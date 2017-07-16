Cengiz Ünder Roma ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

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Başakşehir takımından İtalya'nın Serie A kulüplerinden Roma'ya transfer olan milli futbolcu Cengiz Ünder, 5 yıllık transfer anlaşmasını bu sabah imzaladı.

Roma kulübünden yapılan açıklamaya göre Ünder, 13,4 milyon euro bonservis ücreti ve performansına bağlı olarak 1,5 milyon euro'ya kadar ek bonuslar karşılığında transfer edildi.

30 Haziran 2022 tarihine kadar geçerli anlaşmayla Roma ekibine katılan 20 yaşındaki Ünder 17 numaralı formayı giyecek.

Cengiz Ünder imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, "Burada olmaktan çok memnunum, taraftarlarla tanışmak beni heyecanlandırıyor. Bütün yeteneklerimi ortaya koyacağım" dedi.

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Roma kulübünün Sportif Direktörü Monchi de "Cengiz'in aramıza katılmasından son derece mutluyuz. Cengiz, çok önemli teknik kabiliyetleri olan bir futbolcu" diye konuştu. Monchi, Ünder'in takıma hızla adapte olacağından emin olduğunu da söyledi.

Cengiz Ünder, Roma kulübünün televizyon kanalı Roma TV'ye verdiği mülakatta da, Roma'da ilk hedefinin ilk 11'e girebilmek olduğunu söyledi. Ünder ayrıca, Roma takımında bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynama fikrinin kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi ve "Önceki takımım Başakşehir de Şampiyonlar Ligi'ne katılacak, turnuvada onlarla karşılaşmak güzel olurdu" dedi.

Ünder, "Roma taraftarlarına mesajınız var mı?" sorusuna da "Forza Roma" diye yantı verdi.