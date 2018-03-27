Bahçeli: AB'nin kınama mesajı bizim için yok hükmündedir

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İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), sosyal medya paylaşımlarında Afrin harekatını eleştiren yüzlerce kişinin gözaltına alındığı ve kovuşturmaya uğradığı gerekçesiyle, Türkiye'yi "kişilerin görüşlerini barışçıl yollarla ifade etme hakkını ihlal etmekle" suçladı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 20 Ocak – 26 Şubat tarihleri arasında Afrin operasyonunu eleştiren sosyal medya paylaşımları nedeniyle 648 kişi, sokak eylemleri ya da sosyal medyada sokak eylemcileriyle dayanışma ifade eden mesajları nedeniyle de 197 kişi gözaltına alınmıştı.

HRW'nin açıklamasında bu son "baskı dalgasının" akademisyenlerden inşaat işçilerine birçok kişiyi hedef aldığı belirtildi.

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle kovuşturmaya uğrayan bazı kişilerin vakalarına yer verilen açıklamada, polis baskınları ve soruşturmaların, daha çok bir "cezalandırma yöntemi" olarak kullanıldığı öne sürüldü.

Barış çağrısı yapan tweetler atan kişileri gözaltına almak ve haklarında kovuşturma başlatmak Türkiye hükümetinin bugüne kadar düştüğü en dip nokta. Türkiye yetkilileri kişilerin askeri harekatlar da dahil her türlü hükümet politikasını barışçıl yollarla eleştirme haklarına saygı göstermeli ve bu saçma davaları düşürmelidir.” Hugh Williamson İnsan Hakları İzleme Örgütü Avrupa ve Orta Asya Direktörü