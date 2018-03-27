Bahçeli: AB'nin kınama mesajı bizim için yok hükmündedir

Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarmayı sürdürüyoruz.

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Özet

  1. MHP lideri Bahçeli: AB üyeliği Türkiye için bir kimlik sorunu değildir
  2. Irak Başbakanı İbadi: Türkiye'ye sınır ötesi saldırıları önlemeye hazırız
  3. HRW: Afrin harekatını sosyal medyada eleştirenlere baskı dalgası, hak ihlali
  4. Ekonomiye güven Mart'ta azaldı
  5. Zeytin Dalı Harekatı: El yapımı patlayıcı infilak etti, 2 asker hayatını kaybetti
  6. Bugün #27MartDünyaTiyatroGünü

Canlı anlatım

Yazan Öykü Altuntaş

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ASELSAN'dan 290 milyon liralık yatırım

aselsan
aselsan

Savunma sanayi alanında teknoloji üreten ASELSAN (Askeri Elektronik Sanayii) savunma ve haberleşme dahil bir dizi alanda 290 milyon liralık yatırım yapmaya hazırlanıyor.

AA'nın haberine göre şirket,

  • Yılda 4343 elektronik kara ve silah sistemi üretebilecek
  • Elektronik deniz sistemleri üretim kapasitesi yılda 1357'ye, elektronik hava ve füze savunma sistemleri üretim kapasitesi de yılda 58.162'ye çıkaracak
  • Haberleşme cihazı yıllık üretim kapasitesi 154.250'ye, haberleşme sistemi sayısı 7.690'ye çıkaracak

Ocak ayında Türkiye adına Aselsan ve Roketsan savunma sanayii şirketleri Fransa-İtalya ortak konsorsiyumu Eurosam ile işbirliği anlaşması imzalamıştı.

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HRW: Afrin harekatını sosyal medyada eleştirenlere baskı dalgası, hak ihlali

facebook
Getty Images

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), sosyal medya paylaşımlarında Afrin harekatını eleştiren yüzlerce kişinin gözaltına alındığı ve kovuşturmaya uğradığı gerekçesiyle, Türkiye'yi "kişilerin görüşlerini barışçıl yollarla ifade etme hakkını ihlal etmekle" suçladı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 20 Ocak – 26 Şubat tarihleri arasında Afrin operasyonunu eleştiren sosyal medya paylaşımları nedeniyle 648 kişi, sokak eylemleri ya da sosyal medyada sokak eylemcileriyle dayanışma ifade eden mesajları nedeniyle de 197 kişi gözaltına alınmıştı.

HRW'nin açıklamasında bu son "baskı dalgasının" akademisyenlerden inşaat işçilerine birçok kişiyi hedef aldığı belirtildi.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle kovuşturmaya uğrayan bazı kişilerin vakalarına yer verilen açıklamada, polis baskınları ve soruşturmaların, daha çok bir "cezalandırma yöntemi" olarak kullanıldığı öne sürüldü.

Barış çağrısı yapan tweetler atan kişileri gözaltına almak ve haklarında kovuşturma başlatmak Türkiye hükümetinin bugüne kadar düştüğü en dip nokta. Türkiye yetkilileri kişilerin askeri harekatlar da dahil her türlü hükümet politikasını barışçıl yollarla eleştirme haklarına saygı göstermeli ve bu saçma davaları düşürmelidir.”

Hugh Williamsonİnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktörü
HRW
HRW

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Bahçeli: Türkiye AB'ye mecbur, muhtaç değildir

Bahçeli
AFP

MHP lideri Devlet Bahçeli, AB Konseyi'nin Türkiye'nin Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki faaliyetlerini kınayan açıklamasını "iflah olmaz bir Haçlı kafası" olarak niteledi.

Partisinin TBMM grup toplantısında Bahçeli şunları söyledi:

AB'nin kınama mesajı bizim için yok hükmündedir. AB Türkiye'yi kınıyormuş; kınasanız ne yazar kınamasanız ne çıkar."

AB'ye üyelik Türkiye için bir varoluş, kimlik sorunu değildir. Türkiye, AB'ye mecbur, muhtaç değidir. Ya onurlu, eşit ve saygın bir üyeliğin yolu açılır ya da evli evine, köylü köyüne gider. "

Varna'daki AB-Türkiye Zirvesi'nde ele alınacak 5 kritik konu

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Irak Başbakanı İbadi: Türkiye'ye yönelik sınır ötesi saldırıları önleyeceğiz

Bulgaristan’da AB Zirvesi’ne katılan Erdoğan'ın "Sincar’da da gereğini yaparız" açıklaması sonrası Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile Başbakan Binali Yıldırım telefonda görüştü.

Reuters'ın haberine göre görüşme sırasında İbadi, Başbakan Yıldırım'a Irak Ordusu'nun " Türkiye'ye sınır ötesi saldırıları" önlemeye hazır olduğunu söyledi.

Kuzey Irak'taki kaynakları Reuters'a Cuma günü PKK'nın Sincar'dan güçlerini çekebileceğini söylemişti.

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kapalı çarşı
Getty Images

Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamıza yeniden hoşgeldiniz.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı verilerine göre ekonomiye güven geçen aya göre yüzde 2,3 azaldı.

TÜİK'in açıklamasına göre düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

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