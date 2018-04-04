Erdoğan, Putin ve Ruhani Suriye'yi görüşecek- Türkiye'de Bugün

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Özet

  1. Erdoğan, Putin ve Ruhani'den Suriye zirvesi
  2. Rusya ile S-400 sözleşmesi: Teslimat tarihi Temmuz 2019'a çekildi
  3. Maliye Bakanı Naci Ağbal: Küçük esnaf için KDV'de hasılat esaslı yeni sisteme geçilecek
  4. Dolar 4 lirayı aştı
  5. 10 Ekim Ankara saldırısında 8. duruşma bugün

Canlı anlatım

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Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Suriye'deki durumu görüşecek.

AA'nın haberine göre, zirveden çıkacağı belirtilen ortak deklarasyonda,"Suriye'deki ateşkesin devamı, toprak bütünlüğü ve ihlallerin durdurulması" gibi başlıklar olması bekleniyor.

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