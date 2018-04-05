Türkiye'den ABD'ye: 'Bizi ek gümrük vergilerinden muaf tutun'
Özet
- Türkiye'den ABD'ye: 'Bizi ek gümrük vergilerinden muaf tutun'
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nı eleştirdi
- İstanbul Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon düzenledi
- Türkiye, ABD'ye yazdığı mektupda çelik ve alüminyum'a getirilen ek gümrük vergilerinden muaf tutulmak istediğini söyledi
Canlı anlatım
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Bekir Bozdağ: MİT 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü getirdi
Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Türkiye dışında yürüttüğü operasyonlarla ilgili "MİT 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü getirdi" dedi.
Bozdağ'ın katıldığı bir programda yaptığı konuşmasının ilgili kısmı şöyle:
"MİT istihbarat toplama görevi var. MİT'e biz yurt dışında operasyonel faaliyet yürütme yetkisi verdik. Milli İstihbarat Teşkilatımız 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü getirdi." "FETÖ bitmedi, FETÖ ile mücadele bitmedi. FETÖ yapısı, çalışma usulleri nedeniyle tespiti oldukça zor bir terör örgütü. Üyelerinin tespiti çok zor. Kripto bir yapı var. Kendisini her kılığa sokabiliyor. O yüzden bunların tespiti kripto yapının çözülmesi o kadar kolay değil."
MİT'in geçen hafta Kosova'da yürüttüğü operasyonda Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 6 Türk gözaltına alınmıştı. Kosova Başbakanı operasyonla ilgili kendisine bilgi verilmediğini belitip İstihbarat Şefi ve İçileri Bakanı'nı görevden almıştı.
Türkiye'den ABD'ye: Ek gümrük vergilerinden bizi muaf tutun
Türkiye, ABD'nin çelik ve alüminyum ürünlerine getireceği ek gümrük vergilerinden muaf tutulma talebinde bulundu.
Reuters'ın bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'a mektup yazıp ABD'nin yeni ek gümrük vergisi getireceği ülkeler arasında Türkiye'nin bulunmamasını talep etti.
ABD Başkanı Donald Trump geçen ay bazı ülkelere, çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 19 ek gümrük vergisi getirileceğini duyurmuştu. Türkiye, ABD'ye en fazla çelik ihraç eden ülkeler arasında.
Beşiktaş Belediyesi'nde operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ekiplerinin, Beşiktaş Belediye binasında arama yapıp dijital verileri incelediği bildirildi. Belediye yetkilileri, “İçeride çok sayıda polis var. Şu anda bilgisayarları inceliyorlar. Bazı odalarda da aramalar yapıyorlar. Soruşturma kapsamında yapıldığı bilgisini verdiler” dedi.
Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve yardımcısı Rifat Örnek, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırılmıştı.
Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mürvet Günday ile Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı da soruşturma kapsamında 17 Ocak'ta açığa alınmıştı.
Hazinedar'ın özel kalem müdürlüğünü ve dış ilişkiler müdürlüğünü yapan kız kardeşi Pelin Hazinedar Başlangıç da görevden uzaklaştırılmıştı.
Cumhurbaşkanı'ndan Merkez Bankası'na: Karar alıyoruz uygulamıyorlar
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Merkez Bankası'nı eleştirdi. Habere göre Erdoğan şunları söyledi: "Yurtdışına gitmeden önce faizlere ilgili bir toplantı yaptık. Düşürülmesinden bahsettik. Sonra ben yurtdışındayken, Merkez Bankası faiz artırdı. Bağımsızmış... İyi de onların aldığı kararın bedelini biz ödüyoruz. Bir de tek adamlık derler, bu nasıl tek adamlıksa, karar alıyoruz uygulamıyorlar. Benim arkamdan iş çevirdiler."