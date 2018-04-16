Bozdağ'dan Macron'a yanıt: Suriye'de hakkın ve doğrunun yanındayız

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sırasında serbest bırakılmasını talep etmesi ile ismi gündeme gelen, ‘PKK ve FETÖ/PDY’ adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson’un yargılanmasına başlandı.

Brunson, 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'ten 15 yıla kadar, 'Devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçundan da 20 yıla kadar olmak üzere toplam 35 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmayı izlemek için ABD'li iki senatör ile yakınları da Türkiye’de.

Brunson, bir gizli tanığın ifadesi üzerine 9 Aralık 2016 tarihinde gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.