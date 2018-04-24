Adıyaman'da 5.1 büyüklüğnde deprem - Türkiye'de bugün

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında Adıyaman'daki depremle ilgili son bilgileri paylaştı.
Başbakan, Yıldırım, "Can kaybımız yok. Bazı binalarda hasar var ve bunlarla ilgili Başbakanlık gerekli çalışmaları başlattı. Hasar tespitleri, yapılması gereken yardımlar neyse bunlar konusunda hemen harekete geçilmiştir." dedi.
Merkez üssü Samsat ilçesine bağlı Kırmacık Köyü olan depremin büyüklüğünü Richter ölçeğine göre Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 5.1, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 5.4 olarak açıkladı.
Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ise "Depremden dolayı yaralımız yok, deprem paniğiyle kaçışırken ayağı takılan, düşen, kolunu çarpan 19 civarında vatandaşımız var." bilgisini verdi.
Londra'dan herkese günaydın. Bugün, 24 Haziran'daki erken seçime doğru Türkiye'de yine siyaset kulisleri hareketli olacağa benziyor. Gelişmeleri aktaracağız.
Adıyaman'daki depremde yaralılar var. Depremin ardından arama kurtarma çalışmalarını takip edeceğiz.
Dolar an itibariyle 4.10 lira. Euro da 5.01 civarında seyrediyor.
Başbakan Binali Yıldırım, İspanya'ya bir ziyaret gerçekleştiriyor.
Rusya, Türkiye'den domates alımı konusundaki bir ileri bir geri tavrında bu sefer haber iyi; Moskova beş Türk şirketinden daha domates ithalatına izni verdi
Londra'da ise gündem İngiltere Kraliyet ailesine yeni katılan prens. Dün bidliğiniz gibi Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Catherine bir erkek çocuk dünyaya getirmişti. Londra silüetinin vazgeçilmezi London Eye, bebeğin doğumunu kutlamak için mavi ve beyaz ışıklarla donatıldı.
Canlı anlatım
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Başbakan Yıldırım: Adıyaman'da can kaybımız yok
Başbakan Binali Yıldırım, İspanya ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında Adıyaman'daki depremle ilgili son bilgileri paylaştı.
Başbakan, Yıldırım, "Can kaybımız yok. Bazı binalarda hasar var ve bunlarla ilgili Başbakanlık gerekli çalışmaları başlattı. Hasar tespitleri, yapılması gereken yardımlar neyse bunlar konusunda hemen harekete geçilmiştir." dedi.
Merkez üssü Samsat ilçesine bağlı Kırmacık Köyü olan depremin büyüklüğünü Richter ölçeğine göre Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 5.1, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 5.4 olarak açıkladı.
Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ise "Depremden dolayı yaralımız yok, deprem paniğiyle kaçışırken ayağı takılan, düşen, kolunu çarpan 19 civarında vatandaşımız var." bilgisini verdi.
Adıyaman'daki depremle ilgili ayrıntılı haberimiz
Günaydın
Türkiye gündemini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz
Londra'dan herkese günaydın. Bugün, 24 Haziran'daki erken seçime doğru Türkiye'de yine siyaset kulisleri hareketli olacağa benziyor. Gelişmeleri aktaracağız.
Adıyaman'daki depremde yaralılar var. Depremin ardından arama kurtarma çalışmalarını takip edeceğiz.
Dolar an itibariyle 4.10 lira. Euro da 5.01 civarında seyrediyor.
Başbakan Binali Yıldırım, İspanya'ya bir ziyaret gerçekleştiriyor.
Rusya, Türkiye'den domates alımı konusundaki bir ileri bir geri tavrında bu sefer haber iyi; Moskova beş Türk şirketinden daha domates ithalatına izni verdi
Londra'da ise gündem İngiltere Kraliyet ailesine yeni katılan prens. Dün bidliğiniz gibi Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Catherine bir erkek çocuk dünyaya getirmişti. Londra silüetinin vazgeçilmezi London Eye, bebeğin doğumunu kutlamak için mavi ve beyaz ışıklarla donatıldı.