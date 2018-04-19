Ömer Halisdemir Davası'nda tüm sanıklara ağırlaştırılmış müebbet

Astsubay Ömer Halisdemir'in 15 Temmuz darbe girişimi sırasında öldürülmesi davasında 18 sanığın tümüne ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: Seçimin erkene alınması Türkiye üzerindeki kirli hesapları bozdu.
7 Eski Danıştay personeli 8 kişi "Bylock" uygulaması kullandıkları suçlamasıyla gözaltına alındı.
İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan sis deniz ulaşımını etkiliyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, boğazda gemi trafiği çift taraflı askıya alındı.
Canlı anlatım
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Bozdağ: Seçimin erkene alınması Türkiye üzerindeki kirli hesapları bozdu
Başbakan Yardımcısı Bekir "Seçimin erkene alınması, Türkiye üzerinde kirli hesap yapan herkesin hesabını bozan bir adım olmuştur. " dedi.
Erdoğan Anadolu Ajansı'na yaptığ açıklamada "24 Haziran seçim için uygun bir tarih. Çünkü 26 Ağustos yazın ortası ve Kurban Bayramı'nın akabinde." diye konuştu.
"Madem ki sistem değişti, biz o yeni sistemle yolumuza devam etmeliyiz" diye konuşan Bozdağ "Türkiye'nin hızlı karar almaya ve alınan kararları hızlı uygulamaya ihtiyacı olduğunu" söyledi.
Seçim tarihinin piyasaları olumlu etkileyeceğine inandıklarını söyleyen Bozdağ "Türkiye üzerinde kurulacağı söylenen planlar, tuzaklar, senaryoların tamamı bunları planlayanların elinde patlamıştır." dedi.
Ömer Halisdemir Davası'nda 18 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir'in öldürülmesi davasında yargılanan 18 sanığın tümüne ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
Davanın 19 Mart'ta görülen duruşmasında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı bütün sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmalarını, ayrıca sanıklar Fatih Şahin ve Mihrali Atmaca'nın, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'e yönelik "nitelikli kasten öldürme" suçundan birer kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti.
İstanbul'da boğaz sisin etkisi altına girdi
İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan sis deniz ulaşımını etkiliyor.
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, boğazda gemi trafiği çift taraflı askıya alındı.
Şehir Hatları da Beykoz-Eminönü ve İstinye-Küçüksu vapur seferleri ile İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise sis nedeniyle görünmez hale geldi.
7 eski Danıştay personeli gözaltında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "FETÖ/PDY "soruşturması kapsamında 7'si eski Danıştay personeli 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre şifreli haberleşme uygulaması ByLock" kullanıcısı oldukları iddia edilen 7 eski Danıştay personeli ile kamu görevlisi olmayan bir kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Şüpheliler, Ankara, Siirt, Kocaeli, Kayseri, Adana ve Bursa'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Canlı anlatım
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Bozdağ: Seçimin erkene alınması Türkiye üzerindeki kirli hesapları bozdu
Başbakan Yardımcısı Bekir "Seçimin erkene alınması, Türkiye üzerinde kirli hesap yapan herkesin hesabını bozan bir adım olmuştur. " dedi.
Erdoğan Anadolu Ajansı'na yaptığ açıklamada "24 Haziran seçim için uygun bir tarih. Çünkü 26 Ağustos yazın ortası ve Kurban Bayramı'nın akabinde." diye konuştu.
"Madem ki sistem değişti, biz o yeni sistemle yolumuza devam etmeliyiz" diye konuşan Bozdağ "Türkiye'nin hızlı karar almaya ve alınan kararları hızlı uygulamaya ihtiyacı olduğunu" söyledi.
Seçim tarihinin piyasaları olumlu etkileyeceğine inandıklarını söyleyen Bozdağ "Türkiye üzerinde kurulacağı söylenen planlar, tuzaklar, senaryoların tamamı bunları planlayanların elinde patlamıştır." dedi.
Ömer Halisdemir Davası'nda 18 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir'in öldürülmesi davasında yargılanan 18 sanığın tümüne ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
Davanın 19 Mart'ta görülen duruşmasında mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı bütün sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmalarını, ayrıca sanıklar Fatih Şahin ve Mihrali Atmaca'nın, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'e yönelik "nitelikli kasten öldürme" suçundan birer kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti.
İstanbul'da boğaz sisin etkisi altına girdi
İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan sis deniz ulaşımını etkiliyor.
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, boğazda gemi trafiği çift taraflı askıya alındı.
Şehir Hatları da Beykoz-Eminönü ve İstinye-Küçüksu vapur seferleri ile İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise sis nedeniyle görünmez hale geldi.
7 eski Danıştay personeli gözaltında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "FETÖ/PDY "soruşturması kapsamında 7'si eski Danıştay personeli 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre şifreli haberleşme uygulaması ByLock" kullanıcısı oldukları iddia edilen 7 eski Danıştay personeli ile kamu görevlisi olmayan bir kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Şüpheliler, Ankara, Siirt, Kocaeli, Kayseri, Adana ve Bursa'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.