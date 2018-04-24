Adıyaman'da 5.1 büyüklüğnde deprem - Türkiye'de bugün

Adıyaman'da deprem

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında Adıyaman'daki depremle ilgili son bilgileri paylaştı.

Başbakan, Yıldırım, "Can kaybımız yok. Bazı binalarda hasar var ve bunlarla ilgili Başbakanlık gerekli çalışmaları başlattı. Hasar tespitleri, yapılması gereken yardımlar neyse bunlar konusunda hemen harekete geçilmiştir." dedi.

Merkez üssü Samsat ilçesine bağlı Kırmacık Köyü olan depremin büyüklüğünü Richter ölçeğine göre Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 5.1, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 5.4 olarak açıkladı.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ise "Depremden dolayı yaralımız yok, deprem paniğiyle kaçışırken ayağı takılan, düşen, kolunu çarpan 19 civarında vatandaşımız var." bilgisini verdi.

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