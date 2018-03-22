Çavuşoğlu: AB-Türkiye zirvesinde vize serbestisi gündeme gelebilir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Varna'daki Türkiye-AB Zirvesi'nde geçen yıl varılan yol haritasının ne kadar uygulandığının gözden geçirileceğini ve gelecek dönemde yapılacakların ele alınacağını söyledi. Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Varna'da yapılacak AB-Türkiye Zirvesi'nde vize serbestisinin gündeme gelebileceğini söyledi
- Doğan Şirketler Grubu Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Demirören Holding AŞ ile medya grubunun satışı ve devri konusunda görüşmelere başladığını duyurdu
Canlı anlatım
time_stated_uk
Bakan Tüfenkci: 19 şirketin 'saadet zinciri' olduğu tespit edildi
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AA muhabirine Çiftlik Bank'a benzer 65 şirket hakkında denetim yürütüldüğünü söyledi.
Çavuşoğlu: 'AB-Türkiye zirvesinde vize serbestisi gündeme gelecek'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, Varna'da yapılacak AB-Türkiye zirvesinde vize serbestisinin gündeme gelebileceğini söyledi.
Doğan Holding, Demirören Holding ile medya grubu için satış görüşmeleri yaptığını KAP'a bildirdi
Doğan Şirketler Grubu Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Demirören Holding AŞ ile medya grubunun satışı ve devri konusunda görüşmelere başladığını duyurdu.