Ömer Halisdemir Davası'nda tüm sanıklara ağırlaştırılmış müebbet

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Başbakan Yardımcısı Bekir "Seçimin erkene alınması, Türkiye üzerinde kirli hesap yapan herkesin hesabını bozan bir adım olmuştur. " dedi.

Erdoğan Anadolu Ajansı'na yaptığ açıklamada "24 Haziran seçim için uygun bir tarih. Çünkü 26 Ağustos yazın ortası ve Kurban Bayramı'nın akabinde." diye konuştu.

"Madem ki sistem değişti, biz o yeni sistemle yolumuza devam etmeliyiz" diye konuşan Bozdağ "Türkiye'nin hızlı karar almaya ve alınan kararları hızlı uygulamaya ihtiyacı olduğunu" söyledi.

Seçim tarihinin piyasaları olumlu etkileyeceğine inandıklarını söyleyen Bozdağ "Türkiye üzerinde kurulacağı söylenen planlar, tuzaklar, senaryoların tamamı bunları planlayanların elinde patlamıştır." dedi.