Doğan Ailesi, Hürriyet gazetesini bugün Demirören'e devredecek

Hürriyet

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, "Hürriyet'te yeni dönem" başlığıyla yayımlanan yazısında , Aydın Doğan ve ailesi ile Erdoğan Demirören ve ailesi arasında bugün bir devir-teslim töreni düzenleneceğini açıkladı.