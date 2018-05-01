1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Taksim'de güvenlik önlemleri
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Özet
- İstanbul'da 1 Mayıs Valilik'in kararıyla Maltepe'deki miting alanında kutlanıyor.
Türkiye'de yaşanan gelişmeleri gün boyunca canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
Canlı anlatım
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YSK yurt dışında sandık kurulacak ülkeler ve oy kullanma günlerini açıkladı
Yüsek Seçim Kurulu, 24 Haziran günü yapılacak olan milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurt dışında kurulacak sandıkları ve oy kullanma günlerini yayımladı.
60 ülke ve 123 temsilcilikte 7-19 Haziran arasında belirlenen tarihlerde kurulacak sandıklarda oy kullandırılmasına karar verildi.
Yurt dışında kayıtlı seçmenler, kendi ülkelerinde belirlenen tarihlerde hafta içi ve hafta sonu 09.00 - 21.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.
Ülkelerdeki oy kullanma tarihleri ile ilgili detaylı bilgiyi YSK'nın kararında bulabilirsiniz.
Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci tura kalması halinde ise 30 Haziran- 4 Temmuz arasında ve azami 5 gün süre ile oy kullandırılmasına karar verildi.
İstanbul'da 1 Mayıs'ın adresi Maltepe
Günaydın! Bugün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü. Tüm dünyada ve Türkiye'de milyonlarca işçi ve emekçi bugün meydanlarda olacak.
İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarının geleneksel mekanı olan Taksim Meydanı'nda bu yıl da toplanmaya izin verilmedi. Büyük sendika konfederasyonları ve meslek örgütleri, Valilik'in izin verdiği Maltepe miting alanında saat 11'de buluşacak. Siyasi parti temsilcileri de buradaki kutlamalara katılacaklarını açıkladı.
Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı. Sadece sendika temsilcilerinin geçişine ve sırayla basın açıklaması yapıp çelenk bırakmasına izin veriliyor.
Güvenlik önlemleri nedeniyle bölgede kalan turistler de ulaşım zorluğu çekiyor.
Taksim'deki en son 1 Mayıs kutlamaları 2012 yılında yapılmıştı.
1 Mayıs kutlamaların yapılacağı Maltepe Miting Alanı'na çıkan tüm yollar da güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldı.