Erdoğan: MİT, Kosova istihbaratıyla dayanışma içinde Balkanlardaki 6 en üst düzey FETÖ temsilcisini anlaşarak aldı
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Özet
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİT, Kosova istihbaratıyla dayanışma içinde Balkanlardaki 6 en üst düzey FETÖ temsilcisini anlaşarak aldı
- Siirt'te düzenlenen saldırıda 6 korucu hayatını kaybetti
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Fransa'ya yanıt: Arabuluculuk gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz
- Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Fransa'nın açıklaması alenen teröre destek
- Dış ticaret açığı Şubat ayında geöen yılın aynı dönemine göre yüzde 54.2 arttı
Canlı anlatım
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Erdoğan: Bir gece ansızın Sincar'a da gidebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından diğer bazı satırbaşları şöyle:
-Türkiye 2018 yılında elde edeceği yüksek büyüme oranıyla üzerinde oynanmaya çalışan tüm oyunları bir kez daha bozacak, haberiniz olsun.
-Ayn el Arap, Tel Abyad, Resulayn, Haseke gibi Irak sınırına doğru olan bölgeleri de terörden temizlemek için gereken hazırlıklara başladık.
-Sincar, Kandil'in bir alternatifidir. Bizim için Kandil neyse Sincar da odur. Dolayısıyla Sincar PKK'dan, terör örgütlerinden, ismi ne olursa olsun, temizlenene kadar bu devam edecek. Onun için bir gece ansızın oraya da gidebiliriz.
-Ana muhalefetin başındaki zatın CHP'yi geçmiş ile koparma noktasına getirdiğini görüyoruz. Mustafa Kemal'in partisi ile bugünkü CHP'nin ilgisi kalmadığı açıktır. Kendisine bölücüleri yoldaş edinen bu yapı bırakınız Mustafa Kemal'i, Türkiye'nin partisi olamaz.
-Kendisine (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na) 250 milyonluk bir tazminat davası açtım. Grup konuşması bunun artık yenilir yutulur konuşma değil, ahlaksızlıkta tavan yapmış bir konuşma. Bu bizim ne onurumuzla, ne şahsiyetimizle ne iktidar partisi olarak kabullenebileceği ifadeler değildir.
Kemal Kılıçdaroğlu, Salı günü CHP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Buradan ilk kez söylüyorum, FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden zattır. Versin mahkemeye ispat edeceğim" demişti.
Erdoğan: Macron garip garip şeyler söylüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da eleştirdi.
"Son dönemde Fransa'nın yanlış bulduğumuz tavrından fevkalade üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum" diyen Erdoğan, Macron ile geçen hafta yaptığı son telefon görüşmesi ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:
"Baktım garip garip şeyler söylüyor. Kendisine biraz frekansı yüksek oldu ama söylemek zorunda kaldım.
"Bizim silahlı kuvvetlerimizi asla kabullenemeyeceğimiz bir yere oturtmak kimsenin haddine değil.
"Terör örgütleri mensupları dün bir kez daha en üst düzeyde ağırlayanlar bunun Türkiye'ye karşı husumet hamlesinden başka bir anlamı olmadığını bilmelidir.
"Eğer Fransa'nın arabuluculuk teklifi doğruysa, haddini ve boyunu aşan bir beyandır bu" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sana böyle bir görev kim verdi? Bizim arabulucu ihtiyacımız yok. Türkiye'nin ne zamandan beri terör örgütleriyle masaya oturmak gibi bir sorunu var."
Türkiye daha önce Fransa'nın, omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile arabuluculuk önerisini reddetmişti.
Türkiye, Macron'un SDG ile arabuluculuk önerisini reddetti
Erdoğan: MİT, Kosova istihbaratıyla dayanışma içinde Balkanlardaki en üst düzey 6 FETÖ temsilcisini anlaşarak aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Milli İstihbarat Teikilatı'nın (MİT) Kosova'daki operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.
Erdoğan, "En son Milli İstihbarat Teşkilatımız, Kosova istihbaratı ile yaptığı dayanışma içerisinde 6 tane Balkanlardaki en üst düzey FETÖ temsilcisini anlaşarak aldılar, getirdiler ve emniyet teşkilatımıza teslim ettiler." dedi.
"Dedik ya onlar kaçacak, biz kovalayacağız" ifadelerini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Neresi olursa olsun, bunları paketleyerek buraya inşallah getireceğiz. Burada da hesaba çekeceğiz." dedi.
Reuters haber ajansı, Kosova Başbakanı Ramuş Haradinac'ın İçişleri Bakanı ve İstihbarat Şefi'ni görevden aldığını ve operasyonla ilgili olarak kendisine bilgi verilmediğini söylediğini bildirmişti.
Kosova Başbakanı, İstihbarat Şefi ve İçişleri Bakanı'nı görevden aldı
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım yeniden aday
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul'da Çırağan Palace Kempinski'de düzenlediği basın toplantısında bir kez daha başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
Aziz Yıldırım, "Onur ve gururla Fenerbahçe başkan adaylığımı açıklıyorum" dedi.
Yıldırım'ın seçim sloganı "Ruhumuz Bir" olacak.
Fenerbahçe Başkanı, projeleriyle ilgili açıklamaları ise ilerleyen günlerde yapacağını söyledi.
Daha önce Ali Koç da 2-3 Haziran tarihlerinde yapılacak Olağan Genel Kurul'da başkan adayı olacağını açıklamıştı.
Bozdağ: Fransa'nın açıklaması alenen teröre destek
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında diyalog kurulmasını ümit ettiğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirdi.
Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa’nın PYD/YPG/YPJ terör örgütlerine destek garantisi vermesi ve bu yöndeki açıklaması; alenen teröre, terör örgütlerine ve teröristlere destektir, terör örgütlerini meşrulaştırma çabasıdır, Türkiye’ye saldıran terör örgütleriyle açıkça işbirliği ve dayanışmadır." dedi.
Siirt Valiliği: Geniş çaplı hava destekli operasyon başlatıldı
Siirt Valiliği, bu sabah Eruh ilçesinde düzenlenen ve 6 korucunun hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Açıklama şöyle:
"30 Nisan 2018 tarihinde Ormanardı köyü kırsalında, yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerimize bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda; 6 Güvenlik Korucusu şehit olmuş, 3 Güvenlik Korucusu, 4 asker yaralanmıştır.
"Yaralı güvenlik güçlerimiz ivedi bir şekilde Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınmıştır.
"Olayı gerçekleştiren PKK’lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede geniş çaplı hava destekli operasyon başlatılmıştır.
"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırılarda hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyoruz. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir."
Türkiye'nin dış ticaret açığı arttı
Türkiye'nin dış ticaret açığı Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 54.2 artarak 5 milyar 760 milyon dolara çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'nin ihracatı Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 13 milyar 176 milyon dolara, ithalatı ise yüzde 19.7 artarak 18 milyar 936 milyon dolara yükseldi.
Böylece, ihracatın ithalatı karşılama oranı Şubat ayında yüzde 69.6'ya düştü.
Aynı oran Şubat 2017'de yüzde 76.4'tü.
Türkiye ekonomisi 2017'de %7,4 büyüdü
Kalın: Arabuluculuk gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz
Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un, ana gövdesini YPG'nin oluşturduğu Suriye Demoratik Güçleri ile Türkiye arasında arabuluculuk teklifine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan tepki geldi. Kalın "Türkiye'nin, SDG adı altında kendini meşrulaştırmaya çalışan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruşu açık ve nettir. Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında 'diyalog, temas, arabuluculuk' gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz." diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Twitter'dan yaptığı açıklamada "Dost ve müttefik kabul ettiğimiz ülkeler, terörün her türüne karşı açık ve net bir tavır sergilemelidir." ifadelerini kullandı.
Siirt'te saldırı: 6 korucu hayatını kaybetti
Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Siirt'in Eruh ilçesindeki Ormanardı Üs Bölges yol yapım çalışmalarında kullanılan iş makinelerinin güvenliğini sağlayan güvenlik görevlilerine PKK'lılar tarafından ağır silahlarla saldırı düzenlendi.
Açılan ilk ateşte 6 korucu hayatını kaybetti. 4 asker ve 3 korucu da yaralandı.