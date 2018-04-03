Enflasyon, Mart ayında yüzde 0,99 arttı

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Canlı anlatım

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Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atılıyor

Mersin Akkuyu Nükleer Santrali
DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini atacak.

Erdoğan, resmi Twitter hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Yarın, Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Vladimir Putin ile birlikte Türkiye'nin ve Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olan 20 milyar dolarlık dev yatırım Akkuyu Nükleer Santrali'nin temellerini atacağız." paylaşımını yaptı.

Bu paylaşımla aynı saatlerde ise Enerji Bakanlığı’nın hazırladığı “Türkiye, enerjide nükleer güç istiyor.” videosu paylaşıldı.

Videoda Nobel ödüllü sahibi Türk bilim adamı Prof. Aziz Sancar ile Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’de de görev yapan bilim kadını Doçent Dr. M. Bilge Demirköz yer aldı.

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Tanıtım videosu Twitter’daki trend topic’ler arasına girdi.

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Enflasyon, Mart ayında yüzde 0,99 arttı

Enflasyon
BBC

Enflasyon, 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,99 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 10,23 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Aylık en yüksek artış %2,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu

2018 yılı Mart ayında

  • sağlıkta yüzde 1,90,
  • giyim ve ayakkabıda %1,05,
  • eğitimde %0,94
  • lokanta ve otellerde %0,83 artış gerçekleşti.

TÜİK'in Şubat ayı verilerinde aylık enflasyon yüzde 0,73; yıllık enflasyon ise yüzde 10,26 olarak açıklanmıştı.

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