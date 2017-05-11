2026 Dünya Kupası için şimdilik tek aday ABD-Kanada-Meksika üçlüsü

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkeyi daha hızlı belirlemeye karar verdi.

Normal prosedürlere göre 2020'de belirlenmesi gereken ev sahibi, FIFA kongresinde yapılan oylamada yüzde 93 oyla alınan karar sonucu 2018'de Moskova'da yapılacak toplantı sonrası açıklanacak.

48 takımlı yeni Dünya Kupası nasıl oynanacak?

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) 2024 Avrupa Kupası için getirdiği insan hakları şartına benzer olarak FIFA da 2026'da turnuvayı düzenleyecek ülkeyi belirlerken "insan hakları", "sürdürülebilir etkinlik yönetimi", "turnuva kapsamında çevrenin korunması" gibi yeni şartlar getirmişti.

Şu ana kadar tek ev sahipliği adaylığı ABD, Kanada ve Meksika ortak girişiminden geldi. Eğer üçlünün teklifi kabul edilirse maçların büyük bölümü ABD'de oynanacak.

Aday olmak isteyen diğer ülkelerin başvuru yapmak için üç aylık süresi kaldı.

Dünya Kupası 2018'de Rusya'da, 2022'de de Katar'da düzenleneceği için Avrupa ve Asya kıtalarındaki ülkelerin 2026 için aday olma hakları yok.

Bu da geriye Güney Amerika, Kuzey Amerika, Afrika ve Okyanusya'yı bırakıyor.

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İlk defa 48 takım, 80 maç

2026'da ilk defa 48 takımın katılacağı ve 80 maçın oynanacağı turnuva için Okyanusya ülkelerinin altyapısı şimdilik yeterli değil, pek istekli de görünmüyorlar. Bu yüzden adaylıklarını açıklamaları beklenmiyor.

Güney Amerika ülkeleri ise 2030'daki turnuvaya ev sahipliği yapmak istedikleri için bu turnuvaya aday olmadı.

İlk Dünya Kupası 1930'da Uruguay'da yapılmıştı. Uruguay ve Arjantin 2030 Dünya Kupası'na birlikte ev sahipliği yapmayı hedefliyor. Şili ve Kolombiya da ev sahipliği için resmi başvurularını ayrı ayrı yaptılar.

Bu da 2026 Dünya Kupası ev sahipliği için geriye yalnızca Afrika kıtasını bırakıyor. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan tek Afrika ülkesi olan Güney Afrika, bu turnuva için kıtanın kuzeyindeki ülkelerin başvurularını destekleyeceğini açıkladı. Kıtanın kuzeyinden ise bir başvuru gelmiş değil.

Cezayir ve Fas'ın ev sahipliği için adaylık başvurusu yapabileceğine dair söylentiler olsa da bu iki ülkeden de henüz bir başvuru gelmedi. İki ülkenin 80 maçlık turnuva için gereken altyapıyı hazırlama yükünü kaldıramama ihtimali bulunuyor.

Bu yüzden turnuvaya tek başvuru ABD, Kanada ve Meksika üçlüsüyle sınırlı kalabilir.

Eğer üçlünün teklifi kabul edilirse 60 maç ABD'de, 10 maç Meksika'da, 10 maç da Kanada'da oynanacak. Çeyrek finaller ve sonrasındaki tüm maçlar da ABD'de olacak.