Erdoğan: Afrin'de kontrol sağlandı
Özet
- TSK ve ÖSO Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kent merkezine girdi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrin'in sabah saat 08.30 itibariyle tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.
- Kentten gelen ilk görüntülerde, binalara Türk bayrakları ve ÖSO bayraklarının asıldığı görülüyor.
- TSK, kentte mayın ve el yapımı patlayıcılarla ilgili arama faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.
Canlı anlatım
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SOHR: İki ay içinde 1500’den fazla YPG, 400’den fazla ÖSO mensubu öldü
İngiltere merkezli, muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları için Gözlemevi (SOHR) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yaşanan çatışmalarda, bugüne kadar 1500’den fazla YPG, 400’den fazla ÖSO mensubu hayatını kaybettiğini belirtti.
SOHR, ölümlerin büyük bölümünün hava operasyonları ya da havan topu saldırıları nedeniyle yaşandığını bildirdi.
Türkiye, YPG ve SOHR gibi kurumların, çatışmalardan hayatını kaybedenlerin sayılarıyla ilgili yaptığı açıklamalarda önemli farklılık bulunuyor.
Afrin'de binalara Türkiye ve ÖSO bayrakları asılıyor
Afrin'den sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde, binalara Türk bayrakları ve ÖSO'nun kullandığı üç yeşil yıldızlık Suriye bayrağının asıldığı görülüyor.
TSK: Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam ediyor
Türk Silahlı Kuvvetleri'den Afrin'le ilgili Twitter'dan yapılan açıklamada, Afrin şehir merkezinin TSK ve ÖSO tarafından kontrol altına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir" ifadesi yer aldı.
Erdoğan: Afrin'de kontrol sağlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'in sabah saat 08.30 itibariyle kontrol altına alındığını açıkladı.
Erdoğan "Afrin şehir merkezi TSK desteğindeki ÖSO mensupları tarafından 8.30 itibariyle kontrol altına alınmıştır" dedi ve ekledi:
"Afrin şehir merkezinde terör örgütünün paçavraları değil huzurun ve güvenin sembolleri dalgalanıyor. Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor, ÖSO’nuın bayrağı dalgalanıyor. Rabbimize hamd ediyorum. Kahraman mehmetçiklerimize şükranlarımı sunuyorum. Ülkelerinin geleceği için mücadele eden ÖSO mensuplarına şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum".
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