Bahçeli: AB'nin kınama mesajı bizim için yok hükmündedir
Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarmayı sürdürüyoruz.
Özet
- MHP lideri Bahçeli: AB üyeliği Türkiye için bir kimlik sorunu değildir
- Irak Başbakanı İbadi: Türkiye'ye sınır ötesi saldırıları önlemeye hazırız
- HRW: Afrin harekatını sosyal medyada eleştirenlere baskı dalgası, hak ihlali
- Ekonomiye güven Mart'ta azaldı
- Zeytin Dalı Harekatı: El yapımı patlayıcı infilak etti, 2 asker hayatını kaybetti
- Bugün #27MartDünyaTiyatroGünü
Canlı anlatım
Yazan Öykü Altuntaş
time_stated_uk
ASELSAN'dan 290 milyon liralık yatırım
Savunma sanayi alanında teknoloji üreten ASELSAN (Askeri Elektronik Sanayii) savunma ve haberleşme dahil bir dizi alanda 290 milyon liralık yatırım yapmaya hazırlanıyor.
AA'nın haberine göre şirket,
Ocak ayında Türkiye adına Aselsan ve Roketsan savunma sanayii şirketleri Fransa-İtalya ortak konsorsiyumu Eurosam ile işbirliği anlaşması imzalamıştı.
HRW: Afrin harekatını sosyal medyada eleştirenlere baskı dalgası, hak ihlali
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), sosyal medya paylaşımlarında Afrin harekatını eleştiren yüzlerce kişinin gözaltına alındığı ve kovuşturmaya uğradığı gerekçesiyle, Türkiye'yi "kişilerin görüşlerini barışçıl yollarla ifade etme hakkını ihlal etmekle" suçladı.
İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 20 Ocak – 26 Şubat tarihleri arasında Afrin operasyonunu eleştiren sosyal medya paylaşımları nedeniyle 648 kişi, sokak eylemleri ya da sosyal medyada sokak eylemcileriyle dayanışma ifade eden mesajları nedeniyle de 197 kişi gözaltına alınmıştı.
HRW'nin açıklamasında bu son "baskı dalgasının" akademisyenlerden inşaat işçilerine birçok kişiyi hedef aldığı belirtildi.
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle kovuşturmaya uğrayan bazı kişilerin vakalarına yer verilen açıklamada, polis baskınları ve soruşturmaların, daha çok bir "cezalandırma yöntemi" olarak kullanıldığı öne sürüldü.
Bahçeli: Türkiye AB'ye mecbur, muhtaç değildir
MHP lideri Devlet Bahçeli, AB Konseyi'nin Türkiye'nin Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki faaliyetlerini kınayan açıklamasını "iflah olmaz bir Haçlı kafası" olarak niteledi.
Partisinin TBMM grup toplantısında Bahçeli şunları söyledi:
Varna'daki AB-Türkiye Zirvesi'nde ele alınacak 5 kritik konu
Irak Başbakanı İbadi: Türkiye'ye yönelik sınır ötesi saldırıları önleyeceğiz
Bulgaristan’da AB Zirvesi’ne katılan Erdoğan'ın "Sincar’da da gereğini yaparız" açıklaması sonrası Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile Başbakan Binali Yıldırım telefonda görüştü.
Reuters'ın haberine göre görüşme sırasında İbadi, Başbakan Yıldırım'a Irak Ordusu'nun " Türkiye'ye sınır ötesi saldırıları" önlemeye hazır olduğunu söyledi.
Kuzey Irak'taki kaynakları Reuters'a Cuma günü PKK'nın Sincar'dan güçlerini çekebileceğini söylemişti.
Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamıza yeniden hoşgeldiniz.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı verilerine göre ekonomiye güven geçen aya göre yüzde 2,3 azaldı.
TÜİK'in açıklamasına göre düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.