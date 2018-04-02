Milli Savunma Bakanı Işık: Süleyman Şah Türbesi eski yerine taşınacak

Getty Images Eşme'deki Süleyman Şah Türbesi

Savunma Bakanı Fikri Işık, Süleyman Şah Türbesi’nin eski yerine taşınacağını söyledi.

IŞİD’in Suriye’de türbenin bulunduğu bölgeyi ele geçirmesi üzerine YPG’nin kontrolünde bulunan Eşme köyüne taşınan türbenin “geçici bir süreyle taşındığını” hatırlatan Işık, “Zamanlamasını bilemem ama önünde sonunda Süleyman Şah eski yerine taşınacaktır” dedi ve ekledi:

O konuda bir tereddüt yok. Süleyman Şah’ın taşındığı toprak Türk toprağıdır. Kendi toprağımızı terk etmek gibi bir düşüncemiz olamaz, eski yerine dönecektir.

Milliyet yazarı Tunca Bengin bugünkü köşe yazısında emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu’nun şu sözlerini aktarmıştı:

Türkiye Telabyad’dan Menbiç’e doğru geniş bir koridor açacak. Yani Afrin’de olduğu gibi Menbiç’e kuzeyden, hemen sınırdan girmeyecek. Geniş bir güvenlik koridoruyla hem Fırat’ın doğusunu hem Menbiç’i kontrol altına alarak bir taşla iki kuş vuracak. Bu koridoru açış gerekçesi de Süleyman Şah Türbesi’nin eski yerine konuşlandırılması olacak. Çünkü o bölge Menbiç’in hemen doğu kenarında Fırat’ın kıyısında. Oraya türbeyi konuşlandırdıktan sonra da Silahlı kuvvetler unsurlarıyla çepeçevre geniş bir emniyet alacak. Daha sonra da hem Menbiç hem Fırat’ın doğusuna yavaş yavaş koridoru genişletecek.

2015'te taşınmıştı

Suriye'nin kuzeyinde Halep kırsalındaki Karakozak köyü sınırları içerisinde bulunan Süleyman Şah Türbesi'ndeki 40 askeri personel ve buradaki tarihi eserler 21 Şubat 2015’te askeri operasyonla Türkiye'ye getirilmişti.

Türkiye’ye getirilen eserler de, Suriye sınırından 200 metre içeri girerek Eşme bölgesine yapılan yeni türbeye götürülmüştü.

'Şah Fırat' ismi verilen bu operasyona 39 tank, 57 zırhlı araç olmak üzere 100 araç ve 572 personel katılmıştı. Herhangi bir çatışmanın yaşanmadığı operasyonda Başçavuş Halit Avcı kafasına düşen tank kapağı nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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Bu sabah TRT Haber’de konuşan Fikri Işık, Irak ile Sincar’a operasyon için görüştüklerini belirtirken, Ankara Anlaşması’na göre bölgeye müdahale etme hakları bulunduğunu söyledi.

“Bu bölgede caydırıcı olmanın tek yolunun çok güçlü bir silahlı kuvvetlerdir” diyen Işık, sözlerine şöyle devam etti: