1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Taksim'de güvenlik önlemleri

DHA

Günaydın! Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Tüm dünyada ve Türkiye'de milyonlarca işçi ve emekçi bugün meydanlarda olacak.

İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarının geleneksel mekanı olan Taksim Meydanı'nda bu yıl da toplanmaya izin verilmedi. Büyük sendika konfederasyonları ve meslek örgütleri, Valilik'in izin verdiği Maltepe miting alanında saat 11'de buluşacak. Siyasi parti temsilcileri de buradaki kutlamalara katılacaklarını açıkladı.

Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı. Sadece sendika temsilcilerinin geçişine ve sırayla basın açıklaması yapıp çelenk bırakmasına izin veriliyor.

Güvenlik önlemleri nedeniyle bölgede kalan turistler de ulaşım zorluğu çekiyor.

Taksim'deki en son 1 Mayıs kutlamaları 2012 yılında yapılmıştı.

1 Mayıs kutlamaların yapılacağı Maltepe Miting Alanı'na çıkan tüm yollar da güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldı.