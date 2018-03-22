Türkiye günlük hayat

Çavuşoğlu: AB-Türkiye zirvesinde vize serbestisi gündeme gelebilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Varna'daki Türkiye-AB Zirvesi'nde geçen yıl varılan yol haritasının ne kadar uygulandığının gözden geçirileceğini ve gelecek dönemde yapılacakların ele alınacağını söyledi. Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Varna'da yapılacak AB-Türkiye Zirvesi'nde vize serbestisinin gündeme gelebileceğini söyledi
  2. Doğan Şirketler Grubu Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Demirören Holding AŞ ile medya grubunun satışı ve devri konusunda görüşmelere başladığını duyurdu

Canlı anlatım

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Bakan Tüfenkci: 19 şirketin 'saadet zinciri' olduğu tespit edildi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AA muhabirine Çiftlik Bank'a benzer 65 şirket hakkında denetim yürütüldüğünü söyledi.

Denetime alınan 65 şirketin 30'unun işlemi tamamlandı ve 19'unun piramit sistem olduğu sonucuna varıldı. İlgilileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Bu şirketlerin ilgilileri hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuş ve ayrıca sistemlerin işleyişi ve yayılmasının önlenmesi amaçlarıyla tespit edilebilen elektronik ortamlarına da erişimin engellenmesi kararları verilmiştir.

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Çavuşoğlu: 'AB-Türkiye zirvesinde vize serbestisi gündeme gelecek'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Varna'da yapılacak AB-Türkiye zirvesinde vize serbestisinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Çavuşoğlu
Getty Images

Cumhurbaşkanımızın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözü Sincar, Kandil için de YPG/PKK'nın olduğu her yer için de geçerli."

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Doğan Holding, Demirören Holding ile medya grubu için satış görüşmeleri yaptığını KAP'a bildirdi

Doğan Şirketler Grubu Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Demirören Holding AŞ ile medya grubunun satışı ve devri konusunda görüşmelere başladığını duyurdu.

"Şirketimiz'in aralarında Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri AŞ ("Yaysat"), Doğan Gazetecilik AŞ (Posta, Fanatik), Doğan Haber Ajansı AŞ, Doğan TV Holding AŞ, DTV Haber ve Görsel Yayıncılık AŞ ("Kanal D" TV), Doruk Televizyon ve Radyo Yayıncılık AŞ ("CNN Türk" TV), Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ ve Mozaik İletişim Hizmetleri AŞ ("D Smart")'nin de bulunduğu, yazılı ve görsel medya bölümünde faaliyet gösteren doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımızdan önemli bir kısmının sermayelerinde sahip olduğumuz paylarımızın tamamının satışı ve devri konusunda, 1 milyar 100 milyon dolar 'işletme değeri'nden, ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 890 milyon dolar 'hisse değeri' üzerinden, Demirören Holding AŞ ile görüşmelere başlanmıştır. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça, ilgili mevzuat kapsamında ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır."

Doğan Holding'in KAP açıklaması
Doğan Holding
HURRIYET

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