Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atılıyor
Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini atacak.
Erdoğan, resmi
Twitter hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Yarın, Rusya Devlet
Başkanı, kıymetli dostum Vladimir Putin ile birlikte Türkiye'nin ve Türk-Rus
ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olan 20 milyar dolarlık dev yatırım
Akkuyu Nükleer Santrali'nin temellerini atacağız." paylaşımını yaptı.
Bu paylaşımla aynı saatlerde ise Enerji Bakanlığı’nın
hazırladığı “Türkiye, enerjide nükleer güç istiyor.” videosu
paylaşıldı.
Videoda Nobel ödüllü sahibi Türk bilim adamı Prof. Aziz Sancar ile Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’de de görev yapan bilim
kadını Doçent Dr. M. Bilge Demirköz yer aldı.
Tanıtım videosu Twitter’daki trend topic’ler arasına girdi.
Enflasyon, Mart ayında yüzde 0,99 arttı
Enflasyon, 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,99 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 10,23 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Aylık en yüksek artış %2,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu
2018 yılı Mart ayında
sağlıkta yüzde 1,90,
giyim ve ayakkabıda %1,05,
eğitimde %0,94
lokanta ve otellerde %0,83 artış gerçekleşti.
TÜİK'in Şubat ayı verilerinde aylık enflasyon yüzde 0,73; yıllık enflasyon ise yüzde 10,26 olarak açıklanmıştı.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nin temeli atılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini atacak.
Erdoğan, resmi Twitter hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Yarın, Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Vladimir Putin ile birlikte Türkiye'nin ve Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olan 20 milyar dolarlık dev yatırım Akkuyu Nükleer Santrali'nin temellerini atacağız." paylaşımını yaptı.
Bu paylaşımla aynı saatlerde ise Enerji Bakanlığı’nın hazırladığı “Türkiye, enerjide nükleer güç istiyor.” videosu paylaşıldı.
Videoda Nobel ödüllü sahibi Türk bilim adamı Prof. Aziz Sancar ile Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’de de görev yapan bilim kadını Doçent Dr. M. Bilge Demirköz yer aldı.
Tanıtım videosu Twitter’daki trend topic’ler arasına girdi.
Enflasyon, Mart ayında yüzde 0,99 arttı
Enflasyon, 2018 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %0,99 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 10,23 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Aylık en yüksek artış %2,03 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu
2018 yılı Mart ayında
TÜİK'in Şubat ayı verilerinde aylık enflasyon yüzde 0,73; yıllık enflasyon ise yüzde 10,26 olarak açıklanmıştı.