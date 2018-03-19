Euro'da tarihi rekor - Türkiye'de Bugün

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta yapacağı toplantı öncesi Euro\n4.84 lira ile rekor kırdı, dolar ise yeni haftada 3.9439 lirayı gördü. Böylece Türk Lirası, dolar karşısında Aralık ayından beri en büyük değer kaybını yaşadı.
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Yazan Berza Şimşek
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Euro yeni rekor kırdı, Dolar/TL yükseliyor
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta yapacağı toplantı öncesi Euro 4.84 lira ile rekor kırdı, dolar ise yeni haftada 3.9439 lirayı gördü.
Böylece Türk Lirası, dolar karşısında Aralık ayından beri en büyük değer kaybını yaşadı.
Haftaya Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin gelişmelerle başlıyoruz.
Pazar günü Afrin şehir merkezinin, Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteğindeki Özgür Suriye Ordusu tarafından kontrol altına alındığı açıklandı.
İngiliz Guardian gazetesi ise Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) "gerilla savaşıyla" yanıt vermeye hazırlandığını öne sürdü.
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