23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Eğitim Sen'den "Çocuklarımız ve Gerçekler" raporu

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#23Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Ankara'da farklı etkinliklerle sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının odağında ise erken seçim vardı:

"24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ülkemizdeki istikrar ve güven ortamını güçlendirecek yeni bir döneme giriyoruz."

TBMM Anayasa Komisyonu'nda, bugün "seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütüğü" konulu kanun teklifi görüşülecek.