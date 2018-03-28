Dolar 4 TL'yi aştı, sepet kur rekor kırdı - Türkiye'de bugün

Kayseri'de Çiftlik Bank gibi bir yapıya sahip olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Anadolu Farm'ın kurucusu olduğunu iddia eden İsa Karademir, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.

Doğan Haber Ajansı'na göre Karademir, bir hafta önce operasyonlar başladığında, ''Biz buradayız, bir yere kaçmıyoruz'' diye açıklama yapmıştı.Kayseri merkezli yaklaşık, faal 4 bin 500 ortağı bulunan, üyelerinden 90 milyon TL topladığı saptanan şirketle ilgili Kayseri Cumhuriyet Savcılığı bir soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Tüm mal varlığına el konulan İsa Karademir, takibe alınmıştı.

23 Mart'ta yurt dışına çıkma girişimi üzerine polis, kendisini kurucu üye olarak tanıtan, ancak firmanın şube müdürlerinden biri olduğu belirlenen İsa Karademir'i 25 Mart'ta gözaltına aldı.