Dolar/TL kuru rekor tazeledi: 4.06

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Dolar, sabah saatlerinde 4.0615 TL seviyesine yükselerek, rekorunu tazeledi.

Dolar, daha sonra 4.06 TL'nin altına gerileyerek bu düzeylerden işlem görmeye başladı.

İşlemciler ve piyasa analistleri, doların yükselişinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın para politikasına yönelik eleştirilerinin ve faizleri düşürmeye yönelik atılan adımların etkili olduğunu belirtiyor.

Hürriyet gazetesinde yayınlanan bir haberde, Erdoğan'ın üzerinde çalışılması için talimat verdiği "faizi düşürecek paket" için hazırlıklar devam ediyor.

Habere göre, kısa bir süre içinde yaklaşık 40 milyar TL olması beklenen "Tek Hazine Hesabı" ile oluşturulacak kaynağın Hazine'nin elini rahatlatmasının ve faizleri aşağı çekmesinin beklendiği ifade edildi.

Reuters'a konuşan kıdemli bir bankacı, "Şu anda hükümetin ekonomide neyi hedeflediğini tam olarak anlayamıyoruz. Kafa karışıklığı var... Özetle, piyasa olan biteni kaygıyla takip ediyor ve bu da fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor" dedi.

Euro da 4.97 TL seviyesinin üzerine çıktı.