Bahçeli: Nevruz Türk'tür, Turan'dır, hedeftir - Türkiye'de Bugün
Özet
- Diyarbakır kent merkezindeki Nevruz kutlamalarına binlerce kişi katılıyor.
- MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Nevruz mesajı: Nevruz Türk'tür, Turan'dır, heyecandır, hedeftir
- Emekli Büyükelçi ve eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı 69 yaşında hayatını kaybetti.
- Gazeteci Nevşin Mengü polis tarafından kaçırıldığını iddia eden kardeşi konusunda "Büyük hata yaptım" dedi.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Bahçeli'nin Nevruz mesajı: Nevruz Türk'tür, Turan'dır, heyecandır, hedeftir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 21 Mart Dünya Nevruz Günü için yayınladığı mesajda "Nevruz Türk’tür, Turan’dır, heyecandır, hedeftir" dedi.
MHP liderinin mesajında "Böylesi bir bayramı hain emellere alet etmek isteyenlere elbette fırsat verilmemeli" ifadesi yer aldı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Twitter üzerinden paylaştığı Nevruz mesajı şöyle:
"Nevruz yeni bir gün olduğu kadar, baharın uyanış müjdesi, barış ve kardeşliğin diriliş mevsimidir. Aynı zamanda Türk-İslam alemini kuşatan binlerce yıllık kutlu bir geleneğin, birlik ve kardeşlik meşalesinin simgesidir. Nevruz huzura açılan kapı, canlanıp yeşillenen doğanın adı, sevinç ve coşkunun miladıdır.
Türk milleti Nevruzla birlikte umut dolu günlerin geleceğine inanmış, bu çok önemli kültürel mirası bugüne kadar titizlikle korumuş, dikkatle yaşatmıştır. Nevruz Türk’ün Bahar Bayramı’dır. Böylesi bir bayramı hain emellere alet etmek isteyenlere elbette fırsat verilmemeli, bin yıllık kardeşlik çınarını zedelemek isteyen mihrak ve karanlık heveslere göz açtırılmamalıdır. "
Emekli Büyükelçi ve eski MHP milletvekili Bölükbaşı öldü
Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, kronik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bölükbaşı için yarın TBMM'de tören düzenlenecek.
Bölükbaşı'nın cenazesi, TBMM'deki törenin ardından, Kocatepe Camisi'inde kılınacak öğle namazını müteakip Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Nevşin Mengü'den açıklama: Büyük hata yaptım
Gazeteci Nevşin Mengü, kendisine polis tarafından kaçırıldığını söyleyen kardeşi Burak Mengü için "Bu sefer hata yaptım, hem de büyük bir hata yaptım. Kendi canımdan, kanımdan kardeşime fazla güvendim. Söylediklerini yeterince sorgulamadım. Her zaman haber yaparken yaptığım gibi kaynağı didik didik didiklemedim. Hata benim. Kırgınım ve kızgınım, beni sosyal medyada linç edenlere değil, kendilerince haklılar; zaafımdan yararlanıp beni yanlış yönlendirdiği için kardeşime kırgınım" dedi.
Cihangir’den kendilerini polis diye tanıtan kişiler tarafından kaçırıldığını söyleyerek önce tweet atan daha sonra şikâyetçi olan, gazeteci Nevşin Mengü'nün kardeşi avukat Burak Mengü'ye suç uydurmaktan işlem yapıldı.
Polisin incelemesine göre Burak Mengü'nün kaçırıldığını söylediği gün bir müvekkili ile buluştuğu, Ümraniye'ye gittiği, ardından da saat 19.00 sıralarında aynı kişi tarafından Levent'te bırakıldığı tespit edilmişti. Burak Mengü şikâyetini geri çekmişti.
Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasına binlerce kişi katılıyor
Halkların Demokratik Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi ve Demokratik Toplum Kongresi ile çok sayıda sivil toplum kuruluşunun organize ettiği Nevruz kutlaması Bağlar ilçesindeki meydanda başladı. Kutlamalara binlerce kişi katılıyor. Etkinlik nedeniyle, alan çevresinde ve kent genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Katılımcılar alana açılan tüm kapılarda sıkı bir aramadan geçirildi.
Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Berdan Öztürk Afrin Kantonu Eş Başkanlığı’nın mesajını okudu.
Mesajda öne çıkan başlıklar şöyle:
Ayrıca şu anda an cezaevinde olan HDP'nin önceki dönem eş başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, DTK Eş Başkanı Leyla Güven, İdris Baluken ve Sebahat Tuncel ve HDP’nin tutuklu vekillerinin mesajı okundu.