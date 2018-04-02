Milli Savunma Bakanı Işık: Süleyman Şah Türbesi eski yerine taşınacak
TRT Haber'e konuşan Fikri Işık, "Süleyman Şah'ın taşındığı toprak Türk toprağıdır. Kendi toprağımızı terk etmek gibi bir düşüncemiz olamaz" dedi. Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfmızda aktarıyoruz.
Özet
- Savunma Bakanı Işık: Süleyman Şah Türbesi eski yerine taşınacak
- Dört ilde Gülen operasyonu: 25 gözaltı kararı
- Dün yaşamını yitiren şair, yazar, çevirmen ve oyuncu Ülkü Tamer anılıyor
Canlı anlatım
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Savunma Bakanı Işık: Süleyman Şah Türbesi eski yerine taşınacak
Savunma Bakanı Fikri Işık, Süleyman Şah Türbesi’nin eski yerine taşınacağını söyledi.
IŞİD’in Suriye’de türbenin bulunduğu bölgeyi ele geçirmesi üzerine YPG’nin kontrolünde bulunan Eşme köyüne taşınan türbenin “geçici bir süreyle taşındığını” hatırlatan Işık, “Zamanlamasını bilemem ama önünde sonunda Süleyman Şah eski yerine taşınacaktır” dedi ve ekledi:
Milliyet yazarı Tunca Bengin bugünkü köşe yazısında emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu’nun şu sözlerini aktarmıştı:
2015'te taşınmıştı
Suriye'nin kuzeyinde Halep kırsalındaki Karakozak köyü sınırları içerisinde bulunan Süleyman Şah Türbesi'ndeki 40 askeri personel ve buradaki tarihi eserler 21 Şubat 2015’te askeri operasyonla Türkiye'ye getirilmişti.
Türkiye’ye getirilen eserler de, Suriye sınırından 200 metre içeri girerek Eşme bölgesine yapılan yeni türbeye götürülmüştü.
'Şah Fırat' ismi verilen bu operasyona 39 tank, 57 zırhlı araç olmak üzere 100 araç ve 572 personel katılmıştı. Herhangi bir çatışmanın yaşanmadığı operasyonda Başçavuş Halit Avcı kafasına düşen tank kapağı nedeniyle yaşamını yitirmişti.
Türkiye savunma sanayiinde kendine yeten ülke oldu
Bu sabah TRT Haber’de konuşan Fikri Işık, Irak ile Sincar’a operasyon için görüştüklerini belirtirken, Ankara Anlaşması’na göre bölgeye müdahale etme hakları bulunduğunu söyledi.
“Bu bölgede caydırıcı olmanın tek yolunun çok güçlü bir silahlı kuvvetlerdir” diyen Işık, sözlerine şöyle devam etti:
İçişleri Bakanlığı: Geçen hafta terör örgütleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 91 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı, 26 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında “terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen” bin 91 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Bakanlığa göre bunların 206’sı PKK, 13’ü sol örgütler, 19’u IŞİD, 853’ü de Gülen yapılanmasıyla ilişkili oldu.
40 örgüt üyesinin öldürüldüğünü, 10’unun sağ yakalandığını, 11’inin de teslim olduğunu duyuran bakanlık, uyuşturucu operasyonlarında ise bir önceki haftaya göre iki kattan fazla artışla 28 milyon TL’lik uyuşturucu ele geçirildiğini, bunlar arasında 1,5 ton esrar, 403 kilo eroin ve 12,7 kilo metamfetamin olduğunu da belirtti.
Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 679 kişi de gözaltına alındı.
Sosyal medyada 454 hesaba işlem
Bakanlık 454 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldığını, 242 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını da duyurdu. İşlemlerin gerekçesi ise sosyal medya hesaplarının “terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren” hesaplar olmasıydı.
Dün yaşamını yitiren şair, yazar, çevirmen ve oyuncu Ülkü Tamer anılıyor
Dün yaşamını yitiren şair, yazar, çevirmen ve oyuncu Ülkü Tamer anılıyor.
Şiirde İkinci Yeni akımının temsilcilerinden olan ve 81 yaşında hayatını kaybeden Tamer’in şiirlerinin bir kısmı da müzisyenler tarafından bestelenmişti.
Bunların arasında Zülfü Livaneli’nin Güneş Topla Benim İçin ve Ahmet Kaya’nın Üşür Ölüm Bile şarkıları bulunuyor.
Tamer’in cenazesi bugün Turgutreis Merkez Camisi’nde kılınacak ikindi namazının ardından Gümüşlük Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Ülkü Tamer sosyal medyada da çok sayıda kullanıcı tarafından anıldı, Twitter’da Türkiye gündemine girdi.
Dört ilde Gülen operasyonu: 25 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacettepe Teknokent A.Ş. ile ilgili olarak yürütülmekte olan Gülen yapılanması soruşturması kapsamında dört ilde 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Bu iller arasında Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Bursa bulunuyor.
Anadolu Ajansı 18 şüphelinin gözaltına alındığını, zanlılar arasında Hacettepe Teknokent A.Ş.'nin eski yöneticilerinin de olduğunu duyurdu.