Bahçeli: Nevruz Türk'tür, Turan'dır, hedeftir - Türkiye'de Bugün

Hürriyet

Gazeteci Nevşin Mengü, kendisine polis tarafından kaçırıldığını söyleyen kardeşi Burak Mengü için "Bu sefer hata yaptım, hem de büyük bir hata yaptım. Kendi canımdan, kanımdan kardeşime fazla güvendim. Söylediklerini yeterince sorgulamadım. Her zaman haber yaparken yaptığım gibi kaynağı didik didik didiklemedim. Hata benim. Kırgınım ve kızgınım, beni sosyal medyada linç edenlere değil, kendilerince haklılar; zaafımdan yararlanıp beni yanlış yönlendirdiği için kardeşime kırgınım" dedi.

Cihangir’den kendilerini polis diye tanıtan kişiler tarafından kaçırıldığını söyleyerek önce tweet atan daha sonra şikâyetçi olan, gazeteci Nevşin Mengü'nün kardeşi avukat Burak Mengü'ye suç uydurmaktan işlem yapıldı.

Polisin incelemesine göre Burak Mengü'nün kaçırıldığını söylediği gün bir müvekkili ile buluştuğu, Ümraniye'ye gittiği, ardından da saat 19.00 sıralarında aynı kişi tarafından Levent'te bırakıldığı tespit edilmişti. Burak Mengü şikâyetini geri çekmişti.