Doğan Ailesi, Hürriyet gazetesini bugün Demirören'e devredecek
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Özet
- Doğu Guta'da kimyasal saldırı iddiasına tepkiler
- Hürriyet gazetesi bugün Demirören'e devrediliyor
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Hürriyet gazetesinde devir-teslim töreni
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila, "Hürriyet'te yeni dönem" başlığıyla yayımlanan yazısında, Aydın Doğan ve ailesi ile Erdoğan Demirören ve ailesi arasında bugün bir devir-teslim töreni düzenleneceğini açıkladı.
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Pazar günü Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde ordunun kimyasal saldırı gerçekleştirdiği iddialarının ardından Türkiye'nin verdiği sert tepkinin devamı bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gelen Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov ile ortak basın toplantısı yapacak.
Doğan Grubu'nun Demirören ailesine satılması sonrası, Hürriyet Gazetesi bugün devredilecek.