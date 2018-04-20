Şenol Güneş taburcu edildi - Türkiye'de bugün

Dün akşam Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında kafasına yabancı madde isabet etmesi nedeniyle sahada yere yığılan ve kafasına 5 dikiş atılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş,sabah saatlerinde hastaneden taburcu edildi.

Maç çıkan olayların ardından 57'inci dakikada tatil edilmişti.

Maçla ilgili haberimiz burada: Fenerbahçe-Beşiktaş maçı çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi