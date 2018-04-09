Doğan Ailesi, Hürriyet gazetesini bugün Demirören'e devredecek

Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

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Özet

  1. Doğu Guta'da kimyasal saldırı iddiasına tepkiler
  2. Hürriyet gazetesi bugün Demirören'e devrediliyor

Canlı anlatım

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Hürriyet gazetesinde devir-teslim töreni

Hürriyet
Hürriyet

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, "Hürriyet'te yeni dönem" başlığıyla yayımlanan yazısında, Aydın Doğan ve ailesi ile Erdoğan Demirören ve ailesi arasında bugün bir devir-teslim töreni düzenleneceğini açıkladı.

Yeni dönemde de Hürriyet ve Hürriyet Dünyası’nın, seyir defterine yeni başarılar kaydedeceğine ve liderliğini sürdüreceğine inanıyoruz."

Fikret Bila

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Türkiye'de gün boyu yaşanan sıcak gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.

Pazar günü Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde ordunun kimyasal saldırı gerçekleştirdiği iddialarının ardından Türkiye'nin verdiği sert tepkinin devamı bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov ile ortak basın toplantısı yapacak.

Doğan Grubu'nun Demirören ailesine satılması sonrası, Hürriyet Gazetesi bugün devredilecek.

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