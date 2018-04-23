23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Eğitim Sen'den "Çocuklarımız ve Gerçekler" raporu

Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Özet

  1. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
  2. Eğitim Sen raporu: Çocuk istismarı 10 yılda 3 kat arttı, çocuk işçi sayısı 2 milyona yaklaştı
  3. TBMM Anayasa Komisyonu'nda, seçimlerin temel hükümleri konulu kanun teklifi görüşülecek.
  4. YSK oy verme saatlerini değiştirdi, ikili saat dilimi sistemi kalktı.

Canlı anlatım

time_stated_uk

#23NisanÇocukBayramı kutlanıyor

Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamıza yeniden hoşgeldiniz.

#23Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Ankara'da farklı etkinliklerle sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının odağında ise erken seçim vardı:

"24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ülkemizdeki istikrar ve güven ortamını güçlendirecek yeni bir döneme giriyoruz."

TBMM Anayasa Komisyonu'nda, bugün "seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütüğü" konulu kanun teklifi görüşülecek.

Article share tools

  • Paylaş
    Read more about sharing BBC content externally
Yukarı dön