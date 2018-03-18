Erdoğan: Afrin'de kontrol sağlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'in sabah saat 08.30 itibariyle kontrol altına alındığını açıkladı.

Erdoğan "Afrin şehir merkezi TSK desteğindeki ÖSO mensupları tarafından 8.30 itibariyle kontrol altına alınmıştır" dedi ve ekledi:

"Afrin şehir merkezinde terör örgütünün paçavraları değil huzurun ve güvenin sembolleri dalgalanıyor. Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor, ÖSO’nuın bayrağı dalgalanıyor. Rabbimize hamd ediyorum. Kahraman mehmetçiklerimize şükranlarımı sunuyorum. Ülkelerinin geleceği için mücadele eden ÖSO mensuplarına şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum".