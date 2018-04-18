Çelik'ten AB Türkiye raporuna tepki: Yargı ve Temel Haklar, gerçeklikten en uzak bölüm

Halen Fethullahçı terör örgütünden Gülen hareketi diye bahsedilmesini son derece yanlış buluyoruz. AB, FETÖ tehdidini anlamaktan uzak. PKK’nın AB’nin terör örgütleri listesinde yer aldığının vurgulanmış olması önemlidir. Ancak halen bir icraat göremiyoruz."