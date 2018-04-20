Şenol Güneş taburcu edildi - Türkiye'de bugün

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında atılan bir cisimle yaralanan Şenol Güneş taburcu edildi
Canlı anlatım
time_stated_uk
Şenol Güneş taburcu edildi
Dün akşam Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında kafasına yabancı madde isabet etmesi nedeniyle sahada yere yığılan ve kafasına 5 dikiş atılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş,sabah saatlerinde hastaneden taburcu edildi.
Maç çıkan olayların ardından 57'inci dakikada tatil edilmişti.
Londra'dan merhaba.Burada son 70 yılın en sıcak nisan ayı yaşanıyor. Rick Findler'in Thames Nehri üzerindeki Putney Köprüsü'nde çektiği fotoğrafla güne başlıyoruz.
Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda gün boyu aktaracağız. Çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçının yankıları, erken seçim gündemi ve partilerden gelecek yeni açıklamalar sayfamızda olacak.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Şenol Güneş taburcu edildi
Dün akşam Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında kafasına yabancı madde isabet etmesi nedeniyle sahada yere yığılan ve kafasına 5 dikiş atılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş,sabah saatlerinde hastaneden taburcu edildi.
Maç çıkan olayların ardından 57'inci dakikada tatil edilmişti.
Maçla ilgili haberimiz burada: Fenerbahçe-Beşiktaş maçı çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi
Günaydın
Londra'dan merhaba.Burada son 70 yılın en sıcak nisan ayı yaşanıyor. Rick Findler'in Thames Nehri üzerindeki Putney Köprüsü'nde çektiği fotoğrafla güne başlıyoruz.
Türkiye'de günün öne çıkan gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda gün boyu aktaracağız. Çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçının yankıları, erken seçim gündemi ve partilerden gelecek yeni açıklamalar sayfamızda olacak.