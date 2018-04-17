Her 4 kişiden 3’ü geçmişe özlem duyuyor - Türkiye'de Bugün

Getty Images

IPSOS'un gerçekleştirdiği "Türkiye'yi Anlama Kılavuzu" adlı araştırma, eskiden insanların daha mutlu, erdemli ve kibar olduğunu düşünenlerin oranının yüzde 77 olduğunu ortaya koydu.

Bu oran, 2005 yılında yüzde 68, bir önceki araştırmanın yapıldığı 2015 yılında ise yüzde 74 düzeyindeydi.

Rapor, 2015 ve 2017 yılları arasında 34 şehirde 15 bin 918 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye'yi Anlama Kılavuzu her iki yılda bir yayınlanıyor.

Araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 72'si boş vakitlerini alışveriş merkezlerinde geçirmeyi tercih ederken, buralarda kişi başına ortalama 3 saat harcanıyor.

Ayrıca, nüfusun yüzde 35'inin hiç kitap okumadığı, yüzde 44'ünün de hiç sinemaya gitmediği görüldü. Hayatında konser, tiyatro ve opera izlememiş olanların oranı ise yüzde 64.

Halkın memnuniyetsizlik duydukları arasında da işsizlik, hayat pahalılığı ve döviz kurlarındaki artış başı çekiyor.