Bozdağ'dan Macron'a yanıt: Suriye'de hakkın ve doğrunun yanındayız
Özet
- Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Macron'un Türkiye ile ilgili sözlerine "Hakkın ve doğrunun yanındayız" diyerek yanıt verdi.
- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün Ankara’da
- ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson, ‘PKK ve FETÖ/PDY’ adına suç işlediği iddiasıyla yargılanıyor
- CHP, 16 Nisan referandumunun yıl dönümünde 81 ilde oturma eylemi gerçekleştirecek
Canlı anlatım
Yazan Berza Şimşek
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CHP'nin OHAL'e karşı oturma eylemi öncesi Taksim'de güvenlik önlemleri alındı
CHP'nin 'OHAL değil demokrasi istiyoruz' sloganıyla Türkiye genelinde saat 12.00’de yapacağı oturma eylemleri öncesi Taksim Meydanı'nda yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Taksim Cumhuriyet Anıtı ve çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı, DHA alana kimsenin alınmadığını bildirdi.
İstiklal Caddesi girişi ve Gezi Parkı'na da çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından bugün milletvekilleri, il örgütü yöneticileri ve partililerin katılımıyla 16 Nisan referandumunun yıl dönümünde saat 12.00'da Taksim Meydanı'nda oturma eylemi yapılacağı açıklanmıştı.
Trump'ın serbest kalmasını istediği rahip hakim karşısında
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sırasında serbest bırakılmasını talep etmesi ile ismi gündeme gelen, ‘PKK ve FETÖ/PDY’ adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson’un yargılanmasına başlandı.
Brunson, 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'ten 15 yıla kadar, 'Devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçundan da 20 yıla kadar olmak üzere toplam 35 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor.
İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmayı izlemek için ABD'li iki senatör ile yakınları da Türkiye’de.
Brunson, bir gizli tanığın ifadesi üzerine 9 Aralık 2016 tarihinde gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.
Bozdağ'dan Macron'a yanıt: Suriye konusunda hakkın ve doğrunun yanındayız
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un "Suriye’yi vurarak Türkiye’yi Rusya’dan ayırdık" açıklamasına yanıt verdi.
Katar’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ, "Suriye politikamız, herhangi bir ülkenin yanında veya karşısında olma politikası değildir, hakkın ve doğrunun yanında olma politikasıdır" dedi.
Batılı ülkelerin Suriye’yi vurmak için ‘kimyasal silah kullanımını’ beklemesini eleştiren Bozdağ, "Konvansiyonel silahlarla öldürme de kimyasal silahlarla öldürme gibi aynı şekilde suçtur. Çünkü ikisinde de masum insanları, sivilleri, çaresiz olanları, savunmasız insanları öldürüyorsunuz" diye konuştu.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Bu saldırıyla Türkleri Ruslardan ayırdık. Türkler kimyasal silahları kınadı" ifadelerini kullanmıştı.
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ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye’yi vurmasının yankıları sürüyor.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün Ankara’da. Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 16 Nisan referandumunun yıl dönümünde 81 ilde saat 12.00'de “OHAL değil demokrasi istiyoruz” sloganıyla bir saatlik oturma eylemi gerçekleştirecek. Eylemler için tüm siyasi partilere de katılım çağrısı yapıldı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın serbest bırakılmasını istediği, ‘PKK ve FETÖ/PDY’ adına suç işlediği iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis istenen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın yargılanmasına bugün başlanıyor.