siyasal veya askeri casusluk yapmak' suçlamalarında bulunuldu.

Brunson'un 'örgüt üyeliği'nden 15, diğer suçlardan ise 20 yıla kadar olmak üzere, toplam 35 yıl hapis cezasına çarptırılması istendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Brunson'ın serbest bırakılmasını talep etmişti.

Rahip
DHA

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Cumhuriyet gazetesi davasında Akın Atalay'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

İstanbul 27’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet gazetesi davası kapsamında tutuklu bulunan gazeteci Akın Atalay'ın tutukluğunun devamına karar verdi.

Geçen hafta Cuma günü görülen 6. duruşmada İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi oy çokluğu ile Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın tahliyelerine, İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk hallerinin devamına hükmetmişti.

Bir sonraki duruşma 24-27 Nisan 2018'de Silivri Adliyesi'nde olacak.

Cumhuriyet gazetesi
BBC

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Ekmeleddin İhsanoğlu kalp krizi geçirdi

ihsanoğlu
Getty Images

MHP İstanbul Milletvekili ve CHP ile MHP’nin son Cumhurbaşkanlığı seçimindeki ortak adayı Ekmeleddin İhsanoğlı Azerbaycan’da kalp krizi geçirdi.

Hastaneye kaldırılan İhsanoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

6. Küresel Bakü Forumu'nun "Bölgesel güvenlik, bölgesel barış: Ortadoğu" temalı panelinde konuşma yaparken rahatsızlanan İhsanoğlu, Merkezi Klinik Hastanesi’nin yoğun bakımında tutuluyor.

Anadolu Ajansına konuşan Merkezi Klinik Hastanesi Kardiyoloji Şubesi Şefi Doç. Dr. Firdovsi İbrahimov , "Arka damar genişletildi ve bir stent konuldu. Şu anda koroner yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Bilinci iyi, tansiyonu iyi, nabzı, stent konulduktan sonra rahatladı. Kendisini iyi hissediyor. En az 36 saat yoğun bakımda kalacak" dedi.

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Çanakkale Köprüsü inşaatı havadan görüntülendi

köprü inşaatı
DHA

İnşaatı geçen yıl başlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmalar DHA tarafından havadan görüntülendi.

köprü inşaatı
dha

Görüntülerde, Gelibolu Sütlüce mevkisinde köprü ayaklarının inşasında kullanılacak kuru havuz yer aldı.

Tamamlandığında 2023 metre ile dünyanın en uzun ayak açıklığına sahip olması beklenen köprünün 2023'te açılması hedefleniyor.

inşaat
dha

18 Mart Pazar günü Çanakkale'ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köprünün fore kazıklarının temel atma töreni yapacağını söylemişti.

Köprünün tamamlandığında böyle gözükmesi planlanıyor:

köprü
dha

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Aysel Tuğluk'a 10 yıl hapis cezası verildi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre HDP'nin eski eş genel başkan yardımcısı Aysel Tuğluk, "terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Van Milletvekili Tuğluk, 28 Aralık 2016 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tuğluk, 2 Ocak 2018 tarihinde 'Toplantı ve Gösteri Kanununa Muhalefet' nedeniyle 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Aysel Tuğluk
TWITTER

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Erdoğan'dan ABD'ye çağrı: Münbiç'i boşaltın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Kongresi öncesinde halka seslendi.

Amerika yeni bir yöntem önermişti. Yeni gelen kadronun nasıl bir yol izleyeceğini bilemiyoruz. Amerika Münbiç'te niye vardı? DEAŞ'ı kovmak için. Şu anda var mı? Sayın Başkan bana yok dedi. PYD/YPG var. Onları 3 ayda çıkarırız... Hayır onlar da çıkmadı. Bunları Fırat'ın doğusuna sürün dedik fakat sürmediler. Aynı yerde tuttular. Biz oyalanmaya gelemeyiz.

Amerika Münbiç'i tümüyle boşaltırsa bu işi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiririz. Bunların zaten bizim bu faaliyetlerimize en küçük bir değişiklikleri olmayacak. Onlardan ihsan istemiyoruz, gölge etmesinler yeter. İnşallah Münbiç'teki kardeşlerimizi çok fazla bekletmeyeceğiz.

Erdoğan
DHA

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Savcı Cumhuriyet gazetesi davasında 13 sanık hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi

Cumhuriyet gazetesi davasında savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı, aralarında Akın Atalay, Ahmet Şık, Murat Sabuncu'nun da bulunduğu 13 sanığın "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım suçundan" 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti.

Cumhuriyet davasının 7. duruşması bugün Silivri’de görülüyor.

Cumhuriyet
TARIK TOLUNAY

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İngiltere, Ankara Anlaşması ile ilgili süresiz oturma izni kurallarını değiştiriyor

İngiltere, Ankara Anlaşması ile ülkeye gelen iş insanlarından 16 Mart itibariyle süresiz oturma izni başvurusu almayacağını açıkladı.

Halihazırda başvuruda bulunanların başvurularının değerlendirileceğini, ancak yeni süresiz oturma izniyle ilgili başvurular hakkında yeni kuralların getirileceğini belirtti.

Ayrıntıları haberimizden okuyabilirsiniz.

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Erdoğan: Avrupa Parlamentosu, siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da halka hitap ediyor.

Avrupa Parlamentosu meydan okuyor, askerlerinizi çekin diyorlar, bu doğru değil diyorlar. Siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız? 3,5 milyon Suriyeliye 7 senedir ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açsak kaçacak delik arardınız. Bize yalvardınız açmayın kapıları diye. Biz insanlık yaptık, siz insanlıktan anlamıyorsunuz ki? Sizin aldığınız kararların zaten kıymeti harbiyesi yok.

Asla bizim sivillerle işimiz yok, Suriye topraklarında işimiz yok. Biz mazlum insanları kurtarıyoruz. İninize girdik gireceğiz, nereye kaçarsanız kaçın kovalayacağız. Namerde kaçmak, merte kovalamak yaraşır.

Erdoğan
AFP

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Çiftlik Bank soruşturmasında 19 gözaltı kararı

Sakarya'nın Geyve ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 6 ilde 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Karar, ilgili illerin başsavcılıklarına gönderildi.Soruşturmayı yürüten Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam saatlerinde soruşturma kapsamında Sakarya'da 1, İstanbul 8, İzmir 1, Bursa 6, Çanakkale 1, Malatya 1 ve Balıkesir'de 1 olmak üzere toplam 19 kişi hakkında yakalama kararı verdi.

Bugün Bursa'da 2 kişi polis tarafından gözaltına alınarak Sakarya'nın Geyve ilçesine getirildi.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bilgisayar, telefonlar ve çeşitli evraka el konuldu.

Çiftlik
DHA

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: AP'nin 'Zeytin Dalı' kararı Türkiye için yok hükmündedir

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Twitter'dan Avrupa Parlamentosu'nun (AP) "Suriye'de durum" başlıklı kararını eleştiren bir açıklamada bulundu.

Bu karar; aleni gerçeklerden kopuş ve akıl tutulmasıdır. AP'nin bu kararı, Türkiye için yok hükmündedir. AP bu kararı aldı diye Türkiye terörle mücadelesinden vazgeçmeyecektir. Afrin'deki son terörist temizleninceye ve bölgede huzur, barış, güven ve istikrar tesis edilinceye kadar Zeytin Dalı Harekatı devam edecektir"

Bozdağ
Getty Images
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Euro, Türk Lirası'na karşı yeniden rekor kırdı

Türk Lirası'na karşı dün rekor tazeleyen Euro, bugün de yükselmeye devam ediyor.

Kur, 4,8314'e kadar çıkarak bugün yeniden rekor kırdı.

Böylelikle Euro gün içinde yaklaşık yüzde 0,7 değer kazandı.

Euro
Getty Images

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AYM, Şahin Alpay hakkında ikinci kez hak ihlali kararı verdi

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu gazeteci Şahin Alpay hakkında 2. kez ihlal kararı verdi.

AYM, tutuklu bulunan akademisyen ve yazar Mehmet Altan ile eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay'ın tahliyelerine karar vermişti.

Ancak yerel mahkemeler bu tahliye talebini reddetmişti.

Alpay, ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle “kişi hürriyeti ve güvenliği haklarının ihlal edildiği” iddiasıyla yeniden AYM'ye başvurdu.

Alpay'ın başvurusunu karara bağlayan AYM ikinci kez hak ihlali kararı verdi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkındaki kararını 20 Mart’ta açıklaması bekleniyor.

Alpay
DHA

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Bakan Tüfenkci: Taksiciler vatandaş neden Uber'i seçiyor iyi analiz etmeli

Hatay ziyaretinin ardından Ankara muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Uber ve taksiciler arasında yaşanan gerginlik ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Tüfenkci, taksicilerin neden Uber'in tercih edildiğine yönelik kendilerini analiz etmesi gerektiğini söylerken tarafların masaya oturmasını tercih ettiklerini belirtti.

Durum direkt bakanlığımızın yetkisinde olan bir konu değil, esnaflar yönü itibariyle taksici esnafının kendini check etmesi ve vatandaşın da neden bu uygulamayı tercih ettiğini iyi analiz ederek gerekirse taraflarla oturup neler yapılabileceği konuşularak karar verilebilir. Tarafları dinleyip piyasa koşullarına göre dinlemek istiyoruz. Uber ve taksici taraflarını bir araya getireceğiz, şiddet kullanılmasına karşıyız."

Taksiciler Uber eylemi
Getty Images

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Dolar Türk Lirası'na karşı yükselişini sürdürüyor

Haftanın son işlem gününde Amerikan Doları ve Euro, Türk Lirası'na karşı yükselişini sürdürüyor.

Dolar/TL dün 3,9054 ile 4 Aralık 2017'den beri en yüksek seviyesini etmişti.

Bugün de kurun 3,9171'e kadar yükseldiği görüldü.

Euro/TL de 4,8248'e kadar çıktı.

Böylelikle döviz sepeti 4,37'i aşarak tarihi rekorunu 4,3708'e taşıdı.

Dolar/TL ve gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz böylelikle 3,5 ayın zirvesinde seyrediyor.

Dolar/TL
Getty Images

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