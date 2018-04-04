Erdoğan, Putin ve Ruhani Suriye'yi görüşecek- Türkiye'de Bugün
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Özet
- Erdoğan, Putin ve Ruhani'den Suriye zirvesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Suriye'deki durumu görüşecek.
AA'nın haberine göre, zirveden çıkacağı belirtilen ortak deklarasyonda,"Suriye'deki ateşkesin devamı, toprak bütünlüğü ve ihlallerin durdurulması" gibi başlıklar olması bekleniyor.