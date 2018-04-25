Türkler ve Anzaklar, Çanakkale'de hayatını kaybeden atalarını anıyor

DHA

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Türkiye güne Çanakkale Kara Savaşları ve Anzak Çıkarması'nın 103. yıl anma törenleri ile başladı.

Avustralya ve Yeni Zelanda'dan Türkiye'ye gelen yaklaşık bin kişi geceyi Gelibolu Yarımadası’ndaki Arıburnu önünde bulunan Anzak Koyu'nda geçirdi.

Anzaklar, düzenlenen Şafak Ayini'nde savaşta hayatlarını kaybeden yakınlarını andı.

Çanakkale Savaşı'nda ölen binlerce kişi arasında 25 Nisan 1915'te Gelibolu yarımadasına çıkarma yapan Avustralyalılardan 8500, Yeni Zelandalılardan da 3000 kişi vardı.

DHA

Anma törenleri kapsamında üniversite, askeri lise ve harp okulu öğrencileri ile izciler ve halktan oluşan yaklaşık 10 bin kişi de, 57’nci Alay Vefa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yürüyüş sabah erken saatlerde Kocadere köyünden başladı ve Conkbayırı'ndaki Atatürk Anıtı'nda son buldu.

TSİ 09.30'da Avustralyalılar'ın Lone Pine Anıtı'nda, 11.30’da ise Conbayırı'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda gerçekleştireceği programlarla Anzak törenleri sona erecek.

İlk Anzak Günü 1916'da düzenlendi. O zamandan bu yana da sadece Türkiye'de değil, Avustralya ve Yeni Zelanda'da da büyük törenlerle anılıyor.

3 yıl önce, Çanakkale Savaşları'nın 100. yıl dönümünde hazırladığımız bazı haberler şöyleydi: