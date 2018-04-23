23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Eğitim Sen'den "Çocuklarımız ve Gerçekler" raporu
Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
- Eğitim Sen raporu: Çocuk istismarı 10 yılda 3 kat arttı, çocuk işçi sayısı 2 milyona yaklaştı
- TBMM Anayasa Komisyonu'nda, seçimlerin temel hükümleri konulu kanun teklifi görüşülecek.
- YSK oy verme saatlerini değiştirdi, ikili saat dilimi sistemi kalktı.
Canlı anlatım
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#23NisanÇocukBayramı kutlanıyor
Türkiye'de yaşanan sıcak gelişmeleri aktardığımız canlı anlatım sayfamıza yeniden hoşgeldiniz.
#23Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Ankara'da farklı etkinliklerle sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının odağında ise erken seçim vardı:
"24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ülkemizdeki istikrar ve güven ortamını güçlendirecek yeni bir döneme giriyoruz."
TBMM Anayasa Komisyonu'nda, bugün "seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütüğü" konulu kanun teklifi görüşülecek.