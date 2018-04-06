Dolar/TL kuru rekor tazeledi: 4.06
Türkiye'de 6 Nisan 2018 tarihinde yaşanan önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- Dolar, Türk lirası karşısında 4.0615 seviyesini gördü
Türkiye'de 6 Nisan 2018 tarihinde yaşanan önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Canlı anlatım
Yazan İrem Köker
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Gaziantep'te hurdacıda tüp patladı: 1 ölü
Gaziantep'in Tekstilkent Mahallesi'nde bulunan hurdacıda sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi.
DHA'nın haberine göre, patlama bir mutfak tüpünden kaynaklandı ve 1 kişi hayatını kaybetti.
Olayda ayrıca yaralananların da olduğu bildirildi.
Taksim İlk Yardım Hastanesi'ndeki yangınla ilgili soruşturma sürüyor
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün çıkan yangınla ilgili açılan soruşturma devam ediyor.
AA'nın haberine göre, sabah saatlerinde adli soruşturma için hastaneye gelen olay yeri inceleme ekipleri binanın dış cephe kaplaması ve mantolama malzemesinden örnekler aldı.
Hastaneye giriş çıkışlar ise kapatıldı. Bugün için randevusu olan hastalar ek binaya ve çevre hastanelere yönlendiriliyor.
Taksim İlk Yardım Hastanesi olarak da bilinen hastanedeki yangın çatı ve dış cepheyi sarmış ve hem Sağlık Bakanlığı hem de savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Olayda can kaybı yaşanmadı.
Dolar, Türk lirası karşısında 4.0615 seviyesi ile yeniden rekor kırdı
Dolar, sabah saatlerinde 4.0615 TL seviyesine yükselerek, rekorunu tazeledi.
Dolar, daha sonra 4.06 TL'nin altına gerileyerek bu düzeylerden işlem görmeye başladı.
İşlemciler ve piyasa analistleri, doların yükselişinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın para politikasına yönelik eleştirilerinin ve faizleri düşürmeye yönelik atılan adımların etkili olduğunu belirtiyor.
Hürriyet gazetesinde yayınlanan bir haberde, Erdoğan'ın üzerinde çalışılması için talimat verdiği "faizi düşürecek paket" için hazırlıklar devam ediyor.
Habere göre, kısa bir süre içinde yaklaşık 40 milyar TL olması beklenen "Tek Hazine Hesabı" ile oluşturulacak kaynağın Hazine'nin elini rahatlatmasının ve faizleri aşağı çekmesinin beklendiği ifade edildi.
Reuters'a konuşan kıdemli bir bankacı, "Şu anda hükümetin ekonomide neyi hedeflediğini tam olarak anlayamıyoruz. Kafa karışıklığı var... Özetle, piyasa olan biteni kaygıyla takip ediyor ve bu da fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor" dedi.
Euro da 4.97 TL seviyesinin üzerine çıktı.
Türkiye'de 6 Nisan 2018 gününün en önemli gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.