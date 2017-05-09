Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Monaco'yu 2-1 yenen Juventus

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Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Monaco'yu Torino'da 2-1 yenen Juventus oldu.

Geçen hafta deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında Juventus'a finali getiren goller 33. dakikada Mandzukic ve 44. dakikada Dani Alves'ten geldi.

Monaco'nun tek golünü ise 69. dakikada Mbappe attı.

Çeyrek finalde de Barcelona'yı eleyen Juventus, yine özellikle 39 yaşındaki başarılı kalecisi Gianluigi Buffon ve mükemmel defansı ile dikkat çekiyor.

Son 5 yılın İtalya şampiyonu Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı 12 maçta hiç yenilgi yüzü görmedi ve sadece 3 gol yedi. Avrupa kupalarında 23 maçtır da yenilmiyor.

Telif hakkı Getty Image caption Juventus'un 39 yaşındaki başarılı kaptanı ve kalecisi Gianluigi Buffon

İtalya Ligi Serie A'da bu hafta şampiyonluğunu ilan etme ihtimali olan Juventus, İtalya Kupası'nda da finale yükseldi ve sezonu üç kupayla kapatabilir.

Sezon başında Higuain'i 90 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek transfer eden Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde en son 2015'te final oynamış ancak Barcelona'ya 3-1 yenilmişti.

İkinci yarı final Madrid derbisi

Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkacak ikinci takım TSİ 21:45'te başlayacak Atletico Madrid-Real Madrid maçı sonrası belli olacak.

Karşılaşma, Atletico Madrid'in sezon sonunda veda edeceği Vicente Calderon Stadı'nda oynanacak.

Real Madrid geçen haftaki ilk maçı Christiano Ronaldo'nun golleriyle 3-0 kazanmıştı.

Real Madrid 3 - Atletico Madrid 0

Şampiyonlar Ligi'nde 4 yıldır eşleştiği Atletico Madrid'e 2014 ve 2016'da finalde, 2015'te de çeyrek finalde üstünlük sağlayan Real Madrid'in tarihinde 11 Avrupa şampiyonluğu var.

Real Madrid 1992'den bu yana Şampiyonlar Ligi adıyla oynanan kupayı bu dönemde üst üste kazanan ilk takım olmak istiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun finali ise 3 Haziran Cumartesi günü Galler'in en büyük kenti Cardiff'de oynanacak.