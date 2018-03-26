Benzine zam geliyor- Türkiye'de Bugün

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Benzine zam geliyor

Benzinin litresine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 12 kuruş zam geliyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "27 Mart Salı gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir” dendi.

Böylece benzinin litresine bir haftada toplam 27 kuruş zam yapılmış olacak.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Bloomberg’e göre, gece yarısından itibaren geçerli olacak zamla birlikte İstanbul'da benzinin ortalama litre fiyatı 5.93 liraya yükselecek. Doğu illerinde ise fiyatların 6 lirayı aşması bekleniyor.

Benzin
PA

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Hafta, AB'nin dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan'ın Varna kentinde yapılacak AB-Türkiye zirvesiyle başlıyor.

Türkiye saati ile 19.00'da başlaması ve iki saat sürmesi planlanan görüşmelerde taraflar son dönemde AB-Türkiye ilişkilerinde gerilime yol açan konuları ele alacak.

Toplantı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasında gerçekleşecek.

Toplantıda ele alınacak konu başlıkları şöyle:

  • Kıbrıs'taki doğalgaz gerginliği
  • Vize serbestisi
  • Sığınmacılar için mali yardım
  • Gümrük Birliği'nin güncellenmesi
  • Türkiye'de bireysel özgürlükler

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