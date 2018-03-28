Bayrak satıcısı

Dolar 4 TL'yi aştı, sepet kur rekor kırdı - Türkiye'de bugün

28 Mart Çarşamba günü Türkiye'de yaşanan gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. Bu sabah dolar/TL kuru 4,0006'ya kadar yükseldi. Sepet kur da 4,4772'yi geçerek rekor kırdı.

Canlı anlatım

Yazan Özge Özdemir

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Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın Menbiç'i görüşmek üzere 30 Mart'ta ABD'ye gidiyor

CNN Türk'ün haberine göre Dışişleri Müsteşarı Ümit Yalçın, Menbiç'i görüşmek üzere 30 Mart'ta ABD'ye gidiyor. Yalçın'ın ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Dan Sullivan ile görüşeceği aktarıldı.

Bayraklar
Getty Images

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Yazar İhsan Eliaçık'a 7,5 yıl hapis istemi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre PKK'ya destek verdiği suçlamasıyla yargılanan yazar İhsan Eliaçık'a 7,5 yıl hapis isteminde bulunuldu.

İhsan Eliaçık
DHA

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Dolar 4 TL'yi aştı, sepet kur rekor kırdı

Geçen hafta illikit piyasada tarihi zirveyi gören dolar/TL, bugün 4 seviyesini aştı.

Geçen hafta Cuma günü Asya seansında Japon yatırımcıların yüksek faiz farkından yararlanmak üzere aldıkları Japon yeni/TL kısa pozisyonları kapatmaya yönelmesiyle dolar/TL 4,0375 ile rekor seviyeyi görmüştü.

Bu sabah dolar/TL kuru 4,0006'ya kadar yükseldi.

Şu sıralar kur 3,9955 seviyesinden işlem görüyor.

Sepet kur da 4,4772'yi geçerek rekor kırdı.

Kur
Getty Images

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Çiftlik Bank benzeri bir oluşum olan Anadolu Farm'ın yöneticilerinden Karademir yurt dışına kaçarken yakalandı

Kayseri'de Çiftlik Bank gibi bir yapıya sahip olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Anadolu Farm'ın kurucusu olduğunu iddia eden İsa Karademir, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.

Doğan Haber Ajansı'na göre Karademir, bir hafta önce operasyonlar başladığında, ''Biz buradayız, bir yere kaçmıyoruz'' diye açıklama yapmıştı.Kayseri merkezli yaklaşık, faal 4 bin 500 ortağı bulunan, üyelerinden 90 milyon TL topladığı saptanan şirketle ilgili Kayseri Cumhuriyet Savcılığı bir soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Tüm mal varlığına el konulan İsa Karademir, takibe alınmıştı.

23 Mart'ta yurt dışına çıkma girişimi üzerine polis, kendisini kurucu üye olarak tanıtan, ancak firmanın şube müdürlerinden biri olduğu belirlenen İsa Karademir'i 25 Mart'ta gözaltına aldı.

Anadolu Farm
DHA

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