Türkiye'den ABD'ye: 'Bizi ek gümrük vergilerinden muaf tutun'

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Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Türkiye dışında yürüttüğü operasyonlarla ilgili "MİT 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü getirdi" dedi.

Bozdağ'ın katıldığı bir programda yaptığı konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

"MİT istihbarat toplama görevi var. MİT'e biz yurt dışında operasyonel faaliyet yürütme yetkisi verdik. Milli İstihbarat Teşkilatımız 18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü getirdi." "FETÖ bitmedi, FETÖ ile mücadele bitmedi. FETÖ yapısı, çalışma usulleri nedeniyle tespiti oldukça zor bir terör örgütü. Üyelerinin tespiti çok zor. Kripto bir yapı var. Kendisini her kılığa sokabiliyor. O yüzden bunların tespiti kripto yapının çözülmesi o kadar kolay değil."

MİT'in geçen hafta Kosova'da yürüttüğü operasyonda Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 6 Türk gözaltına alınmıştı. Kosova Başbakanı operasyonla ilgili kendisine bilgi verilmediğini belitip İstihbarat Şefi ve İçileri Bakanı'nı görevden almıştı.