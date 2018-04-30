YSK Başkanı Güven: Seçim güvenliğiyle ilgili tüm tedbirlerimizi aldık - Türkiye'de Bugün

DHA

DHA

DHA

DHA

Yarın kutlanacak olan 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı öncesinde Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri alındı.

İBB ekipleri tarafından getirilen polis bariyerleri meydanın etrafına yerleştirildi.

Gece saatlerinde getirilen bariyerler, İstiklal Caddesi ve Cumhuriyet Anıtı çevresine konuldu.

İstanbul Valiliği, 2013 yılında o dönemde devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle güvenlik gerekçesiyle 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanmasına izin vermemişti ve sonraki yıllarda da çeşitli gerekçelerle bu yasak sürmüştü.

2013 yılından sonra sendika ve sivil toplum kuruluşlarının Taksim Meydanı'na ulaşmasını engellemek için yoğun güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.

Özellikle 2016 yılına kadar 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı ve yaralananlar oldu.

Bu yıl da kutlamalar için Taksim Meydanı'na izin çıkmadı. Taksim'de yine güvenlik önlemleri alınırken, çok sayıda sendika ve grup Maltepe Miting Alanı'nda yapılmasına izin verilen kutlamalara katılacağını açıkladı.