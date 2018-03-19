Euro'da tarihi rekor - Türkiye'de Bugün

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu hafta yapacağı toplantı öncesi Euro 4.84 lira ile rekor kırdı, dolar ise yeni haftada 3.9439 lirayı gördü.

Böylece Türk Lirası, dolar karşısında Aralık ayından beri en büyük değer kaybını yaşadı.