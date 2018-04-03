Enflasyon, Mart ayında yüzde 0,99 arttı

BBC

Enflasyon, 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,99 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 10,23 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Aylık en yüksek artış %2,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu

2018 yılı Mart ayında

sağlıkta yüzde 1,90,

giyim ve ayakkabıda %1,05,

eğitimde %0,94

lokanta ve otellerde %0,83 artış gerçekleşti.

TÜİK'in Şubat ayı verilerinde aylık enflasyon yüzde 0,73; yıllık enflasyon ise yüzde 10,26 olarak açıklanmıştı.