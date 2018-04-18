Çelik'ten AB Türkiye raporuna tepki: Yargı ve Temel Haklar, gerçeklikten en uzak bölüm
Özet
- Ömer Çelik'ten AB'nin Türkiye raporuna tepki: Hakkaniyete dayalı eleştiri yok
- MHP'nin erken seçim çağrısı sonrası gözler Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde
- Erken seçim endişeleri sonrası Dolar/TL 4.10 seviyelerinde
- Dışişleri Bakanlığı: AB Komisyonu'nun Türkiye raporu objektif ve dengeli değil
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Çelik: AB'nin Türkiye raporunda hakkaniyete dayalı eleştiri yok
Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Komisyonu'nun Türkiye raporuna tepki gösterdi:
Dışişleri Bakanlığı: AB Komisyonu raporu dengeli ve objektif değil
Dışişleri Bakanlığı, AB Komisyonu'nun Türkiye raporunu "dengeli ve objektif" olmamakla eleştirdi.
"Ne yazık ki AB Komisyonu, içinden geçmekte olduğumuz dönemin zorluklarını anlamak istemediğini bu raporda da göstermiştir." denilen açıklama şöyle devam etti:
AB İlerleme Raporu: Türkiye üyelikten hızla uzaklaşıyor, gecikmeksizin OHAL'i kaldırmalı
Reuters: Yıldız Holding borcunu 8 yıl vadeye yayarak yeniden yapılandırıyor
Türkiye'deki tüm taşınmazlarını teminat olarak gösteriyor
Gıda devi Yıldız Holding'in 8,5 milyar dolar değerindeki borcunun 6,5 milyar dolarını yeniden yapılandırmaya hazırlandığı bildirildi.
Reuters'a konuşan kaynaklar sürecin önümüzdeki hafta sonlanması beklendiğini söyledi.
Habere göre 4+4 toplam 8 yıl vadeli olacak şekilde borçlar yeniden yapılandırılacak.
Holding, Türkiye'deki tüm taşınmazlarını da teminat olarak gösterecek.
Dolar 4,10 lira seviyesinde
Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrası dolar 4,09-4,10 lira bandında güne başladı.
Euro/TL, 5,06 seviyesinde işlem görüyor.
Salı günü erken seçim endişeleri sonucu dolar 4,12'ye yaklaşmıştı.
Gözler Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrası kulisler hareketlendi.Türkiye basınında farklı tarihler ortaya atılıyor.
Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TSİ 13:00'teki görüşmeleri sonrası ortak basın açıklaması yapmaları bekleniyor.
CHP, HDP ve İyi Parti ise, Bahçeli'nin çağrısı sonrası seçimlere hazır oldukları mesajını verdi.
Bahçeli'nin 'erken seçim' çağrısı sonrası kulislerde neler konuşuluyor?