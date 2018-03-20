Erdoğan: Afrin'de patlayıcı ve kılıç artıklarının temizlenmesi için operasyonlar devam edecek

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Özet

  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'de patlayıcı ve kılıç artıklarının temizlenmesi için operasyonlar devam edecek
  2. Bekir Bozdağ: ABD, Zeytin Dalı Harekatı’nın mahiyetini hala ya anlamamış ya da anlamak istememektedir
  3. Türkiye siyasetinin bir dönem en renkli isimlerinden biri olan Hasan Celal Güzel için TBMM'de resmi tören düzenleniyor
  4. Avukat Burak Mengü'nün kaçırılma iddialarına ilişkin soruşturma tamamlandı

Canlı anlatım

Yazan İrem Köker

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Erdoğan: Afrin'de patlayıcı ve kılıç artıklarının temizlenmesi için operasyonlar devam edecek

ERDOGAN
AFP

Afrin'de patlayıcıların ve kılıç artıklarının temizlenmesi için operasyonlara bir müddet daha devam edilecektir. Hiçbir endişeye mahal bırakmadan bu temizliğin yapılması gerekiyor. Şu an Özgür Suriye Ordusu ve bizim oradaki askerlerimiz bu arama, taramayı devam ettiriyor. Çünkü yarın orada herhangi bir sıkıntı yaşamamalıyız."

Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanı

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Polis avukat Burak Mengü'nün kaçırıldığı iddiasıyla ilgili soruşturmayı tamamladı

BURAK MENGU
DHA

Polis, haftasonunda sosyal medya üzerinden Nişantaşı'nda kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırıldığını duyuran avukat Burak Mengü'nün iddialarıyla ilgili soruşturmayı tamamladı.

DHA'nın haberine göre, Mengü'nün Cumartesi gününe dair kamera görüntüleri toplandı.

Görüntülerde Mengü'nün bir müvekkili ile buluştuğu, Ümraniye'ye gittiği ve ardından da akşam saatlerinde aynı kişi tarafından Levent'e bırakıldığı tespit edildi.

DHA, kameralarda herhangi bir kaçırma ya da darp görüntüsünün tespit edilemediğini ve Mengü'nün de şikayetini geri çektiğini belirtti.

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Ne olmuştu?

Mengü, Cumartesi günü Twitter'dan attığı mesajda "sivil ekiplerce gözaltına alındığını" ve nereye götürüldüğünün kendisine söylenmediğini duyurdu.

Avukat Mengü, darp edildikten sonra Anadolu yakasında boş bir araziye bırakıldığını belirtti.

Mengü, daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek şikayette bulundu.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili davalarda avukatlık yapan Mengü'nün müvekkilleri arasında Fethullah Gülen Cemaati ile bağlantılı olduğu iddiasıyla yargılanan isimler de yer alıyor.

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Türkiye'de 20 Mart 2018 günü yaşanan en önemli gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.

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