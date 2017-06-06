Kamptan gönderilen Arda Turan Milli Takım kariyerini sonlandırdı

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Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye hakaret ettiği gerekçesiyle milli takım kadrosundan çıkarılan ve kamptan uzaklaştırılan futbolcu Arda Turan, bir basın açıklaması düzenleyerek milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Bugün bir basın açıklaması düzenleyen Turan, "Üzerimde milli forma varken bir hata yaptım. Hayatta bir şey yapıyorsanız bunun bedelini ödersiniz" dedi.

Turan, dün Üsküp'teki Makedonya - Türkiye hazırlık maçının ardından kamp için İtalya'nın Trieste kentine giden uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye hakaret etmekle suçlanıyordu.

Doğan Haber Ajansı'na konuşan Bilal Meşe, uçakta Arda Turan'ın kendisini görünce "Bilal Meşe" diye bağırıp sonra da hakaret etmeye başladığını aktardı.

Meşe, Arda Turan'ın daha sonra kendisine yumruk atmaya çalıştığını ama araya girenler sayesinde engellendiğini söyledi.

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Milli Takım teknik direktörü Fatih Terim ve Türkiye Futbol Federasyonu Yıldırım Demirören'e de hakaret ettiği öne sürülen Arda Turan, olayın bu sabah basına yansımasının ardından bugün Fatih Terim tarafından kadrodan çıkarıldı.

Arda Turan'ın, milli takımın futbolculara dağıttığı primlerle ilgili 2016'da yaşanan tartışmalardan ötürü Bilal Meşe'ye hakaret ettiği belirtiliyordu.

Bilal Meşe, Arda Turan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Arda Turan, kadrodan çıkarılmadan önce konuyla ilgili olarak Instagram hesabından bir açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"(Savunma amaçlı değil; bilgilendirme amaçlıdır..) Yarın kalktığınızda muhtemelen haberleri görüceksiniz... Eleştiriler, kınamalar, köşe yazıları, hep beraber birbirlerine destek, planları ve devamı... DEMİŞTİM!!! Islıklandıktan sonraki röportajımda olanları unutmıycam diye.

"Dün ilk defa Milli Takım uçağında gördüm o şahsiyetlerden birini aylar sonra.

"Tabi alışmışlar bunları yapıp pişkince gezmeye... Neden? Çünkü düzen böyle gazeteciler ya (gazetecilik) aylar geçince unutuluyor ya.. Yok öyle insanın, karakterine, ailesine değerlerine laf atmak. Unutmayanı da var bunun.! Aileme, değerlerime olmaz; gücüm yettiğince de buna izin vermiycem... Dün yaptığım doğrumuydu... Bilmem!!!"