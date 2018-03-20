Erdoğan: Afrin'de patlayıcı ve kılıç artıklarının temizlenmesi için operasyonlar devam edecek

DHA

Polis, haftasonunda sosyal medya üzerinden Nişantaşı'nda kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırıldığını duyuran avukat Burak Mengü'nün iddialarıyla ilgili soruşturmayı tamamladı.

DHA'nın haberine göre, Mengü'nün Cumartesi gününe dair kamera görüntüleri toplandı.

Görüntülerde Mengü'nün bir müvekkili ile buluştuğu, Ümraniye'ye gittiği ve ardından da akşam saatlerinde aynı kişi tarafından Levent'e bırakıldığı tespit edildi.

DHA, kameralarda herhangi bir kaçırma ya da darp görüntüsünün tespit edilemediğini ve Mengü'nün de şikayetini geri çektiğini belirtti.

Ne olmuştu?

Mengü, Cumartesi günü Twitter'dan attığı mesajda "sivil ekiplerce gözaltına alındığını" ve nereye götürüldüğünün kendisine söylenmediğini duyurdu.

Avukat Mengü, darp edildikten sonra Anadolu yakasında boş bir araziye bırakıldığını belirtti.

Mengü, daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek şikayette bulundu.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili davalarda avukatlık yapan Mengü'nün müvekkilleri arasında Fethullah Gülen Cemaati ile bağlantılı olduğu iddiasıyla yargılanan isimler de yer alıyor.