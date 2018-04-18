Çelik'ten AB Türkiye raporuna tepki: Yargı ve Temel Haklar, gerçeklikten en uzak bölüm

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Özet

  1. Ömer Çelik'ten AB'nin Türkiye raporuna tepki: Hakkaniyete dayalı eleştiri yok
  2. MHP'nin erken seçim çağrısı sonrası gözler Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde
  3. Erken seçim endişeleri sonrası Dolar/TL 4.10 seviyelerinde
  4. Dışişleri Bakanlığı: AB Komisyonu'nun Türkiye raporu objektif ve dengeli değil

Canlı anlatım

time_stated_uk

Çelik: AB'nin Türkiye raporunda hakkaniyete dayalı eleştiri yok

ömer çelik
reuters

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Komisyonu'nun Türkiye raporuna tepki gösterdi:

Objektif dille yazılmış, hakkaniyete dayalı, olumlu ajanda içeren, gelecek perspektifi sunan bir eleştiri görmüyoruz."

Halen Fethullahçı terör örgütünden Gülen hareketi diye bahsedilmesini son derece yanlış buluyoruz. AB, FETÖ tehdidini anlamaktan uzak. PKK’nın AB’nin terör örgütleri listesinde yer aldığının vurgulanmış olması önemlidir. Ancak halen bir icraat göremiyoruz."

Yargı ve Temel Haklar Faslı'na ilişkin bölüm, objektiflikten ve gerçeklikten en uzak bölüm."

Türkiye raporu, Türkiye’yi teşvik edici bir yol haritası sunmaktan uzaktır. Nitekim herhangi bir faslın müzakereye açılmasının öngörülmediğinin vurgulanması bunun bir göstergesidir."

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

Dışişleri Bakanlığı: AB Komisyonu raporu dengeli ve objektif değil

Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, AB Komisyonu'nun Türkiye raporunu "dengeli ve objektif" olmamakla eleştirdi.

"Ne yazık ki AB Komisyonu, içinden geçmekte olduğumuz dönemin zorluklarını anlamak istemediğini bu raporda da göstermiştir." denilen açıklama şöyle devam etti:

Raporda devletimize, parlamentomuza ve milletimize alçakça saldıran FETÖ tehdidine değinilmemesini vahim bir eksiklik olarak görmekteyiz. "

Türkiye’nin katılım sürecini suni ve siyasi blokajlarla engelleyen AB’nin, Türkiye’nin, AB’den uzaklaştığını iddia etmesi tutarsızlıktır. Malum üye ülkelerin haksız çıkarlarını, hukukun üstünlüğü gibi evrensel bir kavramdan önde tutarak AB’nin kendi değerlerini de hiçe saymıştır. "

AB İlerleme Raporu: Türkiye üyelikten hızla uzaklaşıyor, gecikmeksizin OHAL'i kaldırmalı

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

Reuters: Yıldız Holding borcunu 8 yıl vadeye yayarak yeniden yapılandırıyor

Türkiye'deki tüm taşınmazlarını teminat olarak gösteriyor

Yıldız Holding
Yıldız Holding

Gıda devi Yıldız Holding'in 8,5 milyar dolar değerindeki borcunun 6,5 milyar dolarını yeniden yapılandırmaya hazırlandığı bildirildi.

Reuters'a konuşan kaynaklar sürecin önümüzdeki hafta sonlanması beklendiğini söyledi.

Habere göre 4+4 toplam 8 yıl vadeli olacak şekilde borçlar yeniden yapılandırılacak.

Holding, Türkiye'deki tüm taşınmazlarını da teminat olarak gösterecek.

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

Dolar 4,10 lira seviyesinde

para
Getty Images

Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrası dolar 4,09-4,10 lira bandında güne başladı.

Euro/TL, 5,06 seviyesinde işlem görüyor.

Salı günü erken seçim endişeleri sonucu dolar 4,12'ye yaklaşmıştı.

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally

Gözler Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde

Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamıza hoşgeldiniz.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrası kulisler hareketlendi.Türkiye basınında farklı tarihler ortaya atılıyor.

Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TSİ 13:00'teki görüşmeleri sonrası ortak basın açıklaması yapmaları bekleniyor.

CHP, HDP ve İyi Parti ise, Bahçeli'nin çağrısı sonrası seçimlere hazır oldukları mesajını verdi.

Bahçeli'nin 'erken seçim' çağrısı sonrası kulislerde neler konuşuluyor?

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally
Yukarı dön