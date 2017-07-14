İtalyan basınında Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder: 'Boğaz'ın Dybala'sı'

Telif hakkı Reuters Image caption İtalyan basını, Cengiz Ünder'in Roma ile 5 yıllık anlaşmaya vardığını yazdı

İtalya'nın Serie A takımlarından AS Roma ile anlaşan Cengiz Ünder, 20 yaşını doldurduğu bugün İtalya'ya geliyor.

Başakşehir'in milli futbolcusunun İtalya saatiyle 18.50'de (TSİ 19.50) Roma Fiumicino Havaalanı'na ulaşması bekleniyor. Ünder'in sağlık kontrollerinin ardından resmen Roma'ya katılacak.

Cengiz Ünder'in Roma'ya gelişi dün takımın resmi Twitter hesabından paylaşılan uçak biletiyle duyurulmuştu.

'Boğaz'ın Dybala'sı'

İtalyan basını, Juventus'un Arjantinli futbolcusu Paulo Dybala'ya benzettiği Ünder'i, "Türk Dybala" olarak adlandırdı. Gazeteler, Cengiz Ünder'in Roma ile 5 yıllık anlaşmaya vardığını ve İtalyan kulübünün Başakşehir'e bonservis bedeli olarak 13 milyon euro ödeyeceğini yazdı.

Corriere dello Sport sitesi Cengiz Ünder'le ilgili haberinde, "Birçok uzman tarafından 'Boğaz'ın Dybalası' olarak görülüyor. Çünkü hareket kabiliyeti ve top tekniği siyah-beyazlı ekibin (Juventus) Arjantinli yeteneğini andırıyor. Fakat Cengiz aynı zamanda kanatta ve harici orta sahada da oynayabilecek bir forvet" ifadelerini kullandı.

La Gazzetta dello Sport gazetesi, "Cengiz Ünder'i çok az kişi tanır. Fakat sportif direktör (Ramon Rodriguez) Monchi tam da böyle hamleleri sever. Bu sayede Sevilla'ya başarılar kazandırdı" diye yazdı.

Eurosport sitesinin İtalyanca yayınında da Ünder için "Medipol Başakşehir'de parlıyordu. Cengiz Ünder büyük ümit vaat eden genç bir Türk" denildi.

Teknik Direktör Di Francesco: Önemli niteliklere sahip

Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco da Cengiz Ünder ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Çok ilginç bir oyuncu. Kendisi bir Türk, bu yüzden en kısa sürede İtalyanca öğrenmesi gerekecek. Geçmişte Türk oyuncuların gösterdiği uyum seviyesi çok da iyi olmamıştı. Biz de geçmişte gelen oyunculardan farklı bir yol izleyerek kendisine yardımcı olmaya çalışmalıyız. Buradaki futbol farklı. Fakat sizi temin ederim ki (Ünder) önemli niteliklere sahip."

Cengiz Ünder'in menajeri Ömer Uzun da beIN SPORTS kanalına yaptığı açıklamada, Roma transferinde İtalyan ekibin sportif direktörü Monchi'nin etkili olduğunu söyledi.

Uzun, Cengiz Ünder'in Manchester City yerine Roma ile anlaşmasının nedenini de "Roma tarafı daha ağır bastı. Çünkü Roma, A takıma direkt aldı. Monchi'nin önderliğinde Cengiz'i gerçekten çok istediler. Direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidecek" diye açıkladı.