Benzine zam geliyor- Türkiye'de Bugün

Benzinin litresine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruş zam geliyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "27 Mart Salı gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir” dendi.

Böylece benzinin litresine bir haftada toplam 27 kuruş zam yapılmış olacak.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Bloomberg’e göre, gece yarısından itibaren geçerli olacak zamla birlikte İstanbul'da benzinin ortalama litre fiyatı 5.93 liraya yükselecek. Doğu illerinde ise fiyatların 6 lirayı aşması bekleniyor.