YSK Başkanı Güven: Seçim güvenliğiyle ilgili tüm tedbirlerimizi aldık - Türkiye'de Bugün
Türkiye'de 30 Nisan 2018 gününün önemli gelişmelerini canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Özet
- YSK Başkanı Sadi Güven, daha seçim başlamadan seçim güvenliği ile ilgili tartışmalar yapmanın doğru olmadığını söyledi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özbekistan'daki temasları sürüyor
- Bakanlar Kurulu, Başbakan Yıldırım başkanlığında toplanacak
Canlı anlatım
Yazan İrem Köker
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1 Mayıs öncesi Taksim Meydanı'na polis bariyerleri getirildi
Yarın kutlanacak olan 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı öncesinde Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri alındı.
İBB ekipleri tarafından getirilen polis bariyerleri meydanın etrafına yerleştirildi.
Gece saatlerinde getirilen bariyerler, İstiklal Caddesi ve Cumhuriyet Anıtı çevresine konuldu.
İstanbul Valiliği, 2013 yılında o dönemde devam eden inşaat çalışmaları nedeniyle güvenlik gerekçesiyle 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanmasına izin vermemişti ve sonraki yıllarda da çeşitli gerekçelerle bu yasak sürmüştü.
2013 yılından sonra sendika ve sivil toplum kuruluşlarının Taksim Meydanı'na ulaşmasını engellemek için yoğun güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.
Özellikle 2016 yılına kadar 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı, çok sayıda kişi gözaltına alındı ve yaralananlar oldu.
Bu yıl da kutlamalar için Taksim Meydanı'na izin çıkmadı. Taksim'de yine güvenlik önlemleri alınırken, çok sayıda sendika ve grup Maltepe Miting Alanı'nda yapılmasına izin verilen kutlamalara katılacağını açıkladı.
YSK Başkanı Sadi Güven: Seçim başlamadan güvenliğini tartışmak doğru değil
YSK Başkanı Sadi Güven, seçim güvenliğiyle ilgili tüm tedbirlerin alındığını söyledi.
Güven, "Seçimler güvenli, mükerrer seçmen yok, sahte seçmen yok, 'sahte oy pusulası kullanıldı' diye bir iddia yok. Bütün bunlar yokken, daha seçim başlamadan seçim güvenliği üzerinde tartışma yapmak çok doğru değil" dedi.
Türkiye'de 30 Nisan 2018 tarihindeki önemli gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.